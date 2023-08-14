التقارير

مَن هم الذين يريدون القضاء على الشيعه في غرب آسيا وأفريقيا ولماذا؟

75 2023-08-14

د. إسماعيل النجار ||

 

عنوان ربما لا يستسيغه البعض ولكنه يمثِل الحقيقة المُرَّة التي يجب أن نُخرجها للعَلَن ويجب أن يراها ويقرأها القريب والبعيد،

المشكلة مع الشيعة بدأت في القرون الماضيَة مع أتباع بَني أُمَيَّة وبَني العباس وثُمَّ المماليك والعثمانيين إلى إن إنحسرَت منذ قرنين ونصف حصراً مع الفكر التكفيري الإرهابي الذي يَدَّعي الإسلام المتمثِل بأتباع المتمشيِخ إبن تَيمِيَة والذي تَمَّ إحيائهُ من قِبَل بريطانيا الخبيثة عن طريق محمد إبن عبدالوهاب تاريخ ومكان الميلاد: 1703، العيينة، السعودية،

تاريخ ومكان الوفاة: 1792، الدرعية، السعودية،

هذا الرجل الذي تقمصَ شخصية العالم المسلم العارف بالأصول الدينية والشرعية،

إبن عبدالوهاب أحيا فِكر إبن تَيمِيَة بتوجيه ودعم بريطاني منذ قرنين ونَيِّف وكانت وظيفته محاربَة ما تبقىَ من أصول إسلامية حافظ عليها البعض ومنهم الشيعه،

مع إحتلال فلسطين وإندثار القومية العربية وانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية شَعَرَ الغرب والصهيونية بأن أتباع هذا المذهب أصبحوا يُشكلون خطراً حقيقياً على مشاريعهم في منطقة الشرق الاوسط والقارة الأفريقية، فقررت أميركا وبريطانيا العمل على خطين مزدوجين بطريقتين مختلفتين للقضاء على أتباع هذا المذهب وإطفاء نورهُ، ويقف خلفهم المال السعودي والإماراتي والقطري والتوجيه الإسرائيلي،

 حوصرَت إيران الشيعية مركز تصدير الثورة وتحريك الشيعه في العالم،

 وشنوا حرباً على اليمن ودُمِرَ العراق وسوريا بالإضافه إلى ثلاثة حروب مُدَمِرَة خاضوها ضد لبنان انتهت بالفشل فاستخدموا الحصار والفوضىَ عبر وكلائهم في الداخل،

واستعانوا بضِعاف النفوس من المأجورين الشيعه الذين بدأوا وبتوجيه بريطاني صهيوني من ممارسة طقوس تسيء للمذهب الجعفري الإثني عشري لإضعافه وتفتيته من الداخل مثل ارتياد تيشرت كُتِبَ على ظهرها أنا كلب رُقَيَة وكلب الحسين،

والبعض الآخر في العراق يتمردغ بالوحول ويزحف على بطنهِ، والبعض أيضاً  جاء بتمثال يمثل أبو الفضل العباس شقيق الإمام الحسين وحملوه وبدأوا يتلمسونه ليتباركون، اما الأفظع من ذلك قيام أحد المشايخ في العراق بقراءة القرآن وفسرَ الآية للمؤمنين بأن الكتاب أُنزِلَ على صدر محمد وأشار بإصبعهِ إلى صورة محمد الصدر والد مقتدىَ وقال محمد هذا وليسَ ذاك،

وهؤلاء المُوَجهين من بريطانيا أخطر منها ومن إسرائيل،

هم الأخطر بكل معنى الكلمة على المذهب الجعفري الإثنَي عشَرَي،

معركة أميركا وإسرائيل والسعودية للقضاء على الشيعه مستمرة،

لكن الفشل تلو الفشل يتراكم ويزداد في رصيدهم رغم مساعدة الصهيونية المسيحية لهم في كل ما يقومون بهِ ضد الشيعه،

الشيعة في العالم دُعاة وحدَة وسلام، وأهل مقاومة وجهاد، الشيعه عندما سادوا تواضعوا وعندما انتصروا تسامحوا وعندما غُدِروا عَضُّوا على جراحهم ليسَ عن ضعف ولكن من أجل بقاء اوطانهم وسامحوا،

 

أيها العرب لا تكونوا عوناً للصهيونية ضد أبناء دينكم أهل لا إله إلا الله،

إتقوا الله...

بيروت في...

            13/8/2023

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مَن هم الذين يريدون القضاء على الشيعه في غرب آسيا وأفريقيا ولماذا؟
المشكلة في "منصب" رئيس الحكومة
في ذكرى استشهاد راهب آل محمد عليه السلام
قمع الصحافة بالدول العربية
أمريكا ترتكب أفظع المجازر بحق القيم الإنسانية وتشرعنها
طبول الحرب الامريكية وعار الفرار.!
خطرا مداهما سيحدث فاين العراق من ذلك؟!
رومانوسكي تعود للعراق مجدداً.. حوارات "غير مفيدة" ووعود بـ"مهب الريح"
إجراءات لبنان الرادعة لمنع تغيير مهمة "اليونيفيل"
الوضع الملتهب في "كشمير" عشية انتهاء المادة 370 وإلغاء الحكم الذاتي
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
فيسبوك