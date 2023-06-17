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"العراق يزدهر وليس ينهار".. موقع أوروبي يرد بلهجة شديدة على تقرير أمريكي


هاجم موقع "اي يو ريبورتر" الأوروبي تقريراً نشرته مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية مؤخراً تحت عنوان "العراق ينهار بهدوء"، فيما شكك بمضمون التقرير وبدوافع كاتبه مايكل نايتس.

وذكر موقع "اي يو ريبورتر" الأوروبي في مقالته، أن العراق قد حقق درجة من الاستقرار على السطح فقط، موضحًا أن سيطرة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي هي من شكلت الحكومة الحالية.

وبحسب المقال، لقد نسي نايتس بالفعل أن هذه الحكومة الحالية قد فاقت التوقعات في ستة أشهر فقط وأن إنجازاتها تجاوزت البيانات الحكومية وأصبحت حقيقة ملموسة على الأرض، يشعر بها العراقيون وتراها شعوب الشرق الأوسط وقادته، الذين يستثمرون مليارات الدولارات في عراق آمن ومستقر.

في هذه الأسطر القليلة، لن نتمكن من التفصيل في جميع إنجازات الحكومة التي تولت السلطة في ظل أصعب الظروف لكنها استطاعت دفع العراق نحو التنمية الاقتصادية، وهي رؤية لرئيسها محمد شياع السوداني. .

جاء الاتفاق السعودي - الإيراني بتدخل عراقي بعد رؤية بغداد الواضحة لأهميته في الاستقرار والتنمية، وهذا يتضح من الاجتماع اللاحق الذي ضم السعوديين والإيرانيين حول العراق، ترأس الجدول بقلم رئيس الوزراء السوداني لمناقشة مشروع طريق التنمية الذي يطمح العراق أن يكون نواة ابتعاده عن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

ويتساءل موقع "اي يو ريبورتر" الأوروبي كيف يمكن لدولة "تنهار بهدوء" أن تجتذب الاستثمار السعودي وآخرها الإعلان شارع بغداد أكبر سوق تجاري بمليارات الدولارات يشارك فيه السعوديون؟

قبل ذلك، تم التوقيع على إجمالي الطاقة الاتفاق في قطاع الطاقة 27 مليار دولار، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن هذه الشركات الكبرى لديها متخصصون في التحقيق في المخاطر والفوائد المتوقعة من كل مشروع، وبالتالي، لن تستثمر كل هذه الأموال في عراق "ينهار بهدوء".

ووفق التقرير، كاتب المقال غير راضٍ عن تدخل العراق المتزايد في محيطه العربي. لذلك تعمد تشويه صورة التعاون بين العراق ومحيطه الإقليمي والدولي التي بدأت تؤتي ثمارها وتتخلص تدريجياً من سيطرة هذا الحزب أو ذاك على السياسة والاقتصاد.

من المؤكد أن إعلان العراق عن التزامه بتخفيضات إنتاج النفط في منظمة أوبك قد أزعج العديد من صناع القرار الذين كانوا صريحين في المطالبة بزيادة الإنتاج لتعزيز اقتصادهم وكبح التضخم ، في نفس الوقت ، مما أضر بالاقتصاد الروسي ، لكن هذه قصة أخرى.

نظرا إلى الجوائز في الجولة الخامسة من التراخيص الممنوحة لشركات صينية وإماراتية، لم نر مقالاً في صحيفة صينية أو إماراتية يقول إن العراق ينهار.

فيما يتعلق بالميزانية العراقية، هناك الكثير من الأخطاء في ضحالة التحليل من قبل مجلة يفترض أنها ذات سمعة طيبة في التحليل السياسي. وهم يؤكدون أن سعر النفط سينخفض إلى ما دون 70 دولاراً وأن العراق نتيجة لذلك سيعاني، لكنهم نسوا أن كل التوقعات تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وفي نفس الوقت يتمتع العراق بأهم الاحتياطيات النقدية التي يمتلكها، تاريخها 115 مليار دولار، يتجاهل المقال أيضًا أن سياسة أوبك هي زيادة الإنتاج أو خفضه بشكل استباقي اعتمادًا على ظروف السوق لضمان استقرار الأسعار حول المستويات الحالية، سياسة "أوبك" دافع للحفاظ على مصالح الدول الأعضاء ومنها العراق، فمن أين يأتي هذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار؟

من جهتها، قالت السفيرة باربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط إن الحيوية الاقتصادية للعراق تتجلى لأول مرة في العراق، ذكر المؤلف هذه العبارة دون وضعها في أي سياق يخدم فكرته المركزية مما يزيد من سطحية موضوع المقال.

ولم يدل المسؤول الأمريكي بهذه التصريحات لقناة أو وسيلة إعلامية عراقية. تم صنعه خلال مسؤول شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والتي لم يعلق عليها سوى أن العراق "يظهر حيوية اقتصادية لأول مرة".

ويؤكد المقال بحق أن العنف الإرهابي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عشرين عاما، تذوق خلالها العراقيون مرارة الإرهاب وآفة الاقتتال الطائفي.

هذا الاستقرار الأمني لا يمكن إنكاره، إذ لا يمكن إنكار دور قوات الحشد الشعبي والقوى الأمنية الأخرى مثل الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والبشمركة في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي واستعادة المدن التي كان فيها خاضع للسيطرة.

مقال فورين أفيرز مبني على رؤية كاتب أو حتى مجلة تريد المزيد من الاهتمام من الإدارة الأمريكية، ومع ذلك ، فإنه يتجاهل النجاحات التي تم تحقيقها بالفعل ، والتي أقرتها شهادات من الإدارة الأمريكية. المقال هو مجرد محاولة للتشكيك في العمل الجاد الذي قامت به حكومة السوداني منذ اليوم الأول، بغض النظر عن الحقائق الملموسة للإنجازات على الأرض.

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