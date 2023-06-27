مصر وإيران...هل تشهدان تهدئة أخرى ؟!

متابعة ـ تبارك الراضي ||

ذكر "مركز أبحاث كارنيجي" في تحليله لقرار إيران ومصر تطبيع العلاقات أنه على الرغم من ترحيب دول المنطقة وحتى السعودية بهذه القضية، إلا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يؤيدان المصالحة بين الدولتين.

بحث مركز أبحاث كارنيجي في حوار مع " أي. هيلير" محلل قضايا الشرق الأوسط والخبير الأول بمعهد الدراسات الأمنية والدفاعية التابع للاستخبارات الملكية البريطانية في لندن، سياق وعواقب تطبيع العلاقات بين مصر وإيران وآراء الدول الأخرى بشأن التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط.

فترة الصعود والهبوط في العلاقات

وعن تاريخ العلاقات بين البلدين وأسباب المسافة بين طهران والقاهرة، أوضح أن هناك فترة طويلة من العلاقات المعقدة بين مصر وإيران باعتبارهما ورثة حضارتين قديمتين (8000 و6000 سنة)، والتي أشركتهم في قضايا استمرت حتى القرن العشرين. في هذه الفترة، لم يحل التقارب والزواج بين العائلتين الملكيتين في مصر وإيران المشكلة. وبعد ذلك، دخل جمال عبد الناصر، رئيس مصر القومي العربي، في صراع مع بهلوي، الذي كان يعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

تسببت المصادفة التقريبية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 مع الثورة الإيرانية ولجوء الشاه إلى القاهرة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران في عام 1980، وتفاقم هذا الوضع مع دعم مصر للعراق في الحرب ضد إيران. منذ نهاية ولاية حسني مبارك وأثناء رئاسة محمد مرسي، هدأ الوضع إلى حد ما، لكن الإطاحة بمرسي عام 2013 أعادت العلاقات بين البلدين إلى فترة ما قبل 2011. ومع ذلك، خلال هذه الفترة، لم تكن العلاقات عدائية.

خلال هذه الفترة، لم تنجح الفرضية القائلة بأنه إذا كانت علاقات إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي معادية، فإن علاقات القاهرة مع طهران ستكون أيضًا عدائية. في الفترة الأخيرة، لم تكن علاقة مصر بإيران معادية ولا ودية. يبدو الأمر كما لو أن هذه العلاقة تم تجميدها ونسيانها.

الضوء الأخضر السعودي للقاهرة

فيما يتعلق بتأثير خفض التصعيد بين السعودية وإيران بالقرب من طهران والقاهرة، يرى هذا الخبير أيضًا أن المصالحة بين السعودية وإيران مهدت الطريق للمصالحة مع مصر لأنه إذا كانت الرياض ضدها، فلن تفكر مصر حتى في علاقات دافئة مع طهران. لكن قضية رغبة القاهرة في تطبيع العلاقات مع طهران لا يمكن مقارنتها بالتعاون بين مصر والسعودية.

علاوة على ذلك، تشير كل المؤشرات إلى أن طهران بادرت إلى تطبيع العلاقات مع مصر بتدخل عمان. بالطبع. بعد كل شيء، من مصلحة إيران أن يكون لها علاقات طبيعية مع أكبر عدد ممكن من الأطراف في الشرق الأوسط. يتطلب الوضع الاقتصادي لإيران أن تتعاون مع المزيد من الشركاء التجاريين. إضافة إلى الظروف الداخلية، قامت "إسرائيل" أيضًا بتطبيع علاقاتها مع العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة. وخلقت المصالحة النسبية بين إيران والسعودية فرصة في طهران، ما يعني أنه لم يعد هناك معارضة من الرياض لخطوة مصر.

الكيان الصهيوني هو الخاسر الرئيسي في المصالحة الإيرانية المصرية

يعتقد محلل معهد كارنيجي أن إيران عينت سفيرها في مصر، وزار مرسي طهران في عام 2012 بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من الجانب الآخر. إذا أصبحت العلاقات بين البلدين طبيعية في الواقع، فإن موضوع الإخوان لن يسبب مشكلة.

كما صرح هيلير عن نوع رد فعل واشنطن ووجهة نظرها تجاه هذا التطور وجهود الولايات المتحدة لتشكيل تحالف من الدول العربية، بدعم من إسرائيل، لمواجهة إيران: بالطبع لن تكون الولايات المتحدة مهتمة للغاية بهذه القضية. ليس لإيران أصدقاء في واشنطن. بشكل عام، تنقسم بنية الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران إلى مجموعتين: أولاً، أولئك الذين يسعون لاحتواء إيران بقوة، وأولئك الذين يسعون لتقليل الضرر الإيراني دون تصعيد التوترات. ومع ذلك، لا يوجد في واشنطن الكثير من الأشخاص الحريصين على تعزيز مكانة إيران في المنطقة.

كما توقع اتجاه العلاقات بين مصر وإيران، وخاصة على الصعيد الأمني​​، ونوعية رد الفعل الإسرائيلي: يعتقد البعض أن مصر، بسبب ارتباطها التاريخي العميق بالإسلام السني وتأسيس الأزهر، ستكون ذات علاقات سيئة مع إيران الشيعية، ولكن هذا مثير للسخرية إلى حد ما لأنه في مصر بدأت إحدى أكثر المحاولات المعاصرة للتقارب الشيعي السني الحديث في الأربعينيات. حيث أرسل آية الله حسين بوروجردي، أحد أشهر المراجع الشيعية في إيران، رسالة إلى القاهرة لإنشاء منتدى مهم للحوار بين الشيعة والسنة.

في عام 1958، أفتى إمام الأزهر أن تدريس الفقه الشيعي للأئمة الاثني عشر جائز. على الرغم من أن هذه القضية أصبحت مثيرة للجدل، إلا أن إدارة الأزهر دعمت دائمًا الصداقة الشيعية السنية. لذلك، قد تكون هناك تطورات إيجابية في المجال الثقافي في المستقبل.

ويضيف هذا الخبير: ستكون مفاجأة إذا حدث شيء خاص على المستوى الأمني ​​على المدى القصير إلى المتوسط ​​لأن الهيكل الأمني ​​المصري للمنطقة لا يعتمد على مشاركة إيران. ومع ذلك، كانت إسرائيل تنتظر تشكيل تحالف سني - عربي - إسرائيلي ضد إيران، ولهذا السبب فهي تعارض بشدة هذا التطور.

الآن، خففت الرياض من حدة التوترات مع طهران، كما تبحث دول أخرى في منطقة الخليج الفارسي عن طرق للتفاعل مع طهران. حتى في واشنطن، فإن الإجماع بين الحزبين على دعم إسرائيل ينهار. واشتدت الانتقادات الموجهة لإسرائيل وخاصة داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب حكومتها الجديدة اليمينية المتطرفة. هنا لا يبدو أن أياً من هذه التطورات مواتٍ لإسرائيل.

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