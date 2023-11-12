التقارير

من يقف خلف ستار التسول؟!


 

إنتصار الماهود  ||

 

·        قصص عن التسول.

·        ماعلاقة التسول بالمخدرات وتجارة البشر؟.

·        أسبابه وماهي طرق  معالجة ظاهرة التسول.

 

1. قصص عن التسول.

”خالة انطيني ربع، عمو امسح لك الجام،  بنيتي يستر على شبابج عندي أيتام وما عندي مصرف،صينية داطلي بالكاع وطفل يمها يبجي ويكول شلون أرجع لاهلي بلا مصرف وهالمشهد تكرر بنفس المكان أكثر من يوم “.

تلك الجمل وغيرها تعتبر من الجمل الشائعة والتي تتردد على مسامعنا كل يوم حين نمر بشوارع العاصمة بغداد.

حيث نرى المتسولون يجوبون الطرقات و إشارات المرور بحثا عمن يعطيهم المال.

التسول تلك الآفة الخطرة، التي تحولت من حاجة للبعض بسبب الفقر المدقع، الى عمل مدر للأرباح، فمعظم من يتسول في شوارع بغداد لم تدفعه الحاجة والعوز، بقدر ما يدفعه الكسب السريع للمال، على حساب الكرامة وعزة النفس، و هؤلاء المتسولون منتظمين بمجاميع تحميهم عصابات ومافيات، تضمن وجودهم في أماكن مخصصة، و تقسم مناطق النفوذ فيما بينها لا تستغرب، فهذا ما تحدث لي عنه المراهق (س)، والذي يبلغ من العمر 13 عاما حيث يعمل بمهنة التسول منذ أربع سنوات، وهو يعرف معظم شوارع بغداد، وأين يقف ومتى يكون وقت الذروة للربح، و أين يهرب حين تتم مطاردتهم ، ويعود كالعادة كل يوم لمأواهم والذي أخبرني أين، لكن اشترط الا أذكره خوفا على حياته ، يستطرد س ” خالة اني بديت اول مرة عمي بطلني من المدرسة، وشغلني وي واحد يجي ياخذني بسيارته الصبح، أفتر أمسح جام لو ابيع علج بالتقاطعات، والناس تنقهر علي وتنطيني فلوس، وبالليل يجي علينا يلمنا، ويرجعنا لبيتنا آني يتيم وأمي عايشة، وي بيت عمي بالتجاوز، خالة كلما يكون عمرنا صغير أحسن، يجيب هواي فلوس خو هاي مرية بمنطقتنا، تأجر ولدها الصغار واحد منهم، عمره شهور تنطيه دوا يبقى نايم، خطية ويفترون بيه،خالة إحنا مو بكيفنا بأي تقاطع نطلع، ومو كل الي نحصله إلنا مرات، أحصل أكثر من 50 الف، ينطون لعمي بس 10تالاف، والباقي للي مشغلنا هذا هو يحمينا وحتى ميخلينا ننلزم ، ولو وين مجنا يطلعونا “. أخذ الفتى س المال من يدي كما وعدته، واختفى بين السيارات، بعد ما أحس أن هنالك من يتبعه بنظرات مريبة .

أما ليلى تلك الفتاة السورية، التي تستجدي بطفلتها تارة وتارة أراها مع والدتها لن تتوقعوا في أي منطقة تتسول؟! في منطقة التاجي أطراف بغداد، وهم قدموا بعد الأحداث السورية الى الموصل، ومنها إستقروا نهاية العام 2019 هنا، و بسبب فيروس كورونا توقف زوجها عن العمل فلم تجد مانعا من التسول.

لم يقتصر التسول على العراقيين أو العرب، بل تعداه الى جنسيات أخرى كالهنود والباكستانيين، والذين يأتون للبلد بتأشيرة سياحية أو دينية،ومن ثم يبقون هنا لأطول فترة ممكنة، ممتهنين التسول يستغلون عدم معرفة أحد لهم، هنا وضعف المحاسبة القانونية لهم .

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من يقف خلف ستار التسول؟!
موقف حوزة النجف الاشرف من القضية طوفان الاقصى
نزول مارقة الروم في رملة فلسطين .. نظرة تحليلية
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
القمة العربية المرتقبة.. وقراراتها المتخذة لإيقاف العدوان على غزة!!
لماذا انتظر العرب شهراً لقمتهم وهل من جديد في خطاب نصر الله ليوم غدْ ؟
«إسرائيل» سقطت والدور الآن على أميركا..!
لماذا الانتصار الإسرائيلي مستحيلا في غزة؟!
قمم (السعودية )الثلاث..الشكر (موصول)الى فلسطين التي جمعتنا
النظام العالمي الجديد..البوصلة نحو العراق ...!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك