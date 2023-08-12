التقارير

الرؤية الصفرية للسلة الغذائية !؟

59 2023-08-12

عمرالناصر||

 

ما بين الحين والاخر تظهر لنا اصوات تحاول ان تعكر مزاج الشارع الذي هو اليوم اصبح بين مطرقة تذبذب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، وسندان التقلبات السياسية التي تجيرها بعض وسائل الاعلام لصالح بعض الجهات التي تحاول ضرب الدولة وورقة المواطن الاقتصادية في ان واحد ، الذي لم تتبقى زاوية من جسد معاناته الا واصابها التدهور وكأن رفع البؤس والاحباط والمصير المجهول لبقاء امنه الغذائي خارج معادلة التنافس السياسي ليس من ضمن حسابات الكثير ممن هم محسوبين على الطبقة السياسية.

سوء الادارة والتخطيط سببان رئيسيان لبقاء القدرة الشرائية للمواطن العراقي متذبذبة وغير مستقرة،نتيجة عدم وجود رؤية واقعية تدعم التنوع الاقتصادي سواء كان على المستوى الزراعي او الصناعي ، او استثمار فرصة الاستقرار النسبي لاسعار النفط لغرض الالتفات الى تعظيم ايرادات الدولة التي تساهم بشكل كبير في رفد وزارة التجارة بجرعات جيدة من الدعم والاسناد، والذي يبعد المواطن عن تأثيرات الهزات الارتدادية الاقتصادية التي تؤثر على الغذاء اليومي للشارع.

لابد لمراكز الدراسات والابحاث الاقتصادية ان يكون لها سعي حثيث ووقفة جادة لتقديم خطط واستراتيجيات جديدة لوضع رؤية اقتصادية صفرية،تقلل من حجم الانفاق المالي في بعض مفاصل الدولة الخاملة ، وتزيد من الاموال المرصودة لمواد البطاقة التموينية لكي نرتقي برفاهية سلة المواطن الغذائية الى اكثر من ٢٨ مادة ، يستطيع من خلالها ان يبعد نفسه عن شبح المجاعة وان يكون في مأمن من الازمات والصراعات السياسية التي ليس له فيها ناقة ولا جمل ، لتكون لديه بارقة امل بالتغيير الذي يطمح اليه الكثير وحافز اعلى بالذهاب الى صناديق الاقتراع بدلاً من ان تستخدم هذه الورقة في كل فترة للتنافس الغير شريف قبيل كل انتخابات.

 

انتهى ..

 

خارج النص / وضع مشروع اقتصادي مشترك بين القوى السياسية لتعظيم حجم المواد الغذائية للمواطن سيرفع من الزخم الانتخابي ويرفع من ثقة الشارع بمصادر صنع القرار .

 

الواح طينية، عمرالناصر، الرؤية الصفرية

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا تُريد أمريكا من العراق؟ حقائق  وقائع لنا وللأجيال .
الرؤية الصفرية للسلة الغذائية !؟
الإستدارة الأمريكية نحو غرب آسيا وشمال أفريقيا..!
ماذا في جعبة أردوغان في زيارته إلى بغداد؟
مريم السيد مهدي الحصري الموسوي..من الكاظمية إلی الكرادة
زيارة مرتقبة لأردوغان الى العراق .. اوراق ضغط اقتصادية قد تعيد المياه لمجاريها
اجتماع السعودية ربما ينهي حرب اوكرانيا
تواصل الاستعدادات والتنسيق لإنجاح زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)
لعراق والكويت : تحرّرَ الكويت وبقي العراق يعاني من الفصل السابع وترسيم الحدود .                    
انطلاق التشاورات الوطنية لاعداد تقرير التنمية البشرية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فيسبوك