العلاقات العراقية التركية بين الشد والجذب

علي الزبيدي ||





باحث في الشأن السياسي والاعلامي العراقي

في حقيقةً الامر ان العراق تربطه بتركيا علاقات تمتد الى قرون منذ الفتح الاسلامي

وبعدها استمرت الى الخلافة العثمانية من بعد سقوط العباسيين

وهنا لابد من الاشارة ومن بعد هذه المقدمة القصيرة الى اهمية هذه العلاقة ومن الاهمية بمكان المحافظة على رابطة حسن الجوار بين البلدين وعدم الانجرار الى اي توتر بسب خلافات امنية او اقتصادية او ملف المياه وهو الاخطر الان لما يمثله هذا الملف من خطورة حياتية على أرواح العراقيين والسوريين كذلك لان ماء الفرات يصب. في الاراضي السورية ومنها الى الاراضي العراقية وهي دولا تشترك في مصبات الفرات .

وفي مارس/ آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

زيارة الحسم

من الجدير بالذكر إن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي كُشف عنها رسميا في الايام القليلة الماضية ستكون الأسبوع المقبل، والرئيس التركي سيرأس وفداً حكومياً تركياً كبيراً خلال زيارته من أجل حسم الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار".

ولابد من الاشارة أن "المفاوضات التي سيعقدها الجانب العراقي والجانب التركي على مستوى قادة البلدين، لحسم ملف المياه في نهري دجلة والفرات، وهي الاخطر والاهم في الوقت الحالي ونأمل أن يكون هناك إعلان للرئيس التركي بزيادة الإطلاقات المائية نحو العراق، من أجل عبور الأزمة مع فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يعم المنطقة حاليا

وأن أردوغان سيبحث في بغداد "ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، وهذا الملف سيشهد تفاوضاً موسعاً، خصوصاً أن الجانب التركي يريد إعفاءه من الأموال التي يجب دفعها وفق قرار محكمة باريس، ومن المؤمل أن يتم خلال الزيارة إعلان إعادة التصدير، خصوصاً أن هذا الأمر سبب أضرارا اقتصادية للعراق بسبب ايقاف التصدير من هذا الانبوب .

وهناك إمكانية أن تعمل بغداد على جدولة المبلغ المترتب على تركيا أو حتى التنازل عنه مقابل منافع أخرى تحصل عليها من تركيا".

واعتقد أن "أردوغان وفريقه الأمني والعسكري سوف يناقشون مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وما يشكله هذا الوجود من خطورة على الأمن القومي التركي،

ويجب اشراك حكومة الاقليم في هذا الملف وان ترفع الغطاء السياسي والامني عن حزب العمال لكي لايكون لتركيا اي ذريعة في التوغل او بناء القواعد في شمال العراق

فهذا الملف سيتصدر المباحثات التركية، كون الجانب التركي يولي له اهتماماً كبيراً، وربما يكون هذا ملفاً تفاوضياً لحسم باقي الملفات الحساسة الأخيرة المتعلقة بالمياه والاقتصاد".

أردوغان وفريقه الأمني والعسكري سوف يناقشون مع المسؤولين العراقيين في بغداد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

و أن "مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة على الخليج العربي والأراضي التركية سيكون متصدرا للاهتمام، وهناك مؤتمر تخصصي حول المشروع سيعقد في البصرة بالتزامن مع زيارة أردوغان".

واشار مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريقه الحكومي سيبحث في بغداد زيادة حجم التبادل بين البلدين، إضافة إلى مشاركة ومساهمة الشركات التركية في الفرصة الاستثمارية في المدن العراقية، وكذلك بحث تقديم تسهيلات للعراقيين الراغبين في السفر إلى تركيا".

الواح طينية، علي الزبيدي، الفرصة الاستثمارية

ــــــــــــــــــ