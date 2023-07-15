التقارير

روسيا وأوروپا؛ مَن سيصرَخ أوَّلاً؟


د. إسماعيل النجار ||

 

أَلَم عَض الأصابع لن يكون وقتهُ طويلاً بَعد،

غَطَسَ الأوروپيون غَطسَةَ مُتَدَرِّبٍ حديث التجرُبَة في العيش تحت الماء،

أميركا وَرَّطَتهم وزَجَّت بِهِم في آتون النار المُلتهِبَة في أوكرانيا بمواجهة روسيا القيصر،

ولأهدافٍ دنيئَة تريد من ورائها أميركا إستنزاف روسيا وإضعاف أوروپا إقتصادياً وسياسياً وخلق فَزَّاعة لها على حدودها الشمالية الشرقية لإبتزازها على غِرار ما فعلته من خلال إسرائيل المزروعة في منطقة الشرق الأوسَط، للإستفادة من كُل ما تمتلك القارة العجوز من مقدرات تستطيع تسخيرها في خدمة مشاريعها بوجه الصين وروسيا،

عظماء أوروپا المتمرسين في إدارة الحروب والألعاب السياسية الذين يفهمون العقل الأميركي ويمتلكون الجُرأَة على مواجهته اولَئِكَ الكبار رجالات الحرب العالمية الثانية غادروا الحياة الدنيا منذ عقود ومَن خَلَفَهُم اليوم ليسوا بمستوىَ مَن كانوا قبلهُم، من الذين حَوَّلوا بريطانيا إلى أمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، وفرنسا دَولَة عُظمَىَ لها مستعمراتها في كل أرجاء الأرض،

هؤلاء الذين يحكمون أوروبا ويديرون سياساتها ليسوا إلَّا دُمَىَ أميركية لا يمتلكون من أمرهم شيء حتى ولا أدنىَ درجات الحِنكَة السياسية الدولية بمعناها الصحيح،

إنما إرثهم الكبير الذي يتربعون فوقه الآن هوَ مَن جعلهم قِوَىََ نووية عُظمَىَ لهم سطوتهم وسلطانهم على الشعوب الفقيرة والمستضعفه،

كل هذا لم ينفعهم أمام جبروت أميركا وسطوتها وسلطانها، فقد خضعت أوروپا بالكامل للهيمنة الأميركية، وأصبَحَت القارة العجوز ضعيفه وَهِنَة مغلوبٌ على أمرها محكومة من الدولة العالمية العميقه،

وهي تسير اليوم مُرغَمَة في طريقٍ مزروع بالألغام ومحفوف بالمخاطر  ضد روسيا العُظمَىَ، ولا تَتجَرَّأ أن ترفع صوتها بوجه واشنطن أو أن ترفض رغم معرفتها بنتائج هذه الحرب التي إن إنتهت بنصر القيصر ستحُل كارثة فوق رؤوسهم،

وإن تطورَت إلى حرب عالمية ستكون الضربة النووية الأولى لعواصمهم،

بكِلا الحالتين فإن الضربَة المُوجِعَة ستتلقاها أوروپا ولن تُضِر بأميركا،

رغم كل ذلك لَم تفعل باريس وبرلين أي شيء يُجنبهُم الخذلان والإنهيار لا بَل أمعنَ ماكرون بإعلان عدائهِ لروسيا عبر دعم كييڨ بصواريخ دقيقة بعيدة المدَىَ،

ودفعت ألمانيا بمزيد من القطارات المُحَمَّلَة بالدبابات وقطع المدفعية الثقيلة والذخائر،

ناهيكَ عن ما قدمتهُ أميركا من قنابل عنقودية وطائرات أل F16 المقاتلة،

موسكو أدخَرَت للناتو في مخازنها أعتىَ أنواع الأسلحة الفتاكة في غاية من السِرِّيَة، أدخرتها ليَومٍ معلوم قد تتطَوَّر فيه الحرب وتفلت من عِقالها وتصبح روسيا هدف للجميع والجميع أهدافاً مشروعه لها،

المُهَرِج زيلينسكي إرتكب خطأً فادحاً بقصفه منطقة زابورجيا بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً،

وهذا الامر خطير وهو بفعل تحريض اميركي يهدف إلى إثارة غضب روسيا وجرِّها الى رد فعل مماثل من أجل إدانتها دولياً وإعطاء صورة فظيعه عنها بإرتكاب جرائم حرب،

أميركا هذه شيطان كبير وملعون وبريطانيا تلك خبيثة وهؤلاء دُوَلٌ وَقِحَة مُصَمِمُون على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، ولكن الامر ليسَ سهلاً أبداً لا بَل بعيد المنال،

أيضاً أميركا قَدَّمت في إجتماع الدوَل السبع ضماناتٍ أمنية لأوكرانيا خِلافاً لما تتحدث عنه القوانين الدولية بأن أمن الدُوَل لا يتجَزَّأ، ضاربَةً بعرض الحائط حق روسيا بضمان أمنها القومي والكَيل بمكيالين،

في الختام أميركا تُمعِن في تأجيج النار وأوروبا ضعيفه غير قادرة على إتخاذ قرار فلن يبقى إلَّا حَل من ثلاث،

إنهيار الجيش الأوكراني وإعلان روسيا النصر الكبير،

أو حصول إنقلاب داخل اوكرانيا واعتقال أو إغتيال الرئيس زيلينسكي وينتهي الأمر بتحقيق شروط روسيا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب،

أو تدحرج الأمور إلى حرب نووية تنهي وجود البشَرِيَة.

 

بيروت في...

           15/7/2023

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا وأوروپا؛ مَن سيصرَخ أوَّلاً؟
ثورة ١٤ تموز الخالدة في مصادر التأريخ
التمييز العنصري للمواطنين بدول الخليج
أزمة الكهرباء العراقية بين عراقيل واشنطن وتفاهمات بغداد وطهران
ثورة الزعيم حررت العبيد
روسيا وعدت بالرد.. ما الفرق بين الذخائر العنقودية الروسية والأمريكية؟
ما يحصَل بين أوكرانيا وروسيا اليوم يشبه ما حَصَلَ بين إيران والعراق منذ عقود..!
 (ضَعْفنا) دفع ايران للقبول باتفاق (النفط مقابل الغاز)
هل للجاسوسة سوركوف علاقة بمقتل الشهيدين المهندس وسليماني؟؟
بعد فوزه في الانتخابات  انتصاره في قمة الناتو ، هل سينقلبُ أُردغان على حلفاءه الآسيويين؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك