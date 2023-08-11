التقارير

الإستدارة الأمريكية نحو غرب آسيا وشمال أفريقيا..!


د. إسماعيل النجار ||

 

بعد إبتعاد خطر زوال الكيان الأوكراني العنصري على يَد روسيا،

أميركا عاودَت إستدارتها نحو غرب آسيا وشمال أفريقيا،

الحرب الروسية الأوكرانية رغم أنها لم تضع أوزارها بعد، إلَّا أنها تحولت إلى حرب إستنزاف يسيطر على جبهاتها حال الكَر والفَر،

روسيا عجزَت عن حسم المعركة لصالحها نهائياً ولكنها لم تنهزم، والولايات المتحدة الأميركية جُل ما تريدهُ من هذه الحرب هوَ ما وصلت إليه الأمور اليوم بين البلدين المتحاربين حتى لو استمر الصراع لسنوات أخرىَ بعد،

من هذا المنطلق واشنطن قررت العودة إلى الشرق الأوسط وفتح جبهات متعددة فيه، كانت قبل فترة وجيزة تتوسل تبريد المنطقه  لأن البوصلة كانت متجهة نحو روسيا فقط،

اليوم العين على العراق وسوريا ولبنان، فهيَ استقدمَت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة مُعلِنَةً نيتها إحتلال مدينة البوكمال السورية لقطع طريق إمداد بغداد دمشق،

وتخطط لمعركة تفلت بها قطعان داعش في الصحراء وثم تتولَّىَ إستكمال الأمر بنفسها بحجة محاربة تمدد داعش،

ولكن ليس كل ما يتمناه المرأ يدركهُ تجري الرياح بما لا تشتهي السُفُنُ،

فَ قوَّات الحشد العراقي في أعلى جهوزية والجيش العربي السوري والحرس الثوري وحزب الله أيضاً وحلفائهم في المنطقة،

أما على صعيد الوضع الداخلي اللبناني، جُل تركيز واشنطن يصب على تفجير الوضع الأمني الداخلي فيه  وهو قادر على ذلك لتوفر الأدوات والإمكانيات،

بدليل ما حصل في منطقة  الكحاله الذي أفاضَ السعادة على حكومة إسرائيل وتصريحات مسؤوليها تؤكد ذلك لاعتبارهم أن ما قام به الكتائب وحلفائهم كان عملاً شجاعاً يستحق الثناء،

ويؤكد أيضاً أن آل الجميِّل جميعهم لم يخرجوا من تحت ذيل الحصان الصهيوني وسيبقون يشبهون كوع الكحاله أي كذيل الكلب لن يستقيموا  حتى لو وضعناهم في قالبٍ مستقيم لأربعين عام،

لقد ثبَت للجميع وبالفَم الملئان أن العملية العسكرية التي تريد القيام بها داعش والولايات المتحدة في شرق الفرات تستهدف حصار إيران في سوريا  والمقاومة الإسلاميه في لبنان وقطع طريق الإمداد الوحيد لهم وتفجير سوريا مجدداً من الداخل وتحديداً منطقة الجنوب القريبة من العاصمة دمشق ودعم حركات الإنفصال في السويداء،

الإحتمالات القادمة قائمة على ثلاث،

1/ القيام بالعمل العسكري ونتائجه ستكون حرب طاحنة في الشرق الأوسط لم تشهد مثلها المنطقة منذ عقود،

2 / أن يبقى الوضع يراوح بين اللآ حرب واللآ سلم، ومعلومات تؤكد أن أميركا لا تتجرَّأ أن تصطدم بشكلٍ مباشر مع الإيرانيين وحزب الله على الأرض،

3/ أن تتولَّىَ قطعان داعش القيام بالعمل العسكري كبديل عن الإرهابي الأصيل أميركا وأعوانها،

 

بيروت في...

      11/8/2023

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإستدارة الأمريكية نحو غرب آسيا وشمال أفريقيا..!
ماذا في جعبة أردوغان في زيارته إلى بغداد؟
مريم السيد مهدي الحصري الموسوي..من الكاظمية إلی الكرادة
زيارة مرتقبة لأردوغان الى العراق .. اوراق ضغط اقتصادية قد تعيد المياه لمجاريها
اجتماع السعودية ربما ينهي حرب اوكرانيا
تواصل الاستعدادات والتنسيق لإنجاح زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)
لعراق والكويت : تحرّرَ الكويت وبقي العراق يعاني من الفصل السابع وترسيم الحدود .                    
انطلاق التشاورات الوطنية لاعداد تقرير التنمية البشرية
مقاربات إيرانية ـ أمريكية لتجاوز.. التصعيد
رسائل مناورات بحرية الحرس الثوري
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فيسبوك