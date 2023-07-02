التقارير

الأماكن الترفيهية في الزمن الجميل..!


ياسر الربيعي ||

 

ـــ السجون والمعتقلات في العراق

الى من يصف حقبة البعث بالزمن الجميل..هاكم مشهدا من (جماله)،

1ـ سجون ابو غريب ـ على طريق بغداد ـ الفلوجة

2 ـ سجن الفضيلية ـ في بغداد.

3 ـ معتقل مديرية الامن العامة ـ الكرادة الشرقية ـ بغداد .

4 ـ معتقل مديرية امن بغداد ـ شارع 52 ـ الكرادة ـ بغداد .

5ـ سجن معسكر الرشيد ـ

6ـ سجن معسكر التاجي ـ بغداد

7ـ سجن الزعفرانية للنساء الزعفرانية بغداد .

8 ـ سجن الزعفرانية للرجال ـ الزعفرانية بغداد.

9 ـ سجن الشعبة الرابعة ـ وزارة الدفاع ـ بغداد .

10 ـ موقف الحارثية العسكري ـ بغداد .

11 ـ معتقل الرجيبية ـ قرب الرجيبية ـ بغداد .

12 ـ معتقل امن الرصافة ـ بغداد.

 13ـ معتقل امن الكاظمية ـ ساحة الزهراء ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد .

14 ـ معتقل امن عطيفية الجسر - بستان الخاتون ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد.

 15ـ معتقل الراشدية ـ بغداد .

 16ـ   ـ معتقل امن مدينة الحرية الاول – مدينة الحرية بغداد

17ـ معتقل امن مدينة الحرية الثانية ـ مدينة الحرية ـ بغداد .

18ـ معتقل امن مدينة الثورة وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدينة الثورة ـ بغداد . . ـ

19ـ معتقل الصليخ ـ بغداد ـ سبع ابكار .

20 ـ سلمان باك ـ بغداد . ـ معتقل سلمان باك ـ

21 ـ معتقل سيد محمد ـ منطقة سيد محمد ـ بغداد .

22ـ معتقل أمن الدورة ـ الدورة ـ بغداد .

23 ـ معتقل امن الشعلة ـ الشعلة ـ بغداد .

24 ـ معتقل حي العدل ـ بغداد .

25 ـ معتقل شرطة السراي ـ بغداد .

26ـ معتقل الطارمية ـ الطارمية ـ بغداد .

27 ـ معتقل بغداد الجديدة ـ بغداد الجديدة ـ بغداد . ـ

 28ـ معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق في بغداد .

29ـ معتقلات الجيش الشعبي في عدة مناطق في بغداد .

30 ـ معتقلات جهاز امن صدام الخاص ـ في بغداد . ـ.

  31ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة مناطق في بغداد.

 32ـ معتقل مديرية الجنسية العامة ـ بغداد .

33ـ معتقل دائرة الانضباط العامة ـ بغداد .

 34ـ سجن المحمودية ـ المحمودية ـ محافظة بابل .

35معتقل امن اليوسفية ـ اليوسفية ـ محافظة بابل .  ـ

36، محافظة بابل .  ـ معتقل امن المسيب ـ المسيب

37 ـ معتقل المحاويل ـ المحاويل ـ محافظة بابل .

38 ـ معتقل سدة الهندية ـ سدة الهندية ـ محافظة بابل . 

39الاسكندرية ـ محافظة بابل . ـ معتقل الاسكندرية ـ

40ـ معتقل المدحتية ـ المدحتية ـ محافظة بابل .

41 ـ معتقل الهاشمية ـ الهاشمية ـ محافظة بابل .

42 ـ معتقل الحمزة ـ الحمزة ـ محافظة بابل .

43ـ معتقل القاسم ـ القاسم ـ محافظة بابل .

44ـ معتقل الكفل ـ الكفل ـ محافظة بابل .

45بابل . ـ معتقل امن طوريج ـ طوريج ـ محافظة 

 46ـ سجن الحلة الكبير ـ بابل مشهد ـ الحلة محافظة بابل .

47ـ معتقل امن الحلة ـ الحلة ـ محافظة بابل .

48بابل . ـ سجن الطهمازية ـ الحلة ـ محافظة

49 ـ معتقل الكوفة ـ الكوفة ـ محافظة النجف .

50ـ محافظة النجف . ـ معتقل امن النجف

51ـ سجن النجف ـ محافظة النجف .

52 ( تحت الارض ) ـ النجف . ـ سجن كميل

 53ـ معتقل خان المصلى ـ خان المصلى ـ النجف .

54ـ معتقل ام القرون ـ ام القرون ـ النجف .

55ـ معتقل حي سعد ـ حي سعد ـ النجف .

56 ـ معتقل واقصة ـ واقصة ـ النجف .

57النجف . ـ معتقل بئر النصف ـ بئر النصف ـ

 58ـ معتقل السكر ـ السكر ـ النجف .

59النجف . ـ ـ معتقل الصحن ـ مركز النجف

60 ـ معتقل العطيشي ـ كربلاء .

الحي 61العباسي ـ كربلاء . ـ سجن الحي العباسي .

 62ـ معتقل بحر الملح ـ كربلاء .

كربلاء .  ـ معتقل الرزازة ـ 63

64ـ معتقل سيد محمد ـ كربلاء .

 65ـ معتقل خان النخيلة ـ كربلاء .

66.  ـ معتقل المخابرات -محافظة كربلاء

67سجن الاخيضر ـ كربلاء .  ـ

68 ـ سجن عين التمر ـ كربلاء .

69. ـ سجن الديوانية ـ الديوانية ـ محافظة القادسية

 70ـ سجن الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .

71. ـ معتقل امن الديوانية ـ محافظة القادسية .

 72ـ معتقل الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .

73 ـ معتقل الشنافية ـ محافظة القادسية .

74 ـ معتقل سيد عباس ـ محافظة القادسية .

 75ـ سجن قلعة الصغير ـ محافظة القادسية .

76 ـ سجن الرواشد ـ الرواشد ـ محافظة القادسية .

77 ـ سجن عفك ـ عفك ـ محافظة القادسية .

78مجنونة ـ مجنونة ـ محافظة القادسية . ـ معتقل قلعة

79 ـ معتقل ابو طبيخ ـ محافظة القادسية .

80 ـ سجن السماوة ـ مدينة السماوة ـ محافظة المثنى .

ـ سجن الرميثة ، الرميثة ـ محافظة المثنى . 81

 ـ معتقل الحافظ ـ محافظة المثنى . 82

جتات ـ محافظة المثنى ـ معتقل 83

84 ـ معتقل القصير ـ محافظة المثنى .

85 اـ معتقل الحمدانية ـ محافظة المثنى .

86. ـ سجن نقرة السلمان ـ مدينة السلمان ـ مجافظة المثنى

87 ـ سجن السماوة ( تحت الارض) ـ السماوة ـ محافظة المثنى .

88ـ معتقل الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .

89. ـ معتقل الابطية ـ محافظة المثنى

90 ـ سجن الكوت المركزي ـ الكوت ـ محافظة واسط .

91الكوت ـ محافظة واسط . ـ معتقل امن الكوت ـ

92 ـ معتقل امن الحي ـ محافظة واسط .

93ـ النعمانية ـ النعمانية ـ محافظة واسط .  ـ معتقل

94 ـ معتقل بدرة ـ محافظة واسط .

 95ـ معتقل العزيزية ـ محافظة واسط .

96. ـ معتقل الصويرة ـ الصويرة ـ محافظة واسط

 97ـ معتقل جصان ـ جصان ـ محافظة واسط .

98ـ سجن العمارة المركزي ـ العمارة ـ محافظة ميسان .

99ـ معتقل امن العمارة ـ محافظة ميسان .

100ـ معتقل امن المجر الكبير ـ محافظة ميسان .

ـ محافظة ميسان .

101ـ معتقل علي الغربي ـ ـ سجن قلعة صالح ـ محافظة ميسان  ـ

102 ـ معتقل قلعة صالح ـ محافظة ميسان   

104ـ معتقل العزير ـ محافظة ميسان .

105ـ معتقل الكحلاء ـ محافظة ميسان . 

 106ـ معتقل الحلفاية ـ محافظة ميسان .

107ـ معتقل الكيارة ـ محافظة ميسان .

108ـ معتقل امن الناصرية ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار

109ـ سجن الناصرية المركزي ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار .

110معتقل قلعة سكر ـ محافظة ذي قار . ـ

111 ـ معتقل امن سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار

112ـ معتقل الرفاعي ـ محافظة ذي قار .

113 ـ معتقل الشطرة ـ محافظة ذي قار .

114ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار .

115 ـ معتقل الحاج الحاج ياسين     ـ محافظة ذي قار

117ـ معتقل سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .

118ـ معتقل الخضر ـ محافظة ذي قار .

119معتقل الغوبيشية ـ محافظة ذي قار .  ـ

120 ـ سجن البصرة المركزي ـ محافظة البصرة .

121 ـ معتقل امن البصرة ـ محافظة البصرة .

122ـ معتقل القرنة ـ محافظة البصرة

123ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار

124ـ سجن الهارثة ـ محافظة البصرة .

125ـ معتقل ابو الخصيب ـ محافظة البصرة .

126 الزبير ـ محافظة البصرة . ـ سجن 

127 ـ معتقل امن الزبير ـ محافظة البصرة .

128ـ معتقل الفاو ـ محافظة البصرة .

129 ـ معتقل كوت زين ـ محافظة البصرة .

130 ـ معتقل ام قصر ـ محافظة البصرة .

131ـ سجن الرميلة ـ محافظة البصرة .

132 ـ معتقل العشار ـ محافظة البصرة .

133 ـ معتقل الشلمجة ـ محافظة البصرة .

 134ـ سجن الشعيبة العسكري ـ محافظة البصرة .

135.  محافظة ديالى ـ سجن بعقوبة ـ

136 ـ معتقل خان بني سعد ـ محافظة ديالى .

137 محافظة ديالى . ـ معتقل المقدادية ـ

 138ـ سجن مندلي ـ محافظة ديالى .

  139ـ سجن خانقين ـ محافظة ديالى . 

140 ـ معتقل جلولاء ـ محافظة ديالى .

141ـ معتقل الخالص ـ محافظة ديالى  .

142 ـ معتقل جديدة الشط ـ محافظة ديالى .

143 ـ سجن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .

144 ـ معتقل امن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .

145ـ معتقل امن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .

146 ـ سجن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .

 147ـ معتقل امن تكريت ـ محافظة صلاح الدين .

148. ـ المعتقلات الخاصة في تكريت ـ محافظة صلاح الدين

149 ـ معتقل بلد ـ محافظة صلاح الدين .

150ـ معتقل بحيرة الثرثار ـ محافظة صلاح الدين .

151 ـ سجن الرمادي ـ محافظة الانبار

152ـ معتقل امن الرمادي ـ محافظة الانبار .

153ـ معتقل الفلوجة ـ محافظة الانبار .

 154ـ معتقل امن الحبانية ـ محافظة الانبار .

155ـ معتقل معسكر الحبانية ـ محافظة الانبار .

156 ـ معتقل امن عانة ـ محافظة الانبار .

157ـ معتقل القائم ـ محافظة الانبار .

158الانبار  . ـ معتقل الرطبة ـ محافظة

159 ـ سجن كركوك المركزي ـ محافظة التأميم .

معتقل امن 160كركوك ـ محافظة التأميم . ـ

161ـ معتقل امن طوز خورماتو ـ محافظة التأميم .

162ـ معتقل كفري ـ محافظة التأميم .

163ـ معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ـ محافظة التأميم .

164ـ معتقل جمجمال ـ محافظة التأميم .

165 ـ معتقل الحويجة ـ محافظة التأميم .

166ـ معتقل مديرية الشرطة في كركوك ـ محافظة التأميم .

167 ـ سجن السليمانية ـ محافظة السليمانية .

168 ـ معتقل امن السليمانية ـ محافظة السليمانية .

 169العسكرية في السليمانية ـ محافظة السليمانية. ـ معتقلات الاستخبارية

170ـ معتقل حلبجة ـ محافظة السليمانية .

171ـ معتقل قلعة دزة ـ محافظة السليمانية .

 172رانية ـ محافظة السليمانية . ـ معتقل

173ـ معتقل بنجوين ـ محافظة السليمانية .

174 ـ سجن سوسا ـ محافظة السليمانية .

175ـ سجن دوكان ـ محافظة السليمانية .

176 ـ سجن اربيل المركزي ـ محافظة اربيل .

177 ـ معتقل امن اربيل ـ محافظة اربيل .

178ـ سجن القلعة ـ محافظة اربيل .

179اربيل . ـ معتقل راوندوز ـ محافظة

180معتقل صلاح الدين ـ محافظة اربيل . ـ

181محافظة اربيل . ـ معتقل شقلاوة ـ

182ـ معتقل حاج عمران ـ محافظة اربيل .

183محافظة دهوك . ـ سجن دهوك ـ

184 ـ معتقل امن دهوك ـ محافظة دهوك .

185ـ محافظة دهوك . ـ معتقل امن عقرة

186ـ معتقل امن العمادية ـ محافظة دهوك .

187زاخو ـ محافظة دهوك . ـ معتقل امن

188ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في دهوك ـ محافظة دهوك.

189 ـ سجن الموصل المركزي ـ محافظة نينوى .

190العسكري ـ محافظة نينوى . ـ سجن الغزلاني

191ـ معتقل امن الموصل ـ محافظة نينوى .

192 سجن عين زالة ـ محافظة نينوى .  ـ

193 ـ معتقل عين سفني ـ محافظة نينوى .

194ـ معتقل حمام العليل ـ محافظة نينوى .

195 ـ معتقل الخضر ـ محافظة نينوى .

196 ـ معتقل تلعفر ـ محافظة نينوى .

197 ـ معتقل سنجار ـ محافظة نينوى .

198ـ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك .

199محافظة السليمانية. سجن بنكرد   ـ

محافظة  ـ 200السليمانية . معتقل جمجمال -

إعداد: باقر الصراف، كاتب عراقي مقيم في هولندا.

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زيادة على معتقلات وسجون الوحدات العسكرية للجيش والشرطة..

 

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التعليقات
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