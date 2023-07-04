التقارير

زيارة ألرئيس الفلسطيني الى الصين: زيارة علاقات أمْ توجّه استراتيجي؟!


الدكتور السفير جواد الهنداوي ||

 

     رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات وتعزيز القدرات /بروكسل /٢٠٢٣/٧/٥.

 

         تبذُل الدول الجهود و الزيارات ، وتمنح المساعدات في اطار العلاقات الدولية من اجل اهداف تسعى لتحقيقها ، وكذلك تسعى الدول الى اغتنام الفرص في ساحة العلاقات الدولية ،من اجل توظيفها لتحقيق الاهداف المرجّوة ،لاشئ ( لوجه المعبود ) .

       و ما مِنْ ملف في العالم ينافس ملف القضية الفلسطينيّة في عمر الاحتلال و معاناة الشعب الفلسطينى ، و ادراة النفاق وتعطيل القانون و ازدواجية المعايير في المواقف و توظيف تفصيلات القضيّة .

   الزيارة الرسمية التي قام بها ألرئيس الفلسطيني في ٢٠٢٣/٦/١٣ ، وبدعوة من الرئيس الصيني ،ولمدة ثلاثة ايام ،لها خصوصيتها و أهميتها . تأتي في ظرف دولي مناسب لمصلحة القضية الفلسطينية ،حيث الجميع ينفضُ يديه من الدور الامريكي في المنطقة ، الذي طالما كان متحيزاً لاسرائيل ،بل داعماً لها ، والذي طالما دعمَ الفوضى الخلاّقة في المنطقة . هل ستمتلك السلطة الفلسطينية الشجاعة كي تسير مع السرب الذي يغادر حَلبة النفوذ و الاملاءات الامريكية ؟

    اعتقد بقدرة السلطة الفلسطينية على ذلك . منذ حضور الرئيس محمود عباس قمة سيكا ( نحو تعزيز قيم السلام والحوار لدول آسيا ) ، في كازاخستان ،خلال شهر تشرين الاول عام ٢٠٢٢ ، و مقابلة الرئيس عباس للرئيس بوتين على هامش القمّة ، تبنى الرئيس عباس موقف و ادلى بتصريحات جريئة تجاه امريكا ، حيث عبّر عن استياءه من الدور الامريكي المُتحيّز ، وعدم اطمئنانه وثقته بالدور الامريكي ، ومانعَ من المشاركة في ايّة جهود للسلام دون اشراف و رعاية الرباعيّة الدولية ( روسيا ،الاتحاد الاوربي ،امريكا ، الامم المتحدة ) . جاءت تصريحات الرئيس عباس في وقت تخوض روسيا حرباً ضّدَ امريكا و الغرب مُمثّلاً بحلف الناتو ، ومسرح هذه الحرب هي أُوكرانيا .وفي وقت تبحث فيه امريكا عن دعم و تأييد وتحشيد ضد روسيا ، والرئيس الفلسطيني لم يتردّدْ ،في اللقاء ، بتثمين دور روسيا في دعم العدالة الدولية والسلم العالمي و احترام القانون الدولي .

       زيارة الرئيس عباس كانت بدعوة من الرئيس الصيني ، و رّحبَ الرئيس الصيني ،خلال كلمته في بداية اللقاء الاول المشترك ، بالرئيس عباس ،واصفاً اياه بأول رئيس عربي يزور الصين لهذا العام ، و واعداً بأقامة علاقات " استراتيجية بين فلسطين و الصين ". وعلينا ،صراحة التوقّف عند هذا الوصف للعلاقة بين فلسطين و الصين ،والتي ستكون ،وعلى لسان الرئيس الصيني " بعلاقة استراتيجية " ! و لمْ تمنح الصين هذا الوصف لعلاقتها الاّ لدول مثل أيران و مصر و السعودّية .

الامر الذي يبيّنُ مدى الاهتمام الذي ستوليه الصين للقضية الفلسطينية ،و ستعزّز الصين نفوذها السياسي في المنطقة ،من خلال جهودها و مساعيها لاحياء مفاوضات سلام بين اسرائيل و الفلسطينيين ، بعدما نجحت في انهاء التوتر بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية الاسلامية في ايران .

سيكون استثمار الصين في فلسطين هو سعي وجهود لاحياء مفاوضات السلام بين الطرف الاسرائيلي و فلسطين ، بالاظافة الى استثمارات و مساعدات في مجال البنى التحتيّة والكهرباء.

    بكل تأكيد ، تدرك الصين صعوبة ،بل استحالة اقناع الطرف الاسرائيلي بمفاوضات تقود الى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي ، و اقامة دولة فلسطينية ،وفقاً للشرعية الدولية ، ولكنها تعّول كثيراً على المتغّيرات الدولية و الاقليمية ، والتي ليست لصالح اسرائيل ؛ و اهم تلك المتغيّرات هو انحسار النفوذ الامريكي في المنطقة و جزع امريكا من اسرائيل ،و التي اصبحت مشكلة لامريكا و للعالم ، كذلك تبدّد قوة الردع الاسرائيلي ،وعدم جدوى سياسية التهديد و الوعيد و العربدة الاسرائيلية ، وعدم قدرة اسرائيل بشّن حرب .

    كانت زيارة الرئيس عباس الى الصين مناسبة نشاط سياسي للسلطة ،والتي اصبحت  ،ميدانياً ،على هامش القضيّة ، مقارنة بحركات المقاومة ( الجهاد و حماس ) و اللتان فاعلتان ميدانياً و سياسياً ، و مابين روسيا و ايران و القاهرة . مَنْ خذلَ السلطة و ساهمَ في تهميشها هي امريكا و ربيبتها اسرائيل . اسرائيل تستخف بمنْ يتعامل معها باتفاق سلام او بتطبيع او بتعاون امني ( كحال السلطة الفلسطينية)، وتحذر و تحسبُ لمَنْ يعرفُ دنائتها   و جرائمها ويقاتلها سياسياً و عسكرياً .

    لم يسّرْ اسرائيل دعوة الرئيس الصيني لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،و استقباله و تكريمه بتصريحات سياسية تُليق بنضال و مظلوميّة الشعب الفلسطيني ،و بعدالة القضية ، و أستغربت اسرائيل تصريح الرئيس الصيني بالعمل على شراكة استراتيجية مع فلسطين . وما يُغيض اسرائيل و رئيس حكومتها هو شعوره منبوذاً من الادارة الامريكية ، حيث لم يلقْ ايّة دعوة من الرئيس بايدن لزيارته بعد انتخابه ، خلافاً لما جرى عليه عُرف و بروتكول التعاون بين الادارة الامريكية و اسرائيل .

     تفّكر الصين ، كما اعتقد ، بضرورة احلال السلام في المنطقة ، والسلام في المنطقة يمّرُ من خلال حّلْ القضية الفلسطينية ،وفقاً للشرعية الدولية ، و مصالح الصين التجارية و الاقتصادية في المنطقة تتطلب ليس فقط طريقاً للحرير والتنميّة ، و انما ايضاً طريقاً للسلام الذي يؤمّن التنميّة .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيارة ألرئيس الفلسطيني الى الصين: زيارة علاقات أمْ توجّه استراتيجي؟!
نظام صدام وافتعال الحرب ضد إيران
الأسرة بين الأمس واليوم
النزاهة تقطع اجنحة الحلبوسي الاقتصادية.. هل سيصل الدور للغطاء السياسي؟
توطين عيد الله الأكبر شعبيا
الإطار الشيعي بين منهجي الوصولية والتواصل والتواصل الجاد
الفكر الوهابي يهدد فرنسا..!
عن انقلاب الجنرال البشير..!
لماذا تكذب  السويد؟! فالإساءة للآخرين جريمة؛ فكيف بحرق القرآن؟!
الأماكن الترفيهية في الزمن الجميل..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك