الصينيون وبناء قاعدة عسكرية جديدة في الإمارات، والتوازن العالمي الجديد

محمد صادق الحسيني ||

ضربة استراتيجية كبيرة للنفوذ الأمريكي في الخليج الفارسي وغرب آسيا توجهها الصين لإدارة بايدن

حيث استمرت الإمارات ببناء قاعدة صينية عسكرية وميناء مطل على الخليج الفارسي وبالقرب من القواعد الأمريكية في الإمارات

في تحد كبير من الإمارات لسياسة الهيمنة لإدارة بايدن حيث لم تلتزم الإمارات بوعود قطعتها لمبعوثي الإدارة الأمريكية بالتوقف عن بناء تلك القاعدة

إلى ماذا يؤشر وجود القاعدة الصينية الجديدة في مقابل وجود ما لا يقل عن ٨٠٠ ‪ قاعدة أمريكية خارجية. !؟

ان وجود النفوذ الصيني على ضفتي الخليج الفارسي ، يساعد على توازن المنطقة ويدعم التقارب الإيراني السعودي ويحمي اتفاقيتهما برعاية الصين ويؤهل الصين للعب أدوار اكبر في المنطقة وتعزل سياسة الاحادية القطببة مقابل تعددية قطبية مرتقبة للنظام العالمي الجديد

الصين بجيوبها العميقة تتقدم خطوة في المنطفة بعد ان تقدمت أمريكا خطوة في جزيرة باسكو في الفلبين ببناء قواعد صواريخ لتطويق مضيق باشي وكسر خطط الهجوم الصيني المفترض لتطويق تايوان في الحرب المفترضة القادمة

الإمارات ترعى مصالحها وتعيد استنساخ رعاية جيبوتي لقواعد عسكرية متعددة الاقطاب لكل من الصين وامريكا واليابان وفرنسا .

عالم ينهار

عالم ينهض

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