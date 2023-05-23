ماذا وراء تهدیدات نتنیاهو الجديدة ضد ایران ؟

محمد صالح صدقیان ||
نتنياهو يقول انه سيفاجئ ايران.
كلام شعبوي يهدف الى مواجهة المشاكل التي يعاني منها في الداخل الاسرائيلي والاحراج الذي سببته التطورات الجديدة منها :
1. المناورات العسكرية التي اجراها حزب الله في جنوب لبنان قبل يومين .
2. المصالحة الايرانية السعودية واعادة العلاقات بين البلدين والتي انعكست علي بقية دول مجلس التعاون وهو ما يرشح للقضاء نهائيا علي "صفقة القرن"
3. الادانة الاقليمية والدولية للاستفزازات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية ضد المقدسات والشعب الفلسطيني .
4. النجاح الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية في المواجهة الاخيرة والتي هددت الامن الاسرائيلي وافشلت مهام القبة الحديدية .
نتنياهو اراد من تصريحه الموجه ضد ايران :
1. مواجهة الاحراج الذي يواجهه داخليا وخارجيا.
2. ترحيل مشاكله لخارج الحدود وطمأنة الداخل الاسرائيلي المنزعج من سياسة حكومة الكيان.
نتنياهو يعلم جيدا
1. عدم امكانه الهجوم على ايران مالم يكون هناك ضوء اخضر من امريكا مع جسر جوي بين الجانبين وهذا غير متوفر راهناً .
2. ان الهجوم على ايران لن تكون نزهة وانما ستكون حرب شاملة متعددة الاتجاهات والمستويات وربما تملك إسرائيل الطلقة الاولى لكن الاكيد لاتملك الطلقة الاخيرة .
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