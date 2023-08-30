التقارير

الشعب الليبي يكسر شوكة  التطبيع

61 2023-08-30

هاشم علوي ||

 

الشعب الليبي من الشعوب الحية التي مازالت العروبة تسري في دماءه، كيف لاوهو حفيد المجاهد عمرالمختار الذي مرغ انوف المستعمر الايطالي بالوحل وهوالقائل (ننتصر او نموت). 

الشعب الليبي كشف سؤة الشعوب الخانعة لانظمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بردة فعله المزلزلة تجاه لقاء وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الصهيوني الذي كان بمثابة جس نبض الشعب الليبي تجاه قضية الامة قضية فلسطين لمعرفة مدى قابلية الشعب لذلك اللقاء من عدمها. 

التظاهرات التي شهدتها المدن الليبية  اظهرت حجم التمسك بالقضية العربية الفلسطينية ومدى الرفض الشعبي العربي للتطبيع رغم ان اغلب الانظمة العربية قدانساقت نحوالتطبيع ولم يعترض احدمن الشعوب العربية  الخانعة سواء في افريقيا او آسيا فبوصلة العداء للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين مازالت محور ارتكاز عربية رغم ماشابها من انحرافات في الكثير من الدول ومنها العربية الخليجية فالمحيط العربي صارملوثا باللهث وراء التطبيع والتحركات لاسقاط الدول العربية في مستنقع التطبيع تسير بوتيرة عالية بدعم اوروبي امريكي ووجود لوبيات تعمل على تمييع الشعوب لقبول فكرة التطبيع وتمرير اي تحركات بهذا الاتجاه بسلام وبدون ردة فعل مضادة مثلما فعلها الشعب الليبي. 

التحركات المتسارعة التي قامت بها الحكومة الليبية لتلافي الفضيحة بقدر ماادت الى تهدئة الشارع الليبي في اقالة وتوقيف الوزيرة والذهاب الى السفارة الفلسطينية لإظهار الدعم للقضية الفلسطينية واعلان ان ماحدث من لقاء وزبري البلدين كان صدفة اوغير مخطط له من قبل الحكومة اللبية الا ان الشعب الليبي يعرف بان تلك التحركات لاتخفي المشاريع الخفية التي تسعى الى التطبيع من قبل دول اوروبية كإيطاليا وبعض المكونات الصهيونية العربية كالمسمى إتحاد اليهود العرب وغيره من المنظمات الصهيونية العاملة بالساحة العربية التي تنخر الجسد العربي وتهيئ الانظمة للتطبيع. 

ردة فعل الشعب الليبي فضحت الحكومة وان حاولت تغطية الفضيحة وهذا يدل على يقضة الشعب الليبي وتماسكه وصموده الى جانب القضية المركزية رغم العدوان عليه من قبل الناتو الذي يحتل ليبيا وينهب ثرواته النفطية والغازية ويمهد الطريق للتطبيع في ظل الانقسام الحاصل وعدم التوافق على نظام حكم جامع لكل الليبين ومساعي التقسيم للبلد لإضعافه وعدم قدرته على القيام بدوره العربي والاستفادة من ثروته الوطنية. 

الشعب الليبي رغم معاناته منذ اكثرمن عقد من الزمن لم ينس كغيره من العربان قضية فلسطين فالشعوب العربية المطبعة والمحيطة بليبيا لم تتحرك حين طبعت انظمتها والشعوب الخليجية لم تحرك ساكنا تجاه التطبيع سواء في الامارات او السعودية اوالبحرين اوعمان اوقطر فكل تلك الدول تهرول الى الحضن الصهيوني دون ان يكون لشعوبها موقف والذي يعتقد كمايزعم الاعلام العبري بان هبوط طائرة صهيونية امس في مطار جدة كان اضطراريا فهو مغفل انما كان لترسيخ ذهنية الشعب المسعود بقبول التطبيع ولم يكن من قبل وصول طائرة المتصهين نتن ياهو الى سلطة عمان لتزويدها بالوقود في حين استقبله قابوس في حينه وليس من الصدفة مرور الطيران الصهيوني في أجواء الحرمين ومثلها لقاءات المتصهين برهان السودان بقادة الكيان في غينيا اوكتلك اللقطة التي ظهر فيها وزير حكومة المرتزقة المحسوبة على اليمن الى جوار نتن ياهو  وغيرها من التحركات التي تسعى الى جر بقية الدول العربية الى التطبيع كالعراق وتونس والجزائر وكلها تتم بضغط غربي وامريكي لتحقيق الامان للكيان الصهيوني. 

اليوم الشعب الليبي اعاد الاعتبار للشعب العربي كمايفعل دوما الشعب اليمني في خروجه الملاييني دعما للقضية الفلسطينية والمقاومة في غزة والضفة الغربية والذي رسم اروع المشاهد وانصع صفحات البطولة في الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية حتى ان الشعب اليمني يرى في عملية تطبيع النظام السعودي مع الكيان الصهيوني يعتبر عدوان على المقدسات يجب التصدي له بالقوة ولو ادى ذلك الى حرب إقليمية لان تدنيس المقدسات غير مقبول لدى الشعب اليمني وسيحارب ان لزم الامر ان اعلن التطبيع السعودي في ظل التهيئة له بالترفيه وتغيير المناهج الدراسية وتغريب الشعوب واظهار الصهاينة بمظهر الاصدقاء والسماح لتدنيسهم لمقدسات الامة في مكة والمدينة. 

تحية للشعوب الحرة العزيزة وعلى رأسها الشعب اليمني والشعب الليبي والايراني وكماهي للشعب الفلسطيني المجاهد البطل ومقاومته الباسلة. 

الشعب الليبي اثبت انه مازال حيا رغم الالم والجراح والعدوان الغربي وكسر شوكة التطبيع واعاد بوصلة المقاومة الى مسارها الطبيعي. 

المحاولات لتمرير التطبيع لن تتوقف عندما حدث بل ستعمل اللوبيات الصهيونية على الوصول الى التطبيع والتي تتخذ ايطاليا وسيلة للوصول الى اهدافها. 

والعاقبة للمتقين. 

اليمن ينتصر. 

العدوان يحتضر. 

الحصار ينكسر. 

الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعب الليبي يكسر شوكة  التطبيع
إتُخِذَ القرار فأُسرِجَت الخَيل..!
معانات حاج عابدي القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة البصرة 
مصلحة من يأوي الإقليم معارضي ايران وتركيا؟
التفاوض فن تتقنه إيران فهي ربحت كل المفاوضات التي اجرتها
العراق وضبط المعادلة الاقليمية..سوريا مقابل مصر والاردن..!
هل تُغلِق أميركا الحدود السورية العراقية من داخل العراق؟
تهديدات تُغلق عيادة طبيب في ميسان ومواقع التواصل تُسهم بزج المتهمين خلف القضبان
أوراق عن بغــداد..ماذا تعرف عن عثمان بن سعيد الأسدي؟!
رواية "الارتال" تكشف "خفاياها".. عراب "سرقة القرن" ينسج خيوط التحركات الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك