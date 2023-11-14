الرد على قرارات الخُمَّة العبرية بنداً بَند..! 

د. إسماعيل النجار ||

⭕️ البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية يطالب بوقف العـ..ـدوان الإسـ..ـرائيلي على قطاع غـ..ـزة فوراً ويدعو إلى كسر الحصار عن غـ.ـزة وفرض إدخال مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية بشكل فوري،

🇵🇸 لو كان هذا الكلام صحيح وتطالبون به قولاً وفعلاً لما كانت مواقفكم مؤيدة لإجتثاث المقاومة الفلسطينية وتهجير سكان غزة،

⭕️البيان الختامي: نؤكد مركزية القضية الفلسطـ...ـينية ووقوفنا بكل إمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني! 😂

🇵🇸أكبر كذبة متداولة على مدى ٧٤ عام من نفس الكذابين،

⭕️البيان الختامي: نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جـ.ـرائم الحـ.ـرب التي ترتكبها "إسـ..ـرائيل" بحق الشعب الفلسطيني،

🇵🇸 وماذا عن الشعب اليمني والشعب العراقي والشعب السوري؟ "منافقين"

⭕️ البيان الختامي: إنشاء وحدتي رصد إعلاميتين لتوثيق جرائم سلطات الاحـ.ـتلال الإسـ..ـرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارسات الاحتلال

أللَّآ شرعية واللَّآ إنسانية،

🇵🇸 العدو الصهيوني معروف بأنه مجرم حرب تماماً كما أنتم مكشوفون ومعروفين بأنكم عملاء وخَوَنَة،

⭕️ البيان الختامي: تكليف لجنة مشكلة من عدد من وزراء الخارجية للعمل على نقل موقف قادة الدول العربية والإسلامية إلى المجتمع الدولي، والإسراع بإنهاء الحـ..ـرب الإسـ.ـرائيلية على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني،

🇵🇸 حسبي الله ونعم الوكيل، موقف صادق فقط منكم كرؤساء ولا حاجة لوزراء الخارجية بفعل أي شيء، لكن سبحان الله فاقد الشيء لا يعطيه، "منافقين"

⭕️البيان الختامي: مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العـ..ـدوان ويكبح جماح سلطة الاحـ..ـتلال الاستعمـ..ـاري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية،

🇵🇸 كنت قد ناديتَ لو أسمعتَ حَياً، ولكن لا حياة لِمَن تنادي،

⭕️ البيان الختامي: مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتـ...ـلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهـ..ـابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته،

🇵🇸 بدل ما تقلها كِش كسرلها إجرها، إقطعوا علاقاتكم الدبلوماسية والسياسية والإستخباراتية مع العدو، وأوقفوا تصدير النفط والتبادل التجاري معها وهذا يكفي.

🇵🇸الخاتمة،،،

إن كل ما يجري يشير إلى أن الدنيا أصبحت في خواتيمها لطالما أن الناطقين بلغة القرآن أصبحوا صهاينة،

بيروت في...

14/11/2023