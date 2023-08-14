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صحيفة أمريكية: واشنطن بدأت تفقد هيمنتها على العالم


يُثار النقاش بشكل متزايد حول إقامة نظام دولي أكثر عدلا والخروج مما يُوصف بالهيمنة الأمريكية، لا سيما بعد حالة الاستقطاب الحادة التي أججتها الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لمجلة "ديبلوماتيك كوريير" الأمريكية.

ويقول كريس باتين، وهو آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ والمستشار الحالي في جامعة "أوكسفورد"، إن الأمم المتحدة ظلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمثابة حجر الزاوية في النظام العالمي المستند إلى القواعد، وذلك بفضل الدعم المقدم من الدول الديمقراطية الليبرالية، علاوة على الالتزام الراسخ للإدارتين الديمقراطية والجمهورية.

وأضاف أن الولايات المتحدة التزمت بالقواعد العالمية على الرغم من القوة السياسية والاقتصادية الهائلة التي اكتسبتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لكن كل هذا تغير مع قرار جورج بوش الابن بغزو العراق، الدولة ذات السيادة، في مغامرة عسكرية كارثية دون الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي، وفي وجه معارضة دولية شرسة.

وبقيامها بهذا العمل، أضرت الولايات المتحدة بمصداقيتها وقوضت النظام العالمي المستند إلى القواعد، ومنحت العديد من البلدان الإفريقية وأمريكا اللاتينية سببا معقولا لعدم إدانة روسيا في عملياتها بأوكرانيا. كما أن العديد من الانقسامات السياسية الداخلية الأمريكية الحالية نشأت جراء حرب العراق.

وأضاف باتين أنه يتوجب على الديمقراطيات الليبرالية، وهي تحاول إجراء مفاوضات مع باقي الدول بشأن التعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين التي تشكل تهديدا وجوديا، وخاصة تغير المناخ والهجرات الجماعية، مواجهة الإرث الذي خلفته حرب العراق من انعدام الثقة والانقسام. كما يتوجب على أمريكا أن تجد طريقة لسد فجوة الثقة ما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وتابع أنه سيكون ضربا من المستحيل التصدي للضغوط التي تشكلها الهجرات المستقبلية من دون التوصل إلى اتفاقيات دولية، وتعاون مع البلدان ذات الدخل المنخفض، ومن دون توظيف فنون حكم مبتكرة وتدخلات أمنية ومساعدات إنمائية.

 

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