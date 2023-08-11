الإستدارة الأمريكية نحو غرب آسيا وشمال أفريقيا..!

د. إسماعيل النجار ||

بعد إبتعاد خطر زوال الكيان الأوكراني العنصري على يَد روسيا،

أميركا عاودَت إستدارتها نحو غرب آسيا وشمال أفريقيا،

الحرب الروسية الأوكرانية رغم أنها لم تضع أوزارها بعد، إلَّا أنها تحولت إلى حرب إستنزاف يسيطر على جبهاتها حال الكَر والفَر،

روسيا عجزَت عن حسم المعركة لصالحها نهائياً ولكنها لم تنهزم، والولايات المتحدة الأميركية جُل ما تريدهُ من هذه الحرب هوَ ما وصلت إليه الأمور اليوم بين البلدين المتحاربين حتى لو استمر الصراع لسنوات أخرىَ بعد،

من هذا المنطلق واشنطن قررت العودة إلى الشرق الأوسط وفتح جبهات متعددة فيه، كانت قبل فترة وجيزة تتوسل تبريد المنطقه لأن البوصلة كانت متجهة نحو روسيا فقط،

اليوم العين على العراق وسوريا ولبنان، فهيَ استقدمَت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة مُعلِنَةً نيتها إحتلال مدينة البوكمال السورية لقطع طريق إمداد بغداد دمشق،

وتخطط لمعركة تفلت بها قطعان داعش في الصحراء وثم تتولَّىَ إستكمال الأمر بنفسها بحجة محاربة تمدد داعش،

ولكن ليس كل ما يتمناه المرأ يدركهُ تجري الرياح بما لا تشتهي السُفُنُ،

فَ قوَّات الحشد العراقي في أعلى جهوزية والجيش العربي السوري والحرس الثوري وحزب الله أيضاً وحلفائهم في المنطقة،

أما على صعيد الوضع الداخلي اللبناني، جُل تركيز واشنطن يصب على تفجير الوضع الأمني الداخلي فيه وهو قادر على ذلك لتوفر الأدوات والإمكانيات،

بدليل ما حصل في منطقة الكحاله الذي أفاضَ السعادة على حكومة إسرائيل وتصريحات مسؤوليها تؤكد ذلك لاعتبارهم أن ما قام به الكتائب وحلفائهم كان عملاً شجاعاً يستحق الثناء،

ويؤكد أيضاً أن آل الجميِّل جميعهم لم يخرجوا من تحت ذيل الحصان الصهيوني وسيبقون يشبهون كوع الكحاله أي كذيل الكلب لن يستقيموا حتى لو وضعناهم في قالبٍ مستقيم لأربعين عام،

لقد ثبَت للجميع وبالفَم الملئان أن العملية العسكرية التي تريد القيام بها داعش والولايات المتحدة في شرق الفرات تستهدف حصار إيران في سوريا والمقاومة الإسلاميه في لبنان وقطع طريق الإمداد الوحيد لهم وتفجير سوريا مجدداً من الداخل وتحديداً منطقة الجنوب القريبة من العاصمة دمشق ودعم حركات الإنفصال في السويداء،

الإحتمالات القادمة قائمة على ثلاث،

1/ القيام بالعمل العسكري ونتائجه ستكون حرب طاحنة في الشرق الأوسط لم تشهد مثلها المنطقة منذ عقود،

2 / أن يبقى الوضع يراوح بين اللآ حرب واللآ سلم، ومعلومات تؤكد أن أميركا لا تتجرَّأ أن تصطدم بشكلٍ مباشر مع الإيرانيين وحزب الله على الأرض،

3/ أن تتولَّىَ قطعان داعش القيام بالعمل العسكري كبديل عن الإرهابي الأصيل أميركا وأعوانها،

بيروت في...

11/8/2023

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