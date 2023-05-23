ماذا وراء تهدیدات نتنیاهو الجديدة ضد ایران ؟

محمد صالح صدقیان ||

u2saleh@gmail.com

نتنياهو يقول انه سيفاجئ ايران.

‏كلام شعبوي يهدف الى مواجهة المشاكل التي يعاني منها في الداخل الاسرائيلي والاحراج الذي سببته التطورات الجديدة منها :

‏1. المناورات العسكرية التي اجراها حزب الله في جنوب لبنان قبل يومين .

‏2. المصالحة الايرانية السعودية واعادة العلاقات بين البلدين والتي انعكست علي بقية دول مجلس التعاون وهو ما يرشح للقضاء نهائيا علي "صفقة القرن"

‏3. الادانة الاقليمية والدولية للاستفزازات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية ضد المقدسات والشعب الفلسطيني .

‏4. النجاح الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية في المواجهة الاخيرة والتي هددت الامن الاسرائيلي وافشلت مهام القبة الحديدية .

‏نتنياهو اراد من تصريحه الموجه ضد ايران :

‏1. مواجهة الاحراج الذي يواجهه داخليا وخارجيا.

‏2. ترحيل مشاكله لخارج الحدود وطمأنة الداخل الاسرائيلي المنزعج من سياسة حكومة الكيان.

‏نتنياهو يعلم جيدا

‏1. عدم امكانه الهجوم على ايران مالم يكون هناك ضوء اخضر من امريكا مع جسر جوي بين الجانبين وهذا غير متوفر راهناً .

‏2. ان الهجوم على ايران لن تكون نزهة وانما ستكون حرب شاملة متعددة الاتجاهات والمستويات وربما تملك إسرائيل الطلقة الاولى لكن الاكيد لاتملك الطلقة الاخيرة .

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