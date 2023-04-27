التقارير

صفعة دبلوماسية سعودية لوجه السفير الأميركي الجديد (مايكل راتني)قراءة وتحليل

71 2023-04-27

حازم أحمد فضالة ||

 

    تسلمت السعودية اليوم، أوراقَ السفير الأميركي الجديد عندها، السيد (مايكل راتني)، بعد أن صادق مجلسُ الشيوخ الأميركي على تعيينه سفيرًا في السعودية، لكن! كيف جرى العرف الدبلوماسي في تسلّم أوراق الاعتماد؟ ولماذا هذه الحركة السعودية الجديدة؟ وما ربطها في دراساتنا التي أشرنا إليها؛ بضرورة أن يُخَفِّض العراقُ تمثيلَه الدبلوماسي مع الغرب، تخفيضًا تبادليًّا؟

    قبل البدء، نعيد التذكير بدراستنا هذه المعطوف عليها، تحت عنوان:

العالم الجديد ما بعد حرب الغرب على روسيا في المسرح الأوكراني (ج3- الأخير)(ماذا تريد أميركا - التوصيات) في: 31-تشرين الأول-2022

    ذكرنا بها في النقطتين: (1، 2) من فقرة: (التوصيات للدولة العراقية):

(1- اعتماد خطة مرحلية لتخفيض التمثيل الدبلوماسي في قارة أوروبا، نحو: السفارات، القنصليات، الملحقيات الثقافية وغيرها... وكذلك تخفيض التمثيل الدبلوماسي في: أميركا، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية.

2- رفع نسبة التمثيل الدبلوماسي في العالم، نحو: دول منظمة شنغهاي، دول بريكس، ماليزيا، القارة اللاتينية: فنزويلا، كولومبيا، البرازيل… إفريقيا: الجزائر، نيجيريا، مالي، تشاد.)

انتهى

    الآن، السعودية تُخفِّض (التعامل الدبلوماسي) مع أميركا؛ إذ لم ينهض الملك سلمان، ولا وليّ عهده محمد بن سلمان، من أجل أن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أميركا الجديد في السعودية، السيد (مايكل راتني)! بل تسلَّمها وكيل الوزارة لشؤون المراسم ⁧(عبد المجيد السماري)، أي: (وكيل وزير) ولا حتى وزير!

    قراءتنا لهذه الحركة السعودية، هي في مسار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الغرب، والسعودية هنا في المسار القويم، فالسعودية تصالحت مع الجمهورية الإسلامية، وأوقفت صراعها معها، وقررت فتح السفارات والقنصليات في البلدين، وبدأت تفاوض أنصار الله في اليمن، وذهب وزير خارجيتها فيصل بن فرحان إلى سورية، والتقى الرئيسَ الأسد؛ من أجل إعادة العلاقات، وبدأت السعودية تدافع عن ضرورة عودة سورية للجامعة العربية… إلخ مع هذه الحركة السعودية الجديدة في غرب آسيا؛ نجدها توجه إهانة دبلوماسية إلى السفير الأميركي الجديد عندها ولأميركا نفسها، وتوصل رسالةً، خارجةً من أدبيات العالم الجديد ذي الأقطاب المتعددة، تخبر بها أميركا أنَّ أميركا دولة أطلسية ولم تعد عالمية.

    هذا ما ندعو الدولة العراقية إلى تحقيقه، إذ إنَّ النظام العالمي يتغيَّر، والغرب داخل في دوامة صراع وإفقار وإفلاس، والأفضل للدولة العراقية أن تخفض تمثيلها الدبلوماسي مع الغرب، ولا تعول على مشاريعه واستثماراته كثيرًا، بل تتجه نحو منظمة شنغهاي ودول بريكس، وما يماثلها من النوع والوزن.

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفعة دبلوماسية سعودية لوجه السفير الأميركي الجديد (مايكل راتني)قراءة وتحليل
فضائح صفقات فساد الانبار تتوالى.. الحلبوسي يبيع ثُلث العراق بوضح النهار
"الاقالة تقترب".. القيادة السيئة وتوالي الاتهامات تفجر رفضا سياسيا لاستمرار الحلبوسي
تقرير: أمريكا تفشل في اوكرانيا كما فشلت في العراق
علاقات العراق وسياسته الخارجية مكّنتاهُ على تحدّيات الداخل وعلى أمن المنطقة
تخوف أمنى من الانهيار جراء استهتار عائلة الحلبوسي بالقانون ومحاسبة منفذيه
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية في صحن السيدة فاطمة (ع)
عن زيارة اللواء قاسم سليماني لمشروع تطوير العتبة العلوية المقدسة19/8/2018
انظروا إلى هذا الرقم العجيب سبحان الله .!
ماذا سيحدث بعد أن تخلى بن سلمان عن الفكر الوهابي؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك