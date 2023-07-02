الأماكن الترفيهية في الزمن الجميل..!

ياسر الربيعي ||
ـــ السجون والمعتقلات في العراق
الى من يصف حقبة البعث بالزمن الجميل..هاكم مشهدا من (جماله)،
1ـ سجون ابو غريب ـ على طريق بغداد ـ الفلوجة
2 ـ سجن الفضيلية ـ في بغداد.
3 ـ معتقل مديرية الامن العامة ـ الكرادة الشرقية ـ بغداد .
4 ـ معتقل مديرية امن بغداد ـ شارع 52 ـ الكرادة ـ بغداد .
5ـ سجن معسكر الرشيد ـ
6ـ سجن معسكر التاجي ـ بغداد
7ـ سجن الزعفرانية للنساء الزعفرانية بغداد .
8 ـ سجن الزعفرانية للرجال ـ الزعفرانية بغداد.
9 ـ سجن الشعبة الرابعة ـ وزارة الدفاع ـ بغداد .
10 ـ موقف الحارثية العسكري ـ بغداد .
11 ـ معتقل الرجيبية ـ قرب الرجيبية ـ بغداد .
12 ـ معتقل امن الرصافة ـ بغداد.
13ـ معتقل امن الكاظمية ـ ساحة الزهراء ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد .
14 ـ معتقل امن عطيفية الجسر - بستان الخاتون ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد.
15ـ معتقل الراشدية ـ بغداد .
16ـ ـ معتقل امن مدينة الحرية الاول – مدينة الحرية بغداد
17ـ معتقل امن مدينة الحرية الثانية ـ مدينة الحرية ـ بغداد .
18ـ معتقل امن مدينة الثورة وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدينة الثورة ـ بغداد . . ـ
19ـ معتقل الصليخ ـ بغداد ـ سبع ابكار .
20 ـ سلمان باك ـ بغداد . ـ معتقل سلمان باك ـ
21 ـ معتقل سيد محمد ـ منطقة سيد محمد ـ بغداد .
22ـ معتقل أمن الدورة ـ الدورة ـ بغداد .
23 ـ معتقل امن الشعلة ـ الشعلة ـ بغداد .
24 ـ معتقل حي العدل ـ بغداد .
25 ـ معتقل شرطة السراي ـ بغداد .
26ـ معتقل الطارمية ـ الطارمية ـ بغداد .
27 ـ معتقل بغداد الجديدة ـ بغداد الجديدة ـ بغداد . ـ
28ـ معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق في بغداد .
29ـ معتقلات الجيش الشعبي في عدة مناطق في بغداد .
30 ـ معتقلات جهاز امن صدام الخاص ـ في بغداد . ـ.
31ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة مناطق في بغداد.
32ـ معتقل مديرية الجنسية العامة ـ بغداد .
33ـ معتقل دائرة الانضباط العامة ـ بغداد .
34ـ سجن المحمودية ـ المحمودية ـ محافظة بابل .
35معتقل امن اليوسفية ـ اليوسفية ـ محافظة بابل . ـ
36، محافظة بابل . ـ معتقل امن المسيب ـ المسيب
37 ـ معتقل المحاويل ـ المحاويل ـ محافظة بابل .
38 ـ معتقل سدة الهندية ـ سدة الهندية ـ محافظة بابل .
39الاسكندرية ـ محافظة بابل . ـ معتقل الاسكندرية ـ
40ـ معتقل المدحتية ـ المدحتية ـ محافظة بابل .
41 ـ معتقل الهاشمية ـ الهاشمية ـ محافظة بابل .
42 ـ معتقل الحمزة ـ الحمزة ـ محافظة بابل .
43ـ معتقل القاسم ـ القاسم ـ محافظة بابل .
44ـ معتقل الكفل ـ الكفل ـ محافظة بابل .
45بابل . ـ معتقل امن طوريج ـ طوريج ـ محافظة
46ـ سجن الحلة الكبير ـ بابل مشهد ـ الحلة محافظة بابل .
47ـ معتقل امن الحلة ـ الحلة ـ محافظة بابل .
48بابل . ـ سجن الطهمازية ـ الحلة ـ محافظة
49 ـ معتقل الكوفة ـ الكوفة ـ محافظة النجف .
50ـ محافظة النجف . ـ معتقل امن النجف
51ـ سجن النجف ـ محافظة النجف .
52 ( تحت الارض ) ـ النجف . ـ سجن كميل
53ـ معتقل خان المصلى ـ خان المصلى ـ النجف .
54ـ معتقل ام القرون ـ ام القرون ـ النجف .
55ـ معتقل حي سعد ـ حي سعد ـ النجف .
56 ـ معتقل واقصة ـ واقصة ـ النجف .
57النجف . ـ معتقل بئر النصف ـ بئر النصف ـ
58ـ معتقل السكر ـ السكر ـ النجف .
59النجف . ـ ـ معتقل الصحن ـ مركز النجف
60 ـ معتقل العطيشي ـ كربلاء .
الحي 61العباسي ـ كربلاء . ـ سجن الحي العباسي .
62ـ معتقل بحر الملح ـ كربلاء .
كربلاء . ـ معتقل الرزازة ـ 63
64ـ معتقل سيد محمد ـ كربلاء .
65ـ معتقل خان النخيلة ـ كربلاء .
66. ـ معتقل المخابرات -محافظة كربلاء
67سجن الاخيضر ـ كربلاء . ـ
68 ـ سجن عين التمر ـ كربلاء .
69. ـ سجن الديوانية ـ الديوانية ـ محافظة القادسية
70ـ سجن الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .
71. ـ معتقل امن الديوانية ـ محافظة القادسية .
72ـ معتقل الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .
73 ـ معتقل الشنافية ـ محافظة القادسية .
74 ـ معتقل سيد عباس ـ محافظة القادسية .
75ـ سجن قلعة الصغير ـ محافظة القادسية .
76 ـ سجن الرواشد ـ الرواشد ـ محافظة القادسية .
77 ـ سجن عفك ـ عفك ـ محافظة القادسية .
78مجنونة ـ مجنونة ـ محافظة القادسية . ـ معتقل قلعة
79 ـ معتقل ابو طبيخ ـ محافظة القادسية .
80 ـ سجن السماوة ـ مدينة السماوة ـ محافظة المثنى .
ـ سجن الرميثة ، الرميثة ـ محافظة المثنى . 81
ـ معتقل الحافظ ـ محافظة المثنى . 82
جتات ـ محافظة المثنى ـ معتقل 83
84 ـ معتقل القصير ـ محافظة المثنى .
85 اـ معتقل الحمدانية ـ محافظة المثنى .
86. ـ سجن نقرة السلمان ـ مدينة السلمان ـ مجافظة المثنى
87 ـ سجن السماوة ( تحت الارض) ـ السماوة ـ محافظة المثنى .
88ـ معتقل الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .
89. ـ معتقل الابطية ـ محافظة المثنى
90 ـ سجن الكوت المركزي ـ الكوت ـ محافظة واسط .
91الكوت ـ محافظة واسط . ـ معتقل امن الكوت ـ
92 ـ معتقل امن الحي ـ محافظة واسط .
93ـ النعمانية ـ النعمانية ـ محافظة واسط . ـ معتقل
94 ـ معتقل بدرة ـ محافظة واسط .
95ـ معتقل العزيزية ـ محافظة واسط .
96. ـ معتقل الصويرة ـ الصويرة ـ محافظة واسط
97ـ معتقل جصان ـ جصان ـ محافظة واسط .
98ـ سجن العمارة المركزي ـ العمارة ـ محافظة ميسان .
99ـ معتقل امن العمارة ـ محافظة ميسان .
100ـ معتقل امن المجر الكبير ـ محافظة ميسان .
ـ محافظة ميسان .
101ـ معتقل علي الغربي ـ ـ سجن قلعة صالح ـ محافظة ميسان ـ
102 ـ معتقل قلعة صالح ـ محافظة ميسان
104ـ معتقل العزير ـ محافظة ميسان .
105ـ معتقل الكحلاء ـ محافظة ميسان .
106ـ معتقل الحلفاية ـ محافظة ميسان .
107ـ معتقل الكيارة ـ محافظة ميسان .
108ـ معتقل امن الناصرية ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار
109ـ سجن الناصرية المركزي ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار .
110معتقل قلعة سكر ـ محافظة ذي قار . ـ
111 ـ معتقل امن سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار
112ـ معتقل الرفاعي ـ محافظة ذي قار .
113 ـ معتقل الشطرة ـ محافظة ذي قار .
114ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار .
115 ـ معتقل الحاج الحاج ياسين ـ محافظة ذي قار
117ـ معتقل سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .
118ـ معتقل الخضر ـ محافظة ذي قار .
119معتقل الغوبيشية ـ محافظة ذي قار . ـ
120 ـ سجن البصرة المركزي ـ محافظة البصرة .
121 ـ معتقل امن البصرة ـ محافظة البصرة .
122ـ معتقل القرنة ـ محافظة البصرة
123ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار
124ـ سجن الهارثة ـ محافظة البصرة .
125ـ معتقل ابو الخصيب ـ محافظة البصرة .
126 الزبير ـ محافظة البصرة . ـ سجن
127 ـ معتقل امن الزبير ـ محافظة البصرة .
128ـ معتقل الفاو ـ محافظة البصرة .
129 ـ معتقل كوت زين ـ محافظة البصرة .
130 ـ معتقل ام قصر ـ محافظة البصرة .
131ـ سجن الرميلة ـ محافظة البصرة .
132 ـ معتقل العشار ـ محافظة البصرة .
133 ـ معتقل الشلمجة ـ محافظة البصرة .
134ـ سجن الشعيبة العسكري ـ محافظة البصرة .
135. محافظة ديالى ـ سجن بعقوبة ـ
136 ـ معتقل خان بني سعد ـ محافظة ديالى .
137 محافظة ديالى . ـ معتقل المقدادية ـ
138ـ سجن مندلي ـ محافظة ديالى .
139ـ سجن خانقين ـ محافظة ديالى .
140 ـ معتقل جلولاء ـ محافظة ديالى .
141ـ معتقل الخالص ـ محافظة ديالى .
142 ـ معتقل جديدة الشط ـ محافظة ديالى .
143 ـ سجن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .
144 ـ معتقل امن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .
145ـ معتقل امن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .
146 ـ سجن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .
147ـ معتقل امن تكريت ـ محافظة صلاح الدين .
148. ـ المعتقلات الخاصة في تكريت ـ محافظة صلاح الدين
149 ـ معتقل بلد ـ محافظة صلاح الدين .
150ـ معتقل بحيرة الثرثار ـ محافظة صلاح الدين .
151 ـ سجن الرمادي ـ محافظة الانبار
152ـ معتقل امن الرمادي ـ محافظة الانبار .
153ـ معتقل الفلوجة ـ محافظة الانبار .
154ـ معتقل امن الحبانية ـ محافظة الانبار .
155ـ معتقل معسكر الحبانية ـ محافظة الانبار .
156 ـ معتقل امن عانة ـ محافظة الانبار .
157ـ معتقل القائم ـ محافظة الانبار .
158الانبار . ـ معتقل الرطبة ـ محافظة
159 ـ سجن كركوك المركزي ـ محافظة التأميم .
معتقل امن 160كركوك ـ محافظة التأميم . ـ
161ـ معتقل امن طوز خورماتو ـ محافظة التأميم .
162ـ معتقل كفري ـ محافظة التأميم .
163ـ معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ـ محافظة التأميم .
164ـ معتقل جمجمال ـ محافظة التأميم .
165 ـ معتقل الحويجة ـ محافظة التأميم .
166ـ معتقل مديرية الشرطة في كركوك ـ محافظة التأميم .
167 ـ سجن السليمانية ـ محافظة السليمانية .
168 ـ معتقل امن السليمانية ـ محافظة السليمانية .
169العسكرية في السليمانية ـ محافظة السليمانية. ـ معتقلات الاستخبارية
170ـ معتقل حلبجة ـ محافظة السليمانية .
171ـ معتقل قلعة دزة ـ محافظة السليمانية .
172رانية ـ محافظة السليمانية . ـ معتقل
173ـ معتقل بنجوين ـ محافظة السليمانية .
174 ـ سجن سوسا ـ محافظة السليمانية .
175ـ سجن دوكان ـ محافظة السليمانية .
176 ـ سجن اربيل المركزي ـ محافظة اربيل .
177 ـ معتقل امن اربيل ـ محافظة اربيل .
178ـ سجن القلعة ـ محافظة اربيل .
179اربيل . ـ معتقل راوندوز ـ محافظة
180معتقل صلاح الدين ـ محافظة اربيل . ـ
181محافظة اربيل . ـ معتقل شقلاوة ـ
182ـ معتقل حاج عمران ـ محافظة اربيل .
183محافظة دهوك . ـ سجن دهوك ـ
184 ـ معتقل امن دهوك ـ محافظة دهوك .
185ـ محافظة دهوك . ـ معتقل امن عقرة
186ـ معتقل امن العمادية ـ محافظة دهوك .
187زاخو ـ محافظة دهوك . ـ معتقل امن
188ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في دهوك ـ محافظة دهوك.
189 ـ سجن الموصل المركزي ـ محافظة نينوى .
190العسكري ـ محافظة نينوى . ـ سجن الغزلاني
191ـ معتقل امن الموصل ـ محافظة نينوى .
192 سجن عين زالة ـ محافظة نينوى . ـ
193 ـ معتقل عين سفني ـ محافظة نينوى .
194ـ معتقل حمام العليل ـ محافظة نينوى .
195 ـ معتقل الخضر ـ محافظة نينوى .
196 ـ معتقل تلعفر ـ محافظة نينوى .
197 ـ معتقل سنجار ـ محافظة نينوى .
198ـ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك .
199محافظة السليمانية. سجن بنكرد ـ
محافظة ـ 200السليمانية . معتقل جمجمال -
إعداد: باقر الصراف، كاتب عراقي مقيم في هولندا.
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