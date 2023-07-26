"تغطية على جرائم حقوق الانسان".. صحيفة بريطانية تكشف "خفايا" صفقات السعودية الرياضية

أحصت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، كمية ما انفقته السعودية في مجال الصفقات الرياضية منذ أوائل عام 2021، فيما وصفته بـ"الغسيل الرياضي".

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن المملكة العربية السعودية استثمرت المليارات من صندوق الاستثمارات العامة على مدار العامين ونصف العام الماضيين، حيث أنفقت على الرياضة على نطاق غيرى تمامًا لعبة الجولف الاحترافية وغيرت سوق الانتقالات الدولية لكرة القدم.

ويوم الإثنين، قدم نادي الهلال السعودي عرضًا قياسيًا عالميًا لكابتن المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، بقيمة 300 مليون يورو (259 مليون جنيه إسترليني).

الاستثمار الذي تبلغ قيمته 6.3 مليار دولار يكاد يعادل الناتج المحلي الإجمالي للجبل الأسود أو جزيرة بربادوس. إنها تقزم البيانات التي جمعتها Grant Liberty قبل عامين، وتقدر أن المملكة العربية السعودية أنفقت 1.5 مليار دولار في الفترة بين 2014 وأوائل 2021.

جماعات حقوقية، بما في ذلك جرانت ليبرتي ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووشت، تصف مثل هذا الإنفاق بـ "الغسيل الرياضي" - تمويل الأحداث الرياضية ذات الأسماء الكبيرة من أجل تشتيت الانتباه عن السجل السيئ لحقوق الإنسان.

وقال جرانت ليبرتي: "في السابق، رفضت الشخصيات الرياضية والعلامات التجارية عروض التعامل مع المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها الموثقة جيدًا لحقوق الإنسان، ومع ذلك، كان هناك تحول مقلق في الموقف الأخلاقي، حيث يتم الآن قبول الصفقات المربحة على الرغم من الانتهاكات المستمرة والمتدهورة."

وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، كانت المملكة العربية السعودية منبوذة على نطاق واسع، حيث قامت العديد من الشركات الكبرى بسحب أو إيقاف الاستثمارات في البلاد.

ولكن العامين الماضيين شهدا تحولا في كيفية النظر إلى المملكة دوليا. جو بايدن ، الذي وعد ذات مرة بجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة" بسبب جريمة القتل ، سافر إلى هناك العام الماضي ، حيا ولي العهد والزعيم الفعلي ، محمد بن سلمان ، بقبضة يد مثيرة للجدل.

وقامت صحيفة The Guardian بتجميع وتحليل قائمة بالاستثمارات التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية - أحد أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم بأصول تقدر بـ 700 مليار دولار - بالإضافة إلى هيئات حكومية أخرى بما في ذلك هيئة السياحة، وجميعها موقعة. منذ عام 2021. من المحتمل أن يكون الرقم الإجمالي 6.3 مليار دولار أقل من المبلغ الحقيقي، حيث أن صندوق الاستثمارات العامة معروف بغموضه بشأن موارده المالية، وتفاصيل بعض الصفقات لم يتم الإعلان عنها.

وأثار شراء صندوق الاستثمارات العامة نادي نيوكاسل يونايتد في أكتوبر 2021 مقابل 391 مليون دولار مخاوف جماعات حقوقية، لا سيما منظمة العفو الدولية، التي انتقدت النادي بعد أن أظهرت صور مسربة تغييرات في أطقمه الخارجية لتتناسب مع ألوان المنتخب السعودي.

وقال فيليكس جاكنز من منظمة العفو الدولية إن الخيار "يفضح قوة الدولار السعودي وتصميم المملكة على الغسل الرياضي لسجلها الحقوقي الوحشي الملطخ بالدماء".

وبعد عام، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نيته إنفاق 2.3 مليار دولار على رعاية كرة القدم. ويشمل ذلك استثمارات ضخمة غير محددة لشراء حصص الأغلبية في أربعة فرق سعودية لكرة القدم. أنفقت الأندية الأربعة ببذخ لجذب لاعبين من جميع أنحاء العالم، وخاصة نادي النصر، الذي تعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون دولار سنويًا، مما يجعله أفضل رياضي في العالم أجراً.

وتبع توقيع رونالدو الموسم الماضي مجموعة من النجوم والمدربين من بينهم كريم بنزيمة من ريال مدريد، ونجولو كانتي من تشيلسي، وروبرتو فيرمينو من ليفربول، ومدرب أستون فيلا السابق ستيفن جيرارد.

وبحسب ما ورد حصل لاعب كرة القدم ليونيل ميسي على ما يقدر بـ 25 مليون دولار من هيئة السياحة في المملكة العربية السعودية لترويجه للبلاد، بما في ذلك نشره عن الرحلات الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعي. تلقى عرضًا من الهلال بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لكنه اختار بدلاً من ذلك فريق إنتر ميامي الأمريكي.

في فبراير من هذا العام، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستستضيف كأس العالم للأندية 2023.

وكما قام صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات كبيرة قلبت لعبة الجولف، وجعلت المملكة العربية السعودية الآن ربما القوة الأكثر نفوذاً في هذه الرياضة. في أكتوبر 2021، استثمر الصندوق ما يقدر بملياري دولار لإنشاء LIV Golf، وهي بطولة كبرى.

وأشعلت هذه الخطوة منافسة مريرة مع جولة PGA، التي اتخذت إجراءات قانونية بدعوى أن المشروع الممول من السعودية كان يجذب اللاعبين لخرق التزاماتهم الحالية. اتهمت إحدى الدعوى LIV بحملة لاستخدام "مبالغ فلكية من المال ... في محاولة لاستخدام لاعبي LIV ولعبة الجولف لغسيل التاريخ الحديث للفظائع السعودية ولتعزيز مبادرات ... صندوق الاستثمارات العامة السعودي".

وانتهى الخلاف بطريقة دراماتيكية مع الاستحواذ الفعال على PGA لإنشاء تكتل للسيطرة على لعبة الجولف المحترفة. ومن المقرر أن يتولى حاكم صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان منصب الرئاسة.

وأخبر مسؤول تنفيذي في PGA الكونجرس الأمريكي هذا الشهر أن صندوق الثروة السيادية سوف يستثمر "ما يزيد عن مليار دولار" في الهيئة الجديدة. الصفقة قيد التحقيق من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتشمل بعض استثمارات المملكة الأخرى الملاكمة ورياضة السيارات. هذا العام، حارب Jake Paul، الذي تحول إلى ملاكم على YouTube، Tommy Fury في الرياض مقابل مدفوعات قدرها 3.2 مليون دولار و2 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى حصة من عائدات الدفع مقابل المشاهدة. كما دفعت المملكة 60 مليون دولار لاستضافة مباراة الوزن الثقيل بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا في عام 2022.

وفي عام 2021، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في رعاية بقيمة 550 مليون دولار لشركة McLaren Group Ltd، وهي شركة مملوكة للبحرين مقرها ووكينغ والتي تعد جزءًا رئيسيًا من Formula One من خلال تصنيعها لسيارات السباق. ومع ذلك، فإن الرقم 6.3 مليار دولار لا يشمل 40-45 مليون دولار التي تنفقها شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو سنويًا لرعاية الفورمولا 1، أو العقود الأخرى الموقعة قبل عام 2021 مثل 65 مليون دولار لإقامة سباق الجائزة الكبرى السنوي في المملكة.

ويستثني الإجمالي أيضًا الإنفاق المكثف ل‍صندوق الاستثمارات العامة في عالم الرياضة الإلكترونية، بما في ذلك الاستثمار الأخير بمليار دولار في شركة ألعاب الفيديو Embracer Group، والأحداث الرياضية التي يكون مبلغ الرعاية فيها غير معروف، مثل صفقة مارس 2021 لمدة أربع سنوات بين مدينة نيوم المخطط لها على ساحل البحر الأحمر والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتم الاتصال ب‍السفارة السعودية في واشنطن، والتي ترد بشكل روتيني على الأسئلة المتعلقة بالمملكة، للتعليق.