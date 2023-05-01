التقارير

أوروبا في مأزق. وتبادل الابتسامات بين الرئيس الهندي وبوتين..!


كاظم الطائي ||

 

تعانى أوروبا من أزمة حادة فى الطاقة وتسببت أزمة إمدادات الطاقة للقارة العجوز فى تحمل الدول الأوروبية نحو 792 مليار يورو.. منذ سبتمبر 2021  وهذه الفاتورة الضخمة لدعم الأسر والشركات بشأن الارتفاعات القياسية فى أسعار الغاز والكهرباء.. 

وظهرت حدة الأزمة- بعد أن قفزت أسعار الغاز والكهرباء على نحو متسارع.. مع خفض روسيا صادرات الوقود.. وذلك كان ردا على العقوبات الغربية..

الهند و روسيا..

يفعلون ما يناسبهم- :) وتبادل الابتسامات بعد عقد الصفقات البديلة عن أوروبا..

وتضمن الهند استمرار وصول "النفط" الروسي إلى أوروبا.. - الهند براغماتية للغاية وتفعل ما يناسبها بشكل عام.. 

كما يعلم الجميع - فقد حظر الاتحاد الأوروبي تقريبا جميع واردات النفط المنقولة بحرا من روسيا وقاطع الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررة الأخرى..

 نتيجة لذلك تباطء تدفق النفط والمنتجات النفطية مباشرة من روسيا.

 لكن الإجراءات العقابية لا تمنع دولا مثل الهند من اقتناص النفط الروسي الرخيص قياسا مع الدول المصدرة وتحويله إلى وقود - مثل الديزل - وشحنه إلى أوروبا.. وفقا لبلومبرج.

 وذكرت وكالة الأنباء أن "النفط الروسي لا يزال يُشغل السيارات الأوروبية بمساعدة الهند".

 الخلفية هي أن الهند تشتري الآن كميات قياسية من النفط الخام الروسي بسعر رخيص. في الوقت نفسه.. تستعد هذه الدولة الآسيوية لتصبح أكبر مورد لمنتجات النفط المكرر الى أوروبا.

- الهند حقا مع شراء النفط الروسي.. يقول الخبراء- إنه لا يبدوأنهم سيغيرون خططهم.

صرح كبير محللي المواد الخام في Kpler فيكتور كاتونا.. لـ Bloomberg أن النفط الروسي يجد طريقه للعودة إلى أوروبا على الرغم من العقوبات..

ويزعم أن زيادة صادرات الهند من الوقود إلى الغرب خير مثال على ذلك.

 - يضيف أنه أمر لا مفر منه عندما تشتري الهند الكثير من النفط الروسي.

بذلك تفوقت الهند على الصين كأكبر مستورد للنفط الروسي في مارس الماضي.. من المتوقع أن يشتروا المزيد في المستقبل- الهند لديها تعاون وثيق تاريخيا مع روسيا ولن تفعل شيئا لتنأى بنفسها عنها في قضية أوكرانيا.

وذلك لأسباب اقتصادية ومبدئية.. 

وفقا ل Engh  أن الهند لديها أيضا تعاون وثيق مع روسيا بشأن مشتريات الأسلحة..

بالنسبة للاتحاد الأوروبي.. فإن التطور يمثل معضلة.. كما كتبت وكالة الأنباء.

لا شك أن أوروبا بحاجة إلى مصادر بديلة للديزل.. بعد أن توقف الإمداد المباشر من روسيا..  

في الوقت نفسه- يتزايد الطلب على البراميل من روسيا..

الهدف من العقوبات:) ..هو حرمان الكرملين من الدخل الذي يمول الحرب.. كما ذكروا سابقا..

والحقيقة هنا اصبحت العملية عكسيه اي الاوربيون أدركوا بعد ذلك أنهم قاموا ب حصار انفسهم.. :)

لكن هذه هي الحقيقة- ومن الله التوفيق.

 

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