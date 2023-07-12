التقارير

إغتيال العلماء المسلمين..!


شغاف كاظم الموسوي ||

 

قيل سنة 2006م كونت تركيا شركة هندسية أسمها "أسيلسان" و بدورها كونت فريقاً هندسياً من علماء أتراك خضعوا لإختبارات ولاء و إخلاص شديدة جداً .كانت مهمة الفريق هي إلغاء جميع البرامج الإليكترونية في طائرات إف 16 أمريكية الصنع و الطائرة الفانتوم ...  و إبتكار برامج جديدة تركية خالصة .*

*فما هو سبب إقدام علماء تركيا على هذه المهمة ؟*

السبب هو الآتي :

طائرات إف 16 الأمريكية و الفانتوم  يوجد بها نظام إرسال و إستقبال مع محطات أرضية و هذه المحطات موجودة في عدة ولايات أمريكية و 3  في أوروبا و واحدة في الكيان الصـ..ـهيوني  !

كل الطائرات الموجودة في الشرق الأوسط لابد أن ترسل جميع تقاريرها أثناء الطيران مشفرة إلى القمر الصناعي و منه إلى المحطات الأرضية ثم يتلقى رد من أقرب محطة له ... و طبعاً أقرب محطة لتركيا و للعرب هي المحطة الصـ.ـهيونية !

كانت الطائرات التركية كلما أرسلت معلومات سرية عن أي تحرك مريب على أراضيها كان يبلغ للجهات المعـ.ـادية و يتم تفادي التعامل العـ.ـسكري معها مما جعل سلاح الطيران التركي عديم الجدوى في التعامل مع اي إعـ.ـتداء  ....

هذا في حالات السلم فما بالكم في حالة الحرب ؟! .

قام الفريق التركي ببرمجة الطائرات على النظام التركي الجديد ... ولكن قبل إستخدام الإبتكار بشكل عملي تم إغتـ.ـيال فريق الأبحاث بالكامل في حوادث متفرقة و أضطرت الشركة لإيقاف المشروع مؤقتاً !

أول هؤلاء العلماء الشباب هو العالم "كريم_باليدار" و تم قـ.ـتله برميه من فوق بناية 14 طابق .

بعدها تم قــتل العالم "هاكان_ أوكسوز" في حادث سير شبيه بحادث مقـتل عالم الذرة المصرية سميرة_موسى .

بعده العالم الشاب "حسين_ باشبيلن" و تم قطـ.ـع شرايين يده في سيارته الخاصة للايحاء أنه قـ.ـتل نفسه و مات منـ.ـتحراً على خلاف الحقيقة .

بعده "العالم الشاب أردم_أوجور" و تم قتـ.ـله بتسريب الغاز في شقته .

بعده العالم الشاب " إيفرين_ بانتشكان" و تم إغتـياله برميه من نافذة شقته في الطابق السابع.

بعده العالم الشاب "علي_أونال" تم إغتـ.ـياله برصاصة في الرأس من قناص محترف على مسافة بعيدة .

بعده العالم الشاب "زافر_أولوك"  تم صعقه بالكهرباء .

و للعلم القصة تم ذكرها تقريباً في أحد المسلسلات التركية و تقريبا مسلسل "وادي الذئاب" .

و لله الحمد و الفضل و المنة : أعلنت الشركة بعد ذلك نجاحها في برمجة 21 طائرة من أسطول طائراتها إف 16 و تنتظر الشركة قريباً الإعلان عن برمجة كل أسطول تركيا من طائرات الفانتوم أيضاً مع ما تبقى من الطائرات إف 16 التي لم تبرمج !

ثم يأتي علـ.ـماني أو ملـ.ـحد و يقول : المسلمون منشغلون بالدعاء و الغرب منشغلون بالعلم لإيجاد علاج لفيروس كورونا !!

هؤلاء علماء مسلمين أنشغلوا بالعلم ..فقام الغرب و الصـ.ـهاينة بإغتـ.ـيالهم

ليس هذا فقط .. ممنوع على العرب و المسلمين و بقوانين الأمم المتحدة إجراء بحوث متقدمة في الطاقة النووية و تكنولوجيا النانو و علوم الليزر أو حتى إمتلاك أو تصنيع صواريخ بالستية يزيد مداها عن 2000 كم .

*نحن أمة يريدها الغرب ضعيفة ليبيع لها الغذاء ، مريضة ليبيع لها الدواء .. و متحـ.ـاربة ليبيع لها السلاح .*

هذه الأمة يسرق الغرب ثرواتها و يقتـ.ـل عقولها.. و أبناؤها في الوهم غارقون و عن الدين و الدعاء بعيدون  .

️العدو يقتـ.ـل العلماء الذين ينتجون السلاح والعلاج و يتركون لنا الراقصات و الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة..*

*لا إغتـ.ـيال إلا للعلماء فقط*

فهل من مستمع يا أمة اقرأ ؟!

اللهم قد بلّغت اللهم فأ

 

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