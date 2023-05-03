التقارير

الأمريكيون سئموا من دعم أوكرانيا


متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

 

نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول تراجع تأييد سكان الولايات المتحدة لسياسة بلادهم الداعمة لأوكرانيا.

وجاء في المقال:يتواصل انخفاض دعم أوكرانيا في الولايات المتحدة، الأمر الذي ينبغي أن يقلق السياسيين في البلاد. ذلك ما أعلنوا عنه في معهد بروكينغز الأمريكي.

وهناك، علقوا على نتائج دراسة أجرتها جامعة ماريلاند وشركة إيبسوس حول موضوع علاقة سكان الولايات المتحدة بالنزاع في أوكرانيا. وقد توقفت قناة "ريزيدنت" على Telegram عند النقاط التالية:

1. انخفض مستوى توقع أن تخسر روسيا وتنتصر أوكرانيا في الحرب: فقد تراجع عدد أولئك الذين يقولون بإمكانية انتصار اوكرانيا 11٪ إلى 37٪، وتراجعت نسبة الواثقين من انتصار كييف بنسبة 17٪، إلى (26٪)؛

2. استعداد الأمريكيين لتحمل تكاليف دعم كييف، عبر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والخسائر في الجيش الأمريكي آخذ في التناقص. الانخفاض في جميع المؤشرات الثلاثة تراوح بين 9 و15٪؛

3. هناك من أفراد العينة 46٪ يؤيدون تحديد دعم كييف بمدة سنة أو سنتين. أما أنصار "تقديم المساعدة طالما تطلبت الحاجة ذلك" فيشكلون 38٪.

وعلق معهد بروكينغز بالتالي: "هناك انقسام حزبي ملحوظ حول هذه القضية: 62٪ من الجمهوريين يريدون الاستمرار في النهج القائم الآن لمدة عام إلى عامين، مقارنة بـ 51٪ من الديمقراطيين يؤيدون الابقاء على هذا النهج طالما تطلب الأمر ذلك

 

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