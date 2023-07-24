الهجوم المضاد؛ هل هو في اوكرانيا ام في غرب اسيا؟!

عباس الزيدي ||

هل بداء الهجوم الاوكراني المضاد ام ان ماحصل عمليات تمويه وتضليل للقوات الروسية ...؟؟

اعلن بوتين عن فشل الهحوم المضاد الاوكراني وتكبد القوات الاوكرانية خسائر غير قليلة بالارواح والمعدات

ولابد لنا من وقفة على مجريات الأحداث

اولا _ العمليات في اوكرانيا

1_ حصلت تعرضات كبيرة تقترب من مستوى العمليات الكبرى

2_ مع تباين موازين القوى تم استخدام جمبع اسلحة الميدان مع افضلية للجانب الروسي في الطائرات المسيرة والمدفعية والاسلحة المضادة للدروع وركز الجانب الاوكراني على العنصر البشري مما زاد في خسائره وايضا حصل الجانب الروسي على غنائم مهمة منها دبابات المانية نوع ليوبارد ومدرعات برادلي الامريكية مع ذخائرها وبطبيعة الحال سوف ترسل تلك الغنائم الى ايران لغرض استنساخها

3_ القوات الاوكرانية وسعت جبهة تعرضها لتشمل دونتسيك واستعادة بعض القرى وحاولت التقرب من باخموت فيما ركزت على محوري اوتجيف وتوكماك رغم صعوباتهما اللذان يعتبران بوابة طرق الدعم والامداد للقوات الروسية باتجاه جزيرة القرم ... مما يعني ان الهدف الاساسي من الهجوم المضاد هو جزيرة القرم وليس باخموت او غيرها وماحصل هو احدى صفحات ذلك ....!!!

ثانيا _ اجراءات روسية عقابية واحترازية • عمدت روسيا الى تعليق وايقاف التفاهم بينها وبين تركيا بخصوص السماح بتصدير الحبوب ( الحنطة الاوكرانية ) عن طريق البحر لغرض

1_ تحجيم الجهد الاستخباري للناتو واوكرانيا في البحر الاسود

2_ الضغط على اوكرانيا والدول المستوردة

3_الضغط على تركيا التي غيرت موقفها بعد فوز اوردغان

ثالثا _ الانتشار البحري

1_ الاغلاق الامريكي البحري من وسط المحيط الهادي الى استراليا امام كل من روسيا والصين

2_ السيطرة على البحر الاحمر حيث دفعت بالعديد من قطعها البحرية التي تمركزت في خليج عدن وبالتالي السيطرة الجزئية على المحيط الهندي وتامين الاتصال بالمحيط الاطلسي

3_ انتشار بحري كثيف في بحر البلطيق

4_ زيادة لقوات الاحتلال الامريكي في سوريا بواقع 2500 عنصر مع عدد من الاليات

رابعا _ المتوقع في قادم الايام

1_ مزيد من الاستفزازات الامريكية في بحر الصين

2_ غلق كامل للبحر الأسود من جهة تركيا امام روسيا

2_ نشر قوات للناتو في السودان وتحديدا في ميناء بورتسودان

3_ اتساع جغرافيا الحرب وانخراط كل من بلاروسيا وبولندا فيها

خامسا _ الخلاصة

1_ ماحصل ليس بالهجوم المضاد وإنما هي مقدمات والهدف الاساسي سيكون جزيرة القرم وبالتالي حرمان روسيا من البحر الاسود والشروع في استعادة المناطق الاوكرانية والتضييق على روسيا بعد الاقتراب الحذر من حدودها

2_ من المرجح قيام امريكا بعمل عدواني في منطقة غرب اسيا (الشرق الاوسط ) يستهدف سوريا يتزامن مع الهجوم الاوكراني المضاد

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