التقارير

على وَقع التحدي مع إسرائيل مَتىَ سينفجر الوضع وتشتعل الحرب؟


د. إسماعيل النجار ||

 

تتفاقم الأمور كلَّ يوم أكثر فأكثر بين المقاومة الإسلامية في لبنان والعدو الصهيوني،

ومسببات إشتعال حرب بين الطرفين متوفرة وعديدة،

الجانب الصهيوني الذي يتجنب معركة مع حزب الله له حساباته السياسية والميدانية الدقيقة، فهوَ يلعب في ساحة معركة الوجود والتوقيت غير مُساعد لحكومة الكيان لكي تَتَّخِذ القرارات الإستراتيجية الخَطِرَة كما كانت من قبل؟،

عمليات الترهيب والتشنيع التي كانت تمارسها إسرائيل بواسطة جيشها خارج الحدود تَمَّ ضبطها من الخارج ومن الداخل بحيث أصبحَ لكل خطوة حساباتها الخاصة لدى قيادة العدو، بعد تجارب كثيرة حصلت لَم تَكُن تل أبيب مُوَفقَة بها نتيجة تنامي حركات المقاومة وبلوغ قدراتها سقوفاً عاليه جداً لدرجة أن بعضها أصبحَ جيشه أكبر من جيش أي دولة في المحيط العربي وإمكانياته ضخمة وتجاربه مرعبة ولديه فائض قوَّة كبير جداً لم يستخدمه بعد ويدخره للمعركة الكبرىَ معه،

إسرائيل هذه ومنذ عشرين عام بدأت بالتقهقُر والتراجع عن قطاع غزة وجنوب لبنان، وبدأ ردعها يتآكل في الداخل وعلى الحدود الشماليه، إلى أن وقعت الواقعه في شهر تموز ٢٠٠٦ حيث وقعت ورقة التوت التي كانت تستر عَورَة الجيش الذي كانَ لا يُقهَر وبآنت فيها هزيمته امام مقاتلي حزب الله الأشداء،

اليوم الكيان الصهيوني مردوع بكل المقاييس والمعايير الإنسانية والسياسية والعسكرية،

وانتقَل هذا العدو من الهجوم الى الدفاع ثُمَّ إلى التقَهقُر واليوم أصبح يشتكي للأُمَم المتحدة التي كنا نعتبرها حائط للمبكى للحكومات العربية الجبانة،

الأخطر من ذلك أن هذا الكيان بدءَ يعاني من أزمة وجود تهدد كيانه وما يؤكد قُرب زواله هو معركة جنين الأخيرة التي حَضَّرَ لها لشهور وخاضها بألف جندي نخبوي و٣٠٠ مصفحه مدرعه وخمس طائرات أباتشي، وعدة دبابات ولم يستَطِع تحقيق أي إنجاز أو تقدم في ميدانها طيلة ثلاثة أيام ما إضطَرَّهُ للإنسحاب يجر أذيال الخيبة والفشل حاملاً جرحاه وجثث قتلاه رغم إختلال موازين القِوَىَ بينه وبين المدافعين عن المخيم،

الخطر العربي المقاوم والمتمثل بحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي وغيرهم من الفصائل المقاتلة على الساحة الفلسطينية والعربية تعاظَمَ بشكلٍ فظيع خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى ذروته عامَي" (2022 و 2023) وسيتطوَر أكثر في الأعوام القادمة نتيجة التحضيرات الضخمة التي يعمل على إنجازها محوَر المقاومة بشكلٍ مستمر،

هذا الأمر أصبح يُشَكِل هاجساً مخيفاً للصهاينة قاعدة وقادة، بينما يراه أعداء إسرائيل أملاً بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر،

 

بيروت في..

          8/7/2023

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عيد الغدير في خمسينيات الكاظمية
أمريكا تخرق الإتفاقات الدولية التي تحظر القنابل العنقودية
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
على وَقع التحدي مع إسرائيل مَتىَ سينفجر الوضع وتشتعل الحرب؟
هل أنهى محمد بن سلمان عولمة الوهابية ،،؟
عملاء مخابرات صدام الجرذ بالمعارضة
الإيكونوميست: بن سلمان طلب أسلحة وتكنولوجيا نووية أمريكية مقابل الاعتراف بإسرائيل
أميركا تَعبَث بأمن إيران والعراق وكردستان دُميَتها الذهبية اليوم
بن خضير نتاج بيئة وهابية تكفيرية..!
عيد الله الأكبر في القاهرة ..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك