مابين مصر و ايران اقوى من قدرة اسرائيل على إفساده

السفير الدكتور جواد الهنداوي ||

رئيس المركز العربي الاوربي للسياسات وتعزيز القدرات /بروكسل ، في ٢٠٢٣/٦/٦ .

أستعيرُ عنوان المقال ،الذي نشره الكاتب و الاعلامي المعروف ،كمال خلف ، في صحيفة رأي اليوم الالكترونية ،بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣ ، و عنوان المقال هو " العلاقة المصرية الايرانية ..المشيمة التي لم تنقطع على مدار الزمن " ، كي اصفُ البينيّة التي تجمع ايران بمصر .

و بيّنَ الكاتب عمق العلاقة التاريخية بينهما و أستّدلَ بحقائق و وقائع ، إستنارتْ بأرث حضاري ميّزَ البلديّن و الشعبيّن ، وروابط اسلاميّة و فكريّة و بهموم المنطقة و مصالحها .

يخطأ البعض في الرأي حين يعتقد بأنَّ مَنْ يقفُ في المسافة بين مصر و ايران هو دور اسرائيل ! هو ذات الاعتقاد الذي سادَ لردحة من الزمن في تفسير التنائي

بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وكتبنا ،في دحضْ هذا التفسير ، بتعبير " بأنَّ قَدَرَ و مكانة المملكة لا يسمحا بأنَّ تكون مصالحها وسياساتها مرهونة بكيان محتل ،رفضَ ويرفض مبادرة المملكة للسلام وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني " .

مصر و ايران دولتان لهما ثقلهما و نفوذهما العربي و الاقليمي و الدولي ، وهما اكبر بكثير من أنْ تتعثّر جهود و خطوات تلاقيهما بحاجز اسرائيل .

ايران لم تعرْ ايَّ اهتمام لاسرائيل في موضوع العلاقات الايرانية العربية او في موضوع العلاقات الايرانية الاقليمية و الدولية ؛ بمعنى ، العلاقات العربية الاسرائيليّة و العلاقات التركية الاسرائيليّة لن تُثني ايران من الحرص على ديمومة العلاقات الايرانية العربية و الايرانية التركية ؛ استمرت ايران في تطوير علاقاتها ،وفي جميع المجالات مع دولة الامارات العربية المتحدة و مع مملكة البحريّن ،رغم قيام الدول المذكورة بتطبيع وتطوير علاقاتها مع اسرائيل . وتسعى ايران الى علاقات مع الاردن و مع مصر دون التقيّد بما للبلديّن من علاقات و اتفاقيات مع اسرائيل . تصّورَ الامريكان و الاسرائيليون بأنَّ إيران ستسقط في الفخ و تعادي الدول التي طبّعت مع اسرائيل مما يؤول الامر الى عزلة ايران ، وما حصَلَ عكس ذلك بالضبط ، فطّورت ايران علاقاتها مع الامارات و البحرين ، و افشلتْ خطة الامريكيين و الاسرائليين بتأسيس ما سمّوه بالناتو العربي ،او الناتو الابراهيمي ، والذي كان هدفه معادات ايران وحماية المنطقة من ايران ،كما يدّعوه . و الآن ايران هي التي تسعى الى تأسيس تحالف اقليمي بحري يضّمُ دول الخليج و دول اخرى ، و هدفه امن مياه الخليج و أمن المنطقة . سياسة ايران تجاه دور اسرائيل في المنطقة مرتكزة على اساسيّن : الاول هو الصبر الاستراتيجي تجاه عمليات الاغتيال و التحريض للحرب على ايران ، والثاني هو اعتقادها بأنَّ الكيان دخيل على المنطقة و أنَ زواله أمرٌ لا مُحال منه ، و أنَّ هذا الكيان لا يؤثر على علاقاتها وسياساتها مع دول وشعوب المنطقة ،الاّ في اطار الدعم العسكري والسياسي المقاوم الكيان .

مصر ،بوزنها السياسي و العسكري ، وبحضورها العربي والاقليمي والدولي ،هي مؤثّرْ وليست فقط متأثّرْ بما يشغلُ المنطقة من ملفات و احداث ، و خاصة في ملف القضية الفلسطينية ، وملف أمن المنطقة و أمن الخليج و دول الخليج. وتتعامل وفقاً لمصالحها الاستراتيجية ، وليس وفقاً لإملاءات او مجاملات على حساب سيادتها و مصالحها ، و اسرائيل تدرك ذلك جيداً ،و لم تتوقف اسرائيل من التصريح عن مخاوفها وقلقها من اعادة العلاقات الدبلوماسيّة بين مصر و ايران . و تصريح اسرائيل علناً عن مخاوفها من التقارب المصري الايراني يعني بأن هذا التقارب قد حدث وسيؤول الى اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلديّن ،كما أنَّ اسرائيل تدركُ ايضاً بأنَّ عودة العلاقات الايرانية المصرية لن يؤثر على العلاقات المصرية الاسرائيلية ، و لن يقود الى تواجد قوات الحرس الثوري الايراني على الحدود المصرية الفلسطينيّة ، ولكن ستخسر اسرائيل هدفيّن استراتيجييّن : الاول هو عزل ايران ، والهدف الثاني هو خسارة أمل هيمنتها على المنطقة .

لم يكْ خلاف بين مصر و ايران ،ولم يعُدْ اختلاف بينهما ،طالما تفاهم يسود بين ايران و الدول العربية على ضفتّي الخليج ، ولم يعُدْ مقبولاً بأن تتخلف مصر عن الانضمام الى مشاريع التسويات و التفاهمات التي تسعى لنقل المنطقة من حالة التوتر وعدم الاستقرار الى حالة الامن و الاستقرار . وهذه المشاريع هي التي تُخيف و تُقلقْ اسرائيل .

لابُّدَ لمصر أن تستعجل في الدخول فاعلاً في مشاريع التسويات و التفاهمات التي تعّمُ دول المنطقة العربية و الاقليمية ، و أنْ تُكمل جهود المملكة العربية السعودية و العراق و عمان ، وجهود الدول العربية الاخرى في مسار أمن و استقرار المنطقة .

لنْ أبالغ في القول بأنَّ المنطقة تسير ، ولاول مرّة ،و منذ ثمان عقود من الزمن ،نحو أمن و استقرار حقيقي وليس وهمي ،ذاك الذي سمعنا به ،منذ ستينيات القرن الماضي ،و لن نراه و لن نعيشه . و المسار نحو أمن و استقرار المنطقة لن يصل الى مبتغاه مالم تقوم الدولة الفلسطينية ،وفقاً للشرعية الدولية .

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