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الإعدام من نصيب المتاجرين.. البرلمان يعتزم إجراء تعديل على قانون المخدرات


إصرار نيابي على تعديل قانون المخدرات لوضع المتاجرين فيه أمام مقصلة الاعدام بعد استفحال افة المخدرات في البلاد بشكل كبير.

بعد تفشي ظاهرة المخدرات بشكل جلي في البلاد وكثرة المتاجرين فيه والمتعاطين اصبحت المواجهة لهذه الافة امرا ضروريا، اذ يسعى البرلمان الى اجراء تعديل على قانون المخدرات ليكون الإعدام من نصيب المتاجرين وتخفيف العقوبات عن المتعاطين.

تعديل القانون كان على لائحة التشريع لكن البرلمان لم يتمكن من انهاء القراءة الاولى للقانون، فيما شدد نواب على ضرورة التصدي لافة المخدرات التي باتت تهدد المجتمع.

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الإعدام من نصيب المتاجرين.. البرلمان يعتزم إجراء تعديل على قانون المخدرات
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