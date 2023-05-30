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كواليس اجتماع الموازنة.. "القراضة" تقضي على كتاب شاخوان والديمقراطي يتهم الزرفي بالسحر


مع تزايد الصراعات السياسية حول الموازنة واعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على التعديلات الأخيرة بشأن الموازنة تتكشف المزيد من الحقائق حول تفاصيل اجتماع اللجنة وشجار نواب الديمقراطي مع نواب اللجنة

 في وقت تعرض نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله  ذاته الى موجة من السخرية والاستهزاء وصلت الى حد فرم كتابه بشأن حل اللجنة المالية عبر الة الفرم الورقي "القراضة".

 وبحسب عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي فان "كتاب النائب الثاني لمجلس النواب شاخوان عبد الله كان مصيره الفرم ومكب النفايات بعد الانتهاء من قراءته ".

وأضاف ان "اللجنة مستمرة في عملها وقد رفعت مساء الامس كتابا الى رئيس مجلس النواب لتحديد موعد تمرير الموازنة".

 وأشار الى ان " من المثير للسخرية هو قيام النائبة اخلاص الدليمي بالتهجم على النائب عدنان الزرفي حيث وصفته بكبير السحرة والعمل على تنفيذ اجندات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داخل الموازنة بخصوص حصة كردستان".

فيما يؤكد النائب المستقل هادي السلامي،عدم امتلاك نائب رئيس البرلمان شاخوان اي سند دستوري بتعليق عمل اللجنة المالية النيابية .

وقال السلامي في حديث ل / المعلومة/، أن " نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله انتفض لصالح الاكراد وليس لصالح الشعب العراقي "، لافتا الى ان "هذا الامر مخالف للقانون ولأعراف إدارة مجلس النواب".  

وتساءل السلامي: "اين كان نائب رئيس البرلمان طول الفترة الماضية عندما صوتت اللجنة المالية على قرارات تخص أبناء الشعب العراقي؟ "، مؤكدا أنه "لا يحق النائب رئيس البرلمان التدخل بصلاحية اللجنة المالي ". 

وأشار إلى أن "شاخوان عبد الله عطل صلاحية عمل اللجنة المالية وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب رقم ( 1) لسنة 2023 الذي حدد صلاحياته ولم تكن من بينها هذه الصلاحية".

ويتهم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كاظم الطوكي النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله بممارسة الضغوط واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب حزبية ضمن الموازنة.  

وقال الطوكي في حديث ل / المعلومة/، أن "تعديلات اللجنة المالية النيابية فيما يتعلق بتسليم النفط إلى بغداد دستورية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب ولا يمكن الطعن فيها ".

واضاف ان " اللجنة المالية مستمرة في عملها لانضاج الموازنة بغية إرسالها إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة التصويت على القانون"

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