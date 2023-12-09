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"أخطر الأحياء" ومكان يخافه الصهاينة الجبناء . ماذا واجه الجيش الصهيوني في حي الشجاعية؟


شكل حي الشجاعية في غزة "صدمة" للجنود الإسرائيليين خلال اقتحامه، حيث وصف المراسل العسكري لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الحي الواقع شرقي مدينة غزة، بأنه "أحد أخطر الأحياء في الشرق الأوسط"، بعد أن رأى ما واجهه الجيش الإسرائيلي في الحي من صواريخ وآبار وأنفاق وألغام نصبتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل بوخبوط الذي رافق الجنود الإسرائيليين في الشجاعية، مدى تفاجُؤ الجنود الإسرائيليين لدى محاولتهم دخولهم الحي، إذ قال نائب قائد اللواء 188 بالجيش المقدم عوديد للجنود إن المسلحين الفلسطينيين "لم يمتنعوا عن بناء الآبار والأنفاق في كل مكان، لقد عثرنا بالفعل على بعضها في المنطقة، وفي تقديرنا هناك كثير منها هنا".

 حالة تأهب قصوى

وكتب بوخبوط في تقرير نشره امس الجمعة "تتباطأ دبابة الميركافا، وتتوقف بجوار ما كان في السابق مبنى مكون من 3 طوابق، وبالنسبة لوضعه الحالي فإن كلمة بناية هي نوع من الإطراء، فهو يكاد يلمس تراب حي الشجاعية".

ووصف بوخبط حال الجنود أثناء الاقتحام بقوله "يقف نائب قائد اللواء 188 بين الدبابات والمباني محاطا بجنود يحملون أسلحة، وهم في حالة تأهب شديد، ويخاطبهم: أنتم لا تعرفون أبدا أين ستظهر فرقة مسلحين أو طائرة مسلحة بدون طيار". 

وينقل بوخبوط حال المقدم عوديد وهو يرفع صوته أمام الجنود "يوجد عدو هنا، وصواريخ مضادة للدروع هنا، يوجد قذائف هاون هنا، ويوجد انتحاريون". 

ويوضح بوخبوط أنه "بالكاد يسمع الجنود كلمات المقدم وسط أصداء الانفجارات المتواصلة، وضجيج مدافع الدبابات الرشاشة، وبطاريات المدفعية التي تعمل بشكل مستمر". 

وأشار المراسل العسكري إلى أن الفريق القتالي للواء 188 الموجود بالشجاعية منذ الاثنين الماضي، يضم كتيبة هندسة وكتيبة مظليين وكتيبة مشاة وكتيبة مدرعة.

"أقوى الكتائب"

ونقل بوخبوط عن من وصفه بأنه "رجل أمن مخضرم يعرف الحي مثل ظهر يده"، أنه قال له "تذكر جيدا ما أقوله لك، هناك كتيبة قوية جدا تختبئ في الشجاعية، وهي من أقوى الكتائب في الذراع العسكرية لحركة حماس". 

واعتبر بوخبوط أن ذلك "يمثل تحديا للجيش الإسرائيلي"، مقارنا هذا الوصف بما واجه الجيش الإسرائيلي في معركة "العصف المأكول" صيف عام 2014، عندما قام لواء غولاني بمناورة برية بالشجاعية، بقوله "يبدو الأمر كما لو أن اللواء دخل ورأسه على الحائط، ودفع ثمنا باهظا مقابل ذلك". 

وأضاف بوخبوط "تُعرف الشجاعية تاريخيا بأنها مكان يكثر فيه الشر والقسوة، وهناك خطفوا الجندي شاؤول آرون". 

وتابع "أي حركة في السماء أو ضجيج طفيف يترجم إلى نظرات مشبوهة، ويحرك فوهات البنادق، خشية أن يكون هناك طائرة بدون طيار هجومية تابعة لحماس". 

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