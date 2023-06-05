روسيا لن تكرر اخطائها ـ الحلقة الثانية

عباس الزيدي ||

الولايات المتحدة مهدت لحرب مع كل من الصين وروسيا للاسباب المعروفة لكن على مرحلتين بدأت الاولى على روسيا عبر سيناريو اوكرانيا بمشاركة الناتوبصورة غير مباشرة وبالتركيز على مجريات المعركة فانها تحاول ان تسيطر على قواعد الاشتباك و مستوى المعارك ومسارح العمليات واستخدام وسائط المعركة ودرجة التصعيد على ان تتجنب خوض معركة بالقرب منها او على اراضيها محاولة استنزاف واستهلاك روسيا والناتو معا بمستوى كبير ثم تتدخل بصورة مباشرة في وقت تراه مناسبا وقبل توضيح ذلك لابد لنا من ذكر مايلي ...

1_ اليوم او غدا فان الحرب لكل من الصين وروسيا مع امريكا هي معركة واحدة ولن تتجزأء ليس بواقع التحالف بينهما بل بواقع الإخطار والاطماع الامريكية ألتي تواجه كلتا الدولتين

2_ لطالما اعلنت كل من روسيا والصين ان الامن لن يتجزاء وفق ابجديات استراتيجية الدولتين

3_ عند التدقيق والملاحظة في مسار الاحداث والمواقف نلاحظ ان الولايات المتحدة حاليا تطبق مسار هتلر على مستوى المناورة السياسية والتكتيكات العسكرية ابان الحربالعالمية الثانية وكذلك اعادت واشنطن سياسات بريطانيا في العراق وسوريا والمنطقة بداية ثلاثينيات القرن الماضي ثم تحولت في الفترة الاخيرة الى سياسة هتلر في الشرق الاوسط

اولا _ مسارح العمليات وتوزيع القطعات

1_ لم تعد منطقة الشرق الاوسط ذات اولوية عسكرية بالنسبة للولايات المتحدة الا فيما يتعلق بمشروع طريق الحرير الذي وجدت له بديلا تطبيعيا مع اسرائيل عن طريق الاردن(مشروع الشام )

وحرصت على تدعيم المناطق القريبة من حدودها

2_ الامر ينطبق كذلك على البحر الابيض المتوسط الا في مايتعلق بوجود تركيا ومصالحها والضغط عليها لغرض توريطها في اوكرانيا لكنها تمسكت بالموقف الحيادي رغم عضويتها في الناتو حيث من الصعوبة بمكان نفاذ البحرية الروسية من البحر الاسود الى البحر الابيض المتوسط اوالسماح لسفن الناتو بالتقرب الى روسيا عبر تركيا

3_ تحاول قدر المستطاع ان تبقى المعركة في حدود اوكرانيا واوربا الشرقية(حفرة روسيا ) بمعنى تبقى الحرب في مدار الحدود الروسية لغرض

● استنزاف روسيا

●ضمان عدم فتح جبهة قريبة للحدود والاراضي الأمريكية

● طمانة دول الاتحاد الاوربي بسلامة اراضيها من اثار الحرب

● امكانية استثمار التناقضات العميقة في يوغسلافيا ( قوميات وطوائف _ كروات وصرب وسلوفانيين وتوجهات سياسية متقاطعة ) كاحد اوراق الضغط وتجنيد البعض لحرب اوكرانيا أو امكانية تصدير ذلك الى العمق والداخل الروسي

4_ مايحصل في بحر البلطيق من مناورات للناتو ماهي الا محاولة لتشتيت القوات الروسية من جهة وعملية اشغال نظر روسيا عن الجبهة الاهم المتمثلة في الشرق الاقصى والمحيط الهادي وخطوط التماس مع امريكا في جزر الكوريل وبحر اخوستك او الاسكا وغيرها

5_ تدعيم تحالفاتها في عموم المحيط الهادي ( غواصات نووية الى استراليا وتغيير العقيدة العسكربة اليابانية وتسليح غير تقليدي لكوريا الشمالية والمضي في تحالف الاوكس من كوريا الشمالية الى اليابان نزولا الى الفلبين وغينيا الجديدة واندنوسيا وماليزيا وتايلند نزولا الى استراليا لمحاصرة كل من الصين وروسيا وايضا لتضييق الخناق على دول امريكا الجنوبية وتامين الحركة والاتصال مابين الهادي وكل من الأطلسي والهندي عبر نقاط الاتصال المعروفة بين المحيطات

ثانيا _ موقف الاتحاد الاوربي عموما وبريطانيا على نحو خاص

1_ دول الاتحاد الاوربي

هناك شعور ومواقف غير متجانسة بين أعضاء الاتحاد الاوربي واعضاء حلف الناتو مع الولايات المتحدة حيال مايحصل من تصعيد مع كل من الصين وروسيا لان الجميع لايريد ان يخسر مصالحه او يكون مطية لتنفيذ اهداف ورغبات الولايات المتحدة الخاصة ومن اهمها نظام عالمي احادي القطبية تقف على راسه امريكا ▪︎

ربما انساقت بعض دول الاتحاد الاوربي لسياسات امريكا فان الايام القادمة ستفصح عن مواقف جديدة مغايرة لما هي عليه الان لان حجم الضرر الذي لحق بتلك الدول بسبب حرب اوكرانيا المحدودة غير قليل ( ازمات طاقة واخرى افتصادية ..الخ ) فما هوحجم الخسائر المتوقعة لو اخذت تلك الحرب مسارات تصعيدية اخرى تهدد اوربا والعالم معا

2_ بريطانيا ......

●لعل اول من تنبه الى طغيان امريكا هو تشرشل ابان انطلاق عمليات الحلفاء لتحرير اوربا من الاحتلال الألماني بعد دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية الى جانب الحلفاء ▪︎

لقد اعترض تشرشل على روزفلت كثيرا حول جدول واسبقية ومناطق العمليات التي التي كانت تصر عليها امريكا و شعر تشرشل بالهدف الخطير من ورائها وصرح بذلك ان الهدف سياسي لمابعد الحرب وتقاسم النفوذ ونشاء جوا من البرود آنذاك بين بريطانيا والولايات المتحدة

فبالاضافة الى تراجع الامبراطورية البريطانية واحتلت امريكا مكانتها فان بريطانيا بسبب السياسة الامريكية خسرت الكثير من مصالحها او مرتكزات تدعيم امنها القومي في كل من اوربا الغربية والابيض المتوسط والشرق الاقصى والشرق الاوسط لصالح امريكا الامر الذي حدى بتشرشل ان يقول للرئيس الامريكي انذاك ((نحن نريد ان نحتفظ بما هو لنا_ فأنا لم اصبح وزير الملك الاول من اجل ان ارئس عملية تصفية الإمبراطورية البريطانية .!!؟؟))

ولعبت فرنسا دورا في توسيع شقة الخلاف بين الحلفاء الغربيين

●بعد هذه الخسارة الفادحة للإمبراطورية البريطانية فهي تنتظر الظروف لترد الصفعة الى امريكا التي انقلبت عليها بخبث وسحبت معظم مصالحها علما هناك اتفاق ثنائي على جملة من المبادئ بين الطرفين لم تلتزم بها الولايات المتحدة

ثالثا _ خطوات روسية مهمة

1_ على المستوى السياسي

● ان تبقى خطوط الاتصال مفتوحة مع عموم دول الاتحاد الاوربي وبريطانيا على نحو خاص وارسال رسائل تطمين عكس ما تروج له الالة الاعلامية الامريكية وان حدود المصالح مشرعة والضرر سيشمل الجميع لذا يجب الانتباه الى سياسة التوريط الامريكية التصعيدية الخطيرة

● التنسيق عالي المستوى مع كل من الصين وكثير من دول امريكا اللاتينية

● تقديم طلب لزيادة اعضاء مجلس الامن لعضوية كل من ايران وتركيا

● اخذ موقف جاد وحازم من سياسات اسرائيل حيث ستضع العالم العربي والاسلامي وكثير من المسيحين في وضع محرج اقل درجة لمنافعه هو التزام الحياد اذا لم يكن الوقوف مع روسيا

● الاهتمام الكبير لتركيا اوردغان العقدة المهمة في المشروع الصيني -طريق الحرير -

ومدى الانقلابة الاقتصادية التي تحدث لها باعتبارها عنق اوربا في هذا المشروع مع دخولها كعضو في مجلس الامن فان اقل مايمكن تحقيقه هو انسحابها من الناتو وبذلك تدق كل من روسيا والصين اسفين التمزق في حلف الناتو

●التأكيد والالتزام على السياسة النفطية وحجم الانتاج في العالم من خلال المنظمات المعروفة ( اوبك واوابك )

● رسم سياسة احتواء ثلاثية لافغانستان من قبل كل من ابران والصين وروسيا والضغط على قطر في ذلك المجال

● اعادة العلاقات مع العالم العربي على مستوى التسليح والمنافع الاقتصادية

● الدخول المشترك الصيني والروسي لخفض التوترات مابين الهند وباكستان

● التنسيق الثنائي المشترك الصيني الروسي وبالتفاهم مع كل من ايران والسعودية لانهاء العدوان في اليمن بالشكل الذي يضمن وحدة اراضيه وكذلك الدخول على خط الازمة وانعاء الصراع في السودان بمشاركة مصر والسعودية والذي تهدف منه واشنطن انزال قواتها في ميناء بورت السودان للسيطرة على البحرين الاحمر والابيض المتوسط

●حل الملفات العالقة مابين العراق وسوريا من جهة وتركيا من جهة اخرى وانسحاب الاخيرة من الاراضي العراقية والسورية وفق ضمانات تضع في حساباتها محاربة الارهاب ( داعش وحزب العمال pkk) واحترام السيادة ومراعاة المصالح المشتركة

2_ على المستوى الاقتصادي

● الاسراع في متطلبات طريق الحرير ومنح الاموال الى تركيا لتوسيع موانئها البحرية وخطوط سكك الحديد نحو اوربا

● المباشرة والاسراع في بناء ميناء الفاو والقناة الجافة

● مضاعفة خطوط نقل النفط من الخليج الى تركيا عبر العراق وذلك من خلال

_ مضاعفة حجم الانبابيب الثابتة

_ انشاء انابيب متحركة

عبر الصهاريج او خطوط سكك الحديد مخصصة لنقل النفط

_ اعادة تاهيل خطوط النفط الى سوريا

_ بناء مناطق حرة في كل من البصرة وسنجار وديار بكر وابراهيم الخليل

●ملاحظة مهمة _ كلما اسرعت الصين في تنفيذ مشروعها طريق الحرير كلما قللت خيارات الحرب الكبرى واجبرت الكثير من حلفاء امريكا على التخلي عنها

●الاسراع في مشروع الشمال والجنوب بين اي ان وروسيا عبر اذربيجان

3_ على المستوى العسكري

● عدم التوسع العملياتي في اوكرانيا على ان تندفع قواتها غربا من خيرسون باتجاه ميكولايف وصولا الى اوديسا بالقرب من مولدوفا لكي تغلق البحر الاسود بالكامل امام اوكرانيا وامام البحرية الاوكرانية وهي قادرة على ذلك بعد سيطرتها على جزيرة القرم يتزامن ذلك مع اندفاعها

شمالا بالقدر الذي تكون فيه قواتها على الضفة الاولى لنهر دينبر ليكون فاصلا بينها وبين القوات الاوكرانية

ثم تنطلق من عدة محاور باتجاه دنيبرو وخاركيف وبذلك يتم تشكيل خط صد دفاعي متقدم ممتد من خاركيف الى اوديسا

مؤمن جوا وبرا وبحرا لها ولقطعاتها ولخطوط الدعم الغير بعيدة عنها

● تستقر عند هذا المستوى ( الهجوم الدفاعي او مايعرف بالدفاع المتحرك دون الاندفاع نحو العاصمة الاوكرانية ▪︎

الغاية من ذلك بناء خط دفاعي متقدم مع الاقتصاد بالقوة والمحافظة على قواتها وايضا ترسل رسائل اطمئنان لعموم اوربا الشرقية والغربية والدول المحيطة بها عن كذب الدعاية الامريكية حيال السياسة التوسعية الروسية

● تقوم بتنسيق وتدعيم قطعاتها البرية والبحرية في كل من جزر الكوريل وبحر اخوستك والاسكا وعموم المحيط الهادي بالتنسيق المسترك مع الصين ودول امريكا اللانينية

● يصاحب ذلك سياسة خاصة ورعاية واهتمام كبير للاسرى او المدنين في المناطق المحررة

انتهى

الخبير الاستراتيجي

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