التقارير

هل يُشعِلُ معبر البوكمال الحرب الكُبرَىَ في المنطقة؟!  


د.إسماعيل النجار ||

 

وهل قرَّرَ القيصر نقل النار إلى المنطقة الإقتصادية الأميركية؟

سؤالَين مُهمين بعد كلام الرئيس الروسي بالأمس عن قرار بلاده الحاسم بالتخلي عن الدولار وعدم اعتبارهُ عملةً عالمية،

فلاديمير بوتين بعد إتفاقه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تحديد المحظورات والإتفاق على الخطوط الحُمر قَرَّرَ وباليقين وضع حَد للعربدَة الأميركية في شرق وشمال سوريا معتبراً أن اللعب بالنار في مناطق نفوذ بلاده تكلفته عالية جداً ولا تسامح عليه موسكو، كما أعلن أن لا مكان للإرهاب والإرهابيين وداعميهم والمثليين،

قرار الرئيس الروسي لم يأتي من فراغ ويترتب عليه الكثير من التأويلات والتحليلات لكن الحقيقة في التفسير أنه لن يسمح لأميركا بإقفال الحدود بين بغداد ودمشق ولا بإستمرار الحال الذي هوَ عليه في الشمال،

أيضاً موسكو تعرف كما دمشق وطهران وبيروت أن المظاهرات التي خرجت في السويداء وبعض مناطق الساحل وريف درعا ليست بريئة وأنهُ مخطط لها ومدفوعة الثمن، وأن محاولة تدمير إنجازات الحكومة السورية خلال ١٠ سنوات بمشروع يحمل عنوان ثورة الجياع في المناطق المحررة لا يمكن أن يَمُر،

لذلك أن أي حماقة أميركية بوجه إيران وروسيا على الحدود العراقيه السورية سيكون ثمنه باهظاً وربما يكون سبباً لإشتعال نيران الحرب بكل المنطقه وحصول مواجهة مباشرة مع القوات الحليفه لدمشق تتعلم خلالها واشنطن درساً في أصول القتال والإستبسال في الصحراء، وقد يدفع بإيران إغلاق المضائق وبحزب الله التحرك من الجنوب، وأي معركة ستنشب لن تكون دول الخليج بمنأى عنها، السعودية لن يحميها توقيع الإتفاق مع إيران لأن ضرب المصالح الأميركية يصبح تحصيل حاصل، وباقي دوَل الخليج لن يكون فوق رؤوسهم مِظَلَّة، وأميركا تدرك ذلك اللهُمَّ إلَّا إذا قررت واشنطن وعن سابق تصوُر وتصميم إشعال هذه الحرب  لتدمير دوَل الخليج لضمان عودتهم الى تحت الذيل الأميركي مجتمعين صاغرين طائعين،

أيام قليلة وينكشف الضباب عن النوايا الأميركية في ظل حالة تأهب وترقب من قِبَل فريق المقاومة وسنبني على الشيء مقتضاه،

 

بيروت في...

          26/8/2023

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل يُشعِلُ معبر البوكمال الحرب الكُبرَىَ في المنطقة؟!  
مجلة أمريكية: إيقاف تدفق نفط العراق عبر تركيا سيشعل حرباً بكردستان.. ما موقف أردوغان؟
اتفاق غير رسمي بشأن النفط بين الولايات المتحدة وايران قيد التنفيذ 
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
الامبراطويات التي سقطت لايمكن أن تعود..!
فشل العدوان الاميركي الاطلسي وانهيار مشروع هزيمة روسيا استراتيجيا
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود بين كردستان وتركيا وايران .. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم "الفدية" ولم يعودوا!
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
دول الخليج والخيار (الصعب) اي (النجدين)يسلكون؟
أميركا تجازف على حافة الهاوية وتقامر بوجودها في غرب آسيا
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك