الوجه الآخر للتمرد في  روسيا..عالم المخابززاااااات

عباس الزيدي ||

وجهة نظر ارجو من الاخوة المهتمين الوقوف عليها ولكن بعد التركيز على المنطلقات والثوابت التالية ......

1 _ بوتين رجل المخابرات ورئيس الاستخبارات الروسي لفترة طويلة وصاحب الخبرة الكبيرة في هذا الميدان

2_ حجم الصداقة بين الرجلين والعلاقة غير الطبيعية بين رئيس الشركة الامنية _ فاغنر _ المدعو يفغيني بريغوشين و بين بوتين_ علاقة عائلية واقتصادية كبيرة وان مايشاع عن طباخ الريس تقليل من شأن بريغوشين الذي صنعه بوتين واصبح ملياردير معروف ولاشك ان بوتين هو الرئيس الفعلي لتلك الشركة وان يفغيني بروغيشين مجرد واجهه فهل من المعقول غاب عن بوتين السيطرة على اركان وقيادات الشركة علما ان كل تجهيزات وتسليح الشركة من المؤسسة العسكرية الروسية الرسمية ( مخازن وزارة الدفاع )

3 _ شكل حركة التمرد المسيطر عليها والتي لم تخرج عن السيطرة رغم التطبيل والتزمير بما فيها الاعلان عن رفع تلك الشركة من قائمة العقوبات كحافز لها للاندفاع اكثر في اعمال دموية داخل روسيا

4 _ الفترة الزمنية القياسية التي بدات وانتهت فيها الازمة بوقت فياسي لا يتجاوز 16 ساعة معظم ساعاتها كان في وقت الليل

5 _ لم تشهد حركة العصيان تلك اي تصعيد يذكر او اعمال عنف ترتقي الى التمرد بما هو تمردعسكري ومايصاحبه

من أعمال دموية

6 _ سرعة تدخل الوسيط الدولي البلاروسي والحلول الجاهزة والفترة الزمنية القياسية للتفاوض التي لم تتجاوز في اعلى تقدير نصف نهار (6) ساعات وكانها حفلة شواء او سهرة اصدقاء لا تتناسب مع ازمة كارثية بالمستوى الخطير

7 _ الحلول التي وضعت لحل الازمة التي تناسب أطراف معينة دون غيرها

8 _ الانتقال الآمن ليفغيني بروغيشين رئيس الشركة الى بلاروسيا حصرا ولماذا بلاروسيا دون غيرها وهل غاب عن بروغيشين حجم العلاقة بين بوتين والرئيس البلاروسي ...؟؟مع تقديم ضمانات لعناصر الشركة

9_ هل بروغيشين بهذا الغباء والتخطيط العسكري الذي جعله يتمركز في مدن تبعد عن موسكو اكثر من 250 كم وعن جبهات القتال بمسافات مضاعفة ...!!!؟؟؟

وكان الأجدر ان يتخذ انطلاقة قريبة من خطوط المعركة على اقل تقدير لتوفير خط انسحاب لقواته للطرف الاوكراني ...؟؟؟؟

10_ مع حدوث الازمة لم يحصل اي انهيار في خطوط الجبهات والقتال....؟؟؟؟

11_ لم يحصل اي استعراض قوة سواء من شركة فاغنر او القوات الروسية الحكومية التي ظهر واضحا وعبر النقل الاعلامي عن عدم اي اجراء عسكري احترازي فعلي بمستوى مواجهة التمرد او العصيان سوى التصعيد الاعلامي فقط

12_ عبر المتابعة لوسائل الاعلام شوهد الكثير من عناصر فاغنر بملابس مدنية وحتى المقطع الذي ظهر فيه بروغيشين وهو جالس مع اثنان من اركانه لايعبر عن الجدية والدرحة القصوى من الانتشار والجهوزية سواء للهجوم او الدفاع الثابت او المتحرك

13_ وان لم تظهر للعيان بصورة جلية .. يبدوا هناك تقاطعات بين بوتين ومجموعة من الجنرلات على مستوى القيادة العسكرية _ ولا نقول هناك قيود على بوتين في اجراء تغييرات في الدفاع بل يصعب عليه ذلك لان روسيا دولة مؤسسات وخصوصا العسكرية منها ) نحن نتحدث عن مؤسسة تمتلك جيوش وترسانة عسكرية متنوعة وضخمة تقليدية ونووية ) ومن الصعوبة بمكان على بوتين او غيره من القادة الروس ( مابعد ستالين ) اجراء اي تغيرات في حالة السلم ناهيك عن التغيرات المعقدة والمربكة في حالة الحرب على مستوى القيادة والاركان

وبالتالي من الضرورة بمكان إيجاد ذريعة ومبرر قوي يسمح له بالتحكم وادارة رجال الحرب واعادة توزيع المهام في تلك المؤسسة العسكرية العتيدة

14_وهوالاهم والاخطر_

قبل فترة ليست بعيدة اثيرة قضية تسريب معلومات استخبارية و وثائق عسكرية خطيرة عن سير العمليات في اوكرانيا واثارث جدلا واسعا ولم تقف الصحافة الاستقصائية على مصدرها والاهداف التي تقف ورائها

وكثرت الاتهامات بين الجانبين الامريكي والروسي عن مصدر واهداف التسريب

الا ان الثابت والمتفق عليه يكمن في .. وجود اكثر من عميل هنا او هناك يقف وراء تسريب تلك المعلومات والوثائق الخطيرة

●الخلاصة ●

ان حركة تمرد بهذا الشكل المثير للسخرية والسقف الزمني لامتصاص الازمة مع وضع الحلول الجاهزة وسرعة التفاوض يثير اكثر من علامة استفهام

ويذهب بعيدا عن جدية الاهداف و الأحداث والقول باتها حركة مسيطر عليها وسيناريو متفق عليه نفذه الاقرب الى بوتين وثقته فاغنر لغرض ....

1_ التخلص من الجنرالات العسكرية التي تقف حجر عثرة امام توجهات بوتين

2_ اجراء عملية مسح تسمح لبوتين اخراج العملاء ومعالجة الاختراق المعادي في الاجهزة والقوات الروسية بعد اجراء عملية تقييم بدرجة تركيز عالية

3_كشف رؤوس المعارضة في الداخل الروسي من قادة وأفراد ومعالجة ذلك ....

4_ امكانية اعلان التعبئة الشاملة والاجبارية لاحقا

5_ اطلاق يد بوتين وجعلها مبسوطة مع صلاحيات واسعة لاخقا لاصدار أحكام بحق العملاء او المتخاذلين او بحق عناصر التخريب الاقتصادي

6_ معرفة موافف الخارج منهم الاعداء والحلفاء على حد سواء

وعلينا ان ندقق في اسراع كل من تركيا وايران وموقفهما الايحابي بالدعم لروسيا بوتين مع عدم ورود اي مبادرة للصين تنسجم مع حجم علاقتها مع روسيا

7_ وهو الاهم _ ستندمج فاغنر في جميع مفاصل القوات الفيدرالية الروسية وبذلك تتم عملية السيطرة الكاملة لبوتين على المؤسسة العسكرية•

ماتقدم ... وجهة نظر حسب المنطلقات والثوابت التي ذكرناها وحسب المفهوم والتخطيط المخابراتي لكثير من الأجهزة العالمية لقضايا وسيناريوهات تكاد تكون قريبة لما حصل مؤخرا في روسيا •

للجميع حق التاييد او الاعتراض

وسيكشف لنا قادم الاسام الكثير من الاسرار والمفاجئات

فانتظروا ... اني معكم من المنتظرين

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