التقارير

الوجه الآخر للتمرد في  روسيا..عالم المخابززاااااات

151 2023-06-25

عباس الزيدي ||

 

وجهة نظر ارجو من الاخوة المهتمين الوقوف عليها ولكن بعد التركيز على المنطلقات والثوابت  التالية ......

1 _ بوتين رجل المخابرات ورئيس  الاستخبارات  الروسي لفترة طويلة وصاحب الخبرة  الكبيرة في هذا الميدان

2_  حجم الصداقة بين الرجلين والعلاقة غير الطبيعية  بين رئيس  الشركة الامنية _ فاغنر _ المدعو يفغيني  بريغوشين  و بين بوتين_  علاقة عائلية واقتصادية كبيرة وان مايشاع عن طباخ الريس تقليل من شأن بريغوشين الذي صنعه بوتين واصبح ملياردير معروف ولاشك ان بوتين هو الرئيس  الفعلي لتلك الشركة  وان يفغيني بروغيشين  مجرد واجهه فهل من المعقول غاب عن  بوتين  السيطرة  على اركان وقيادات الشركة علما ان كل تجهيزات وتسليح  الشركة من المؤسسة العسكرية الروسية الرسمية ( مخازن وزارة  الدفاع )

3 _ شكل حركة التمرد المسيطر عليها والتي لم تخرج عن السيطرة رغم التطبيل  والتزمير بما فيها الاعلان عن رفع تلك الشركة من قائمة العقوبات كحافز لها للاندفاع اكثر في اعمال دموية داخل روسيا

4 _ الفترة الزمنية القياسية التي بدات وانتهت فيها الازمة   بوقت فياسي لا يتجاوز  16 ساعة  معظم ساعاتها كان في وقت الليل

5 _ لم تشهد حركة العصيان تلك اي تصعيد يذكر او اعمال  عنف ترتقي الى التمرد بما هو تمردعسكري ومايصاحبه

من أعمال دموية

6 _ سرعة تدخل الوسيط الدولي البلاروسي والحلول  الجاهزة  والفترة الزمنية  القياسية للتفاوض التي لم تتجاوز في اعلى تقدير  نصف نهار (6) ساعات  وكانها حفلة شواء او سهرة اصدقاء لا تتناسب مع  ازمة  كارثية بالمستوى الخطير

7 _ الحلول التي وضعت لحل الازمة التي تناسب أطراف معينة دون غيرها

8 _ الانتقال الآمن  ليفغيني بروغيشين  رئيس الشركة  الى بلاروسيا حصرا ولماذا بلاروسيا دون غيرها وهل غاب عن  بروغيشين  حجم العلاقة بين بوتين والرئيس البلاروسي ...؟؟مع تقديم ضمانات لعناصر الشركة

9_ هل بروغيشين  بهذا الغباء والتخطيط العسكري الذي جعله يتمركز في مدن  تبعد عن موسكو اكثر من 250 كم وعن جبهات القتال بمسافات مضاعفة  ...!!!؟؟؟

وكان الأجدر ان يتخذ انطلاقة قريبة من خطوط المعركة على اقل تقدير لتوفير خط انسحاب لقواته للطرف الاوكراني  ...؟؟؟؟

10_ مع حدوث الازمة لم يحصل اي انهيار في خطوط الجبهات  والقتال....؟؟؟؟

11_ لم يحصل اي استعراض قوة سواء من شركة فاغنر او القوات الروسية الحكومية التي ظهر واضحا وعبر النقل الاعلامي  عن عدم اي اجراء عسكري احترازي فعلي  بمستوى مواجهة التمرد او العصيان  سوى التصعيد الاعلامي فقط 

12_ عبر المتابعة لوسائل الاعلام شوهد الكثير من عناصر فاغنر  بملابس مدنية وحتى المقطع الذي ظهر فيه بروغيشين  وهو جالس مع اثنان من اركانه لايعبر عن الجدية والدرحة القصوى من الانتشار  والجهوزية سواء للهجوم او الدفاع الثابت  او المتحرك

13_  وان لم تظهر للعيان  بصورة جلية .. يبدوا هناك تقاطعات  بين بوتين ومجموعة من الجنرلات على مستوى القيادة العسكرية _ ولا نقول هناك قيود على بوتين في اجراء تغييرات في الدفاع بل يصعب عليه ذلك لان روسيا دولة مؤسسات  وخصوصا العسكرية منها ) نحن نتحدث عن مؤسسة تمتلك جيوش وترسانة عسكرية متنوعة وضخمة تقليدية ونووية )  ومن الصعوبة  بمكان  على بوتين او غيره من القادة الروس ( مابعد ستالين )  اجراء  اي تغيرات في  حالة السلم  ناهيك عن  التغيرات المعقدة والمربكة في حالة الحرب على مستوى القيادة والاركان

وبالتالي من الضرورة بمكان إيجاد  ذريعة ومبرر قوي يسمح له بالتحكم وادارة رجال  الحرب واعادة  توزيع المهام في تلك المؤسسة العسكرية العتيدة

14_وهوالاهم والاخطر_

قبل فترة ليست بعيدة اثيرة قضية تسريب معلومات استخبارية و وثائق  عسكرية خطيرة عن سير العمليات في اوكرانيا واثارث جدلا واسعا ولم تقف الصحافة الاستقصائية على مصدرها والاهداف  التي تقف ورائها

وكثرت الاتهامات بين الجانبين الامريكي والروسي عن مصدر واهداف  التسريب 

الا ان الثابت والمتفق عليه يكمن في ..  وجود اكثر من عميل  هنا او هناك يقف وراء تسريب تلك المعلومات والوثائق الخطيرة 

●الخلاصة ●

ان حركة تمرد  بهذا الشكل المثير للسخرية والسقف الزمني لامتصاص الازمة مع وضع الحلول الجاهزة  وسرعة التفاوض  يثير اكثر من علامة استفهام

ويذهب بعيدا عن جدية الاهداف و الأحداث  والقول باتها حركة مسيطر  عليها وسيناريو متفق  عليه نفذه الاقرب الى بوتين وثقته فاغنر لغرض ....

   1_ التخلص من الجنرالات العسكرية التي تقف حجر عثرة امام توجهات بوتين

2_ اجراء عملية مسح تسمح لبوتين اخراج العملاء ومعالجة الاختراق المعادي في الاجهزة والقوات الروسية  بعد اجراء عملية تقييم  بدرجة تركيز عالية

3_كشف رؤوس المعارضة في الداخل   الروسي من قادة  وأفراد  ومعالجة ذلك  ....

4_ امكانية اعلان التعبئة الشاملة والاجبارية لاحقا

5_ اطلاق يد بوتين وجعلها مبسوطة مع  صلاحيات واسعة لاخقا  لاصدار أحكام بحق العملاء او المتخاذلين  او بحق عناصر التخريب الاقتصادي

6_ معرفة موافف الخارج  منهم الاعداء والحلفاء على حد سواء

وعلينا ان ندقق في اسراع كل من تركيا وايران وموقفهما الايحابي بالدعم لروسيا بوتين مع عدم ورود اي مبادرة للصين تنسجم مع حجم علاقتها مع روسيا

7_ وهو الاهم _ ستندمج فاغنر في جميع مفاصل  القوات الفيدرالية  الروسية  وبذلك تتم عملية السيطرة  الكاملة لبوتين على المؤسسة العسكرية•

ماتقدم ... وجهة نظر حسب المنطلقات  والثوابت التي ذكرناها وحسب  المفهوم والتخطيط المخابراتي لكثير من الأجهزة العالمية لقضايا وسيناريوهات تكاد تكون  قريبة لما حصل مؤخرا في روسيا •

للجميع حق التاييد او الاعتراض

وسيكشف لنا قادم الاسام الكثير من الاسرار والمفاجئات

فانتظروا ...  اني معكم من المنتظرين

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تمرد بريغوجين خيار بنتائج عكسية..
الوجه الآخر للتمرد في  روسيا..عالم المخابززاااااات
"أمريكا كانت تعلم".. نيويورك تايمز تفجر مفاجأة بشأن تمرد "طباخ بوتين"
الدولة القوية وعوامل الانهيار
كيف حدث انقلاب بريغوجين؟.. الرجل الذي لا يمكن توقع حركاته
حقيقة ما يجري حول روسيا وبؤس المحللين الاستراتيجيين ونجوم الفضائيات…!
سيكون لروسيا رئيس جديد.. تمرد "طباخ بوتين" يثير غضب سيد الكرملين وهذا ما فعله
الطلاق تخريب للقيم الأسرية بالعراق
العرب واسرائيل: التطبيع مقابل قبول مبادرة السلام العربية
هل تدفع إسرائيل ثمن عبثها بأمن طهران؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك