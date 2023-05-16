التقارير

ماذا تعرف عن السفيرة الأمريكية الجديدة في الأردن؟


محمد صادق الحسيني ||

 

 إنها السيد يائيل ليمبرت يهودية واسمها الأول يعني باللغة العبرانية "عنز الجبل". السيد يائيل عضو في السلك الدبلوماسي الأمريكي منذ عشرين عاما، وتحمل رتبة وزير مفوض. تحمل درجة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة جورج تاون. والدها طبيب عيون في نيويورك. شغلت منصب المدير الأول لبلاد الشام وإسرائيل ومصر في جهاز حساس في الإدارة الأمريكية، ألا وهو مجلس الأمن القومي، حيث عملت فيه من 2014 إلى 2017. كذلك السيدة يائيل تتكلم اللغة العربية، أعتقد أنها تعلمت العربية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عندما كانت  دبلوماسية في السفارة الأمريكية في القاهرة. وهذا أحد المتطلبات الرئيسية للسفراء والدبلوماسيين الذين يخدمون في العالم العربي. وهي متزوجة من شخص إيطالي، تعرفت عليه في القاهرة. شغلت منصب المساعد الخاص للرئيس أوباما من 2015 إلى 2017. وأناط بها ملف المفاوضات بين فريقه والفريق الإسرائيلي لأن علاقته كانت سيئة مع نيتانياهو، واعتقد  لأنها يهودية ستساعد ذلك. قامت السيدة ليمبرت، وهي يهودية وخدمت أيضا في إدارة أوباما، وقامت بدور رئيسيي في التفاوض نيابة عن إدارة أوباما على حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار. وأوكل إليها أوباما عملية تحريك المفاوضات في المسألة الإسرائيلية الفلسطينية. ولكن كل ما حققته هو إبرام صفقة المساعدات الإسرائيلية.

وهي مقبولة  لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بسبب يهوديتها، وحتى ترامب كان ينظر إليها نظرة إعجاب كدبلوماسية، على الرغم من أنها كانت تعمل مع أوباما عدوه اللدود، بصفة مساعد خاص، أو سكرتيرة خاصة، إن جاز لي التعبير.

ليمبرت  عندما بدأت تخطط في البداية للعودة إلى وزارة الخارجية بعد 20 عاما كدبلوماسي محترف، طلب منها ترامب البقاء وتجميع فريق جديد في عام 2017 تحت قيادة دونالد ترامب.

اعتقد مسؤولو ترامب أن يائيل  ليمبرت، بما لديه من معرفة وخبرة في الشؤون العربية الفلسطينية يمكن أن تساعد في تيسير الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.

من 1 حزيران/يونيه 2017 حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 ، شغلت يائيل  ليمبرت منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مصر وشمال إفريقيا بالوكالة، ريثما يتم تعيين شخص آخر لهذا المنصب.

شغلت يائيل  ليمبرت منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في لندن من كانون الثاني/يناير 2019 إلى عام 2021 ، ومنصب القائم بالأعمال بالنيابة من كانون الثاني/يناير 2019 حتى تموز/يوليه 2021.

في 31 آب/أغسطس 2021، شغلت يائيل ليمبرت القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية وفي بداية هذا العام رشحها بايدن مع ترقية من وزير مفوض إلى رتبة سفير، لتشغل منصب سفيرة أمريكا لدى الأردن.

وقالت لدى استجوابها من السناتور الفاسد  المتهم حتى حاليا بقضي فساد، روبرت مانيندس، أن أحسن شاورما، هي الشاورما الأردنية.

 

وعيك - بصيرتك

 

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