التقارير

في ذكرى شهادة العالم الفاضل السيّد مصطفى الخميني

71 2023-05-30

متابعة ـ مازن الشيخ ||

 

في مثل هذا اليوم التاسع من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٣٩٧ للهجرة، وقعت شهادة العالم الفاضل السيّد مصطفى الخميني.

·        اسمه ونسبه:

هو السيّد مصطفى ابن السيّد روح الله ابن السيّد مصطفى الموسوي الخميني.

·        ولادته:

ولد ( قدّس سرّه الشّريف )، بمدينة قم المقدّسة سنة ١٣٥١ ﻫ.

·        دراسته وأساتذته:

بدأ ( قدّس سرّه الشّريف )، بدراسة العلوم الدينية في مسقط رأسه، ثمّ بعد تبعيده إلى مدينة النجف الأشرف واصل دراسته الحوزوية فيها، ومن أساتذته:

١ _ السيّد حسين البروجردي.

٢ _ السيّد محمّد اليزدي المعروف ب ( المحقّق الداماد ).

٣ _ السيّد أبو الحسن الرفيعي.

٤ _ السيّد محمود الشاهرودي.

٥ _ السيّد محسن الحكيم الطباطبائي.

٦ _ السيّد محمّد الحجّة الكوهكمري.

٧ _ السيّد محمّد حسين الطباطبائي المعروف ب (العلّامة الطباطبائي ).

٨ _ الشيخ محمّد حسين المنتظري.

٩ _ السيّد أبو القاسم الخوئي.

١٠ _ أبوه الإمام الخميني.

١١ _ أبو زوجته الشيخ مرتضى الحائري.

١٢ _ الشيخ علي الصافي الكلبايكاني.

١٣ _ الشهيد الشيخ محمّد الصدوقي.

·        تدريسه وتلامذته:

قام ( قدّس سرّه الشّريف )، بتدريس العلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف، ومن تلامذته:

١ _ الشيخ محسن الأراكي.

·        صفاته:

كان ( قدّس سرّه الشّريف )، عالمًا عابدًا مجدًا نشطًا، مواظبًا على النوافل والأدعية والأوراد، ملتزمًا بصلاة الجماعة، محتاطًا في تصرّفاته، خصوصًا فيما يتعلّق ببيت المال إلى أبعد الحدود، وكان زاهداً في دنياه وراغبًا في أُخراه.

·        مؤلّفاته:

١ _ تحريرات في الأُصول ( ٨ مجلّدات).

٢ _ تفسير القرآن الكريم ( ٥ مجلّدات).

٣ _ مناهج الوصول إلى علم الأُصول (مجلّدان).

٤ _ كتاب الطهارة (مجلّدان).

٥ _ كتاب الخيارات (مجلّدان).

٦ _ كتاب البيع (مجلّدان).

٧ _ مستند تحرير الوسيلة (مجلّدان).

٨ _ تحرير العروة الوثقى (مجلّدان).

٩ _ كتاب الصوم.

١٠ _ تعليقة على العروة الوثقى.

١١ _ تعليقات على الحكمة المتعالية.

١٢ _ دروس الأعلام ونقدها.

١٣ _ واجبات الصلاة.

١٤ _ الخلل في الصلاة.

١٥ _ العوائد والفوائد.

١٦ _ ولاية الفقيه.

·        إستشهاده

لقد أدرك نظام الشاه المقبور خطر بقاء السيّد مصطفى إلى جنب والده القائد العظيم، فاقدم ـ وفي ظروف غامضة ـ على قتله في التاسع من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٣٩٧ ﻫ، بمدينة النجف الأشرف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئي، ودُفن في الصحن الحيدري للإمام علي (عليه السلام).

 

 

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