التقارير

إحراق وتدنيس القرآن في الدانمارك؛ فهل هذا نسق؟!

34 2023-07-22

عدنان علامه ||

 

 / عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

 

 أقدمت امس مجموعة دنماركية يمينية متطرفة عنصرية ومناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وتطلق المجموعة  على نفسها اسم "دانسك باتريوتر" (الوطنيون الدنماركيون)، وقد رفعوا لافتات معادية للإسلام والمسلمين، ورددوا شعارات مسيئة لهم.

ونفّذت المجموعة إعتداءها برعاية الشرطة التي اتخذت  إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

ويشار  أن إحراق القرآن والإساءة إلى الأنبياء  والمسلمين اصبح شيئًا عاديا في أوروبا بحجة حرية الرأي والتعبير.

فبتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2023  أحرق العنصري راسموس بالودان زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف العنصري ضد الإسلام والمسلمين نسخة من فالقرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن، وسط حماية من الشرطة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.

وأفاد شهود عيان أن بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضًا، حرق المصحف أمام مسجد تابع لـ”جمعية الجالية الإسلامية” عقب انتهاء صلاة الجمعة في حي دورثيفج، بحماية الشرطة التي أحاطت المكان.

وبتاريخ 25 آذار/مارس الماضي قام أنصار نفس المجموعة الدانماركية العنصرية المتطرفة تطلق على نفسها (باتريوتس لايف) ببث حي عبر حساب المجموعة على فيسبوك تضمّن حرق نسخة من القرآن الكريم إلى جانب حرق العلم التركي أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاغن، وبحماية مشددة من الشرطة.

إن تكرار حرق القرآن في المرة الأولى وتدنيسه في المرة الثناية في السويد ومن تنفيذ نفس الشخص يؤكد وبشكل يقيني وجود رعاية رسمية له  وفي المرة الأولى تم توجيه تهمتين رسميتين له :-

1-خرق الحظر بشأن إشعال النار.

2- التحريض على العنصرية والكراهية.

ولم تتم محاكمته لأنهاء وكرر تدنيس القرآن الكريم والعلم العراقي وصورة السيد القائد. فالدستور السويدي يعتبر ذلك جريمة حسب الستور السويدي؛ ومن  الناحية القانونية يعتبر "جرمًا مع سبق الإصرار والترصد" للجهات الراعية وأما المنفذ فليس سوى بيدق يجرى التخلص منه بسهولة بعد إنجاز مهمته.

وأَما في الدانمارك فالمنفذين جماعات عنصرية متطرفة تكن العداء الدفين والحقد والكراهية  للإسلام والمسلمين والمفارقة بأن حرق وتدنيس القرآن وإطلاق الشعارات المناهضة للإسلام والمسلمين كانت بحماية مكثفة من الشرطة كما الحال في السويد.

لا بد من الإشارة بأن  الدستور الدانماركي يعتبر إساءة استخدام حرية التعبير كوسيلة للتحريض المقصود ضد فئه من المجتمع فيما يخص التمييز العنصري و التجديف بالله وتجاوز حرمة المقدسات وان التجاوزات في هذا المجال تعرض مرتكبيها للمحاسبه القانونية.

1- حرية التعبير الدستور الدانماركي

إن حرية التعبير للمواطن وهي فقره اساسيه في الدستور الدنماركي تضمن للفرد الحرية الكاملة في التعبير عن اراءه في كافة المجالات السياسية والأجتماعية والثقافية والمعتقدات دون خوف . مع الأخذ بعين الأعتبار اساءة استخدام حرية التعبير كوسيلة للتحريض المقصود ضد فئه من المجتمع فيما يخص التمييز العنصري والتجديف بالله وتجاوز حرمة المقدسات وان التجاوزات في هذا المجال تعرض مرتكبيها للمحاسبة القانونية؛ اضافة لكونها مسالة جدلية خاضعة للنقاش الفقهي والقانوني.

وقد افلت الكثيرون من المتجاوزين دون عقاب من خلال بوابة حرية التعبير المقدسه . ان الفرد الدنماركي الذي يرتكب هذه المخالفات سواء عن قصد او بدو ن قصد هو الشخص المسؤول اخلاقيا وقانونيا وانه لا يعبر عن الرأي العام او عن رأي الدوله او عن الصحيفه التي نشر فيها او دار النشر التي اصدرت مطبوعه انها قضيه شخصيه تعبر عن رأي صاحبها وهو المسؤول وفق التطبيق العملي للقوانين السارية.

وأما في فقرة حرية الرأي في الدستور السويدي … يُعد نشر تصريحات علنية تهدد أو تحط من قدر مجموعة من الأشخاص، مع الإشارة إلى العرق أو لون البشرة أو الجنسية أو الأصل العرقي أو العقيدة أو التوجه الجنسي، جريمة. ويُطلق على ذلك اسم التحريض على الكراهية العنصرية".

ولا بد من الإشارة بأن اي إدعاء ضد حارقي القرآن وتدنيسه وداعميهم في السويد والدانمارك لن تجدي نفعًا لأن هناك رعاية رسمية لهم في كلا البلدين.

وقد إخترت لكم شهادة أحد المقيمين قديمَا في الدانمارك (كاظم صالح) ليعطينا فكرة عن التهرب من المحاكمة بحجة حرية التعبير؛  فيتجاهل القضاة الدستور ويركزون فقط على المبدأ العام لحرية التعبير عن الرأي.

ويبدو ان السويد والدانمارك لم يحسبا جيدًا المقلطعة الفعلية لمنتجاتهم في البلاد الإسلامية. وأني أعتقد بأن ذلك سيكون أحد الخيارات الرئيسية؛ لأن الإصرار على حرق القرآن وتدنيسه في السويد والدانمارك يؤكد على وجود سلسلة بدأت بحلقتين فقط؛ وإكتمال السلسة مرتهن بالموقف المؤثر من البلدان العربية والإسلامية.

وإن غدًا لناظره قريب

 

22 تموز/يوليو 2023

 

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إحراق وتدنيس القرآن في الدانمارك؛ فهل هذا نسق؟!
العراق: غضب شعبي وإجراءات رسمية ردًّا على انتهاك حرمة القرآن الكريم
عَودَة أردوغان إلى الحُضن الأميركي عُنصر قُوَّة لإسرائيل،
مطارات دول الرجعية وكذبة الاختراق
السفياني آخر المشاريع الأمريكية (مقاربة موضوعيّة للواقع العراقيّ والسوريّ)
السويد تنتهك حرمة القران الكريم للمرة الثانية..الاسباب والدوافع
ما هو هدف الدولة العميقة في السويد من تكرار تدنيس القرآن وعلم العراق وصورة السيد القائد؟
عبر الكهرباء والدولار.. واشنطن تتربص بحكومة السوداني تحت شمس تموز لإسقاطها شعبيا
شيعة العراق وترابط ماضيهم وحاضرهم/ على هامش موتمر الشهيد  (عز الدين سليم)
دول الخليج الوهابية وراء الاسلامفوبيا
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك