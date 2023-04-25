تخوف أمنى من الانهيار جراء استهتار عائلة الحلبوسي بالقانون ومحاسبة منفذيه

تستمر عائلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بممارسة دور العائلة الدكتاتورية المتفردة بالقرار في الانبار، حيث تم سجن امر فوج في شرطة الطوارئ بسبب اعتراضه على طريقه ر صف عجلة شقيق محمد الحلبوسي في سوق الفلوجة

وكشف احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار ، ان ضباطا ينتمون الى حزب تقدم تسببوا بإصدار حكم بالسجن على ضابط رفيع المستوى اثر تطبيق القانون على حماية الحلبوسي اثناء تجوالهم في مدينة الفلوجة.

وقال الشيخ عبدالله الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " ضباطا ينتمون الى حزب تقدم دونوا " قبل عام تقريبا " افادت امر فوج طوارئ الانبار السادس احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار العقيد عادل التبان اثر استجوابه على حادثة منع مقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من ايقاف عجلاتهم الشخصية من الوقوف بالقرب من الجسر الجديد وسط مدينة الفلوجة ، وتسببهم بازدحامات مرورية خانقة وتطور الامر الى وقوع مشاجرة والاعتداء على التبان وافراد حمايته في حينها ما دعاه الى تقديم استقالته من سلك الشرطة عازيا السبب الى ان القانون يطبق فقط على المواطن الضعيف ".

واضاف الدليمي ان" القضاء وبناءا على افادة ضابط التحقيق وبضغط من الحلبوسي حكم على التبان بالسجن 9 اشهر رغم انه طبق القانون ضد استهتار مقربين من الحلبوسي"، مبينا ان" الحكم على التبان في هذه القضية ما هي الا رسالة من الحلبوسي على الاطاحة بكل من يحاول الاعتراض على تصرفاته وادارته لشؤون المحافظة"، مؤكدا مطالبة القضاء بإعادة النظر بقضية التبان وانصافه كونه طبق القانون ".

يشار الى ان مقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتدوا بالضرب " قبل عام تقريبا " على امر فوج طوارئ الانبار السادس اثناء منعهم من الوقوف بالقرب من الجسر الجديد وسط مدينة الفلوجة وتسببهم باختناقات مرورية كبيرة ".

تنفيذ القانون يؤدي بك بالسجن

ويحذر عضو الحراك الشعبي في الانبار محمد الفهداوي، من تداعيات امنية خطيرة عقب الحكم على امر فوج طوارئ الانبار العقيد عادل التبان بعد تطبيقه القانون ضد افراد حماية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا ان القرار جاء بسبب ضغوط سياسية.

وقال الفهداوي في تصريح لـ / المعلومة /، ان " الحكم على امر فوج طوارئ الانبار العقيد عادل التبان سابقة خطيرة لكونه حكم على ضوء تطبيقه للقانون التعليمات العليا " .

وأضاف ان " الحكم على التبان لايخلو من ضغوط سياسية خاصة وان التبان قد ادلى بتصريحات شديدة القسوة على تصرفات حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ".

وأشار الفهداوي الى ان " الحكم على التبان بستة اشهر سوف يكون له تداعيات على المستوى الأمني وذلك سيدفع الضباط الى التساهل في عدم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا خشية من تعرضهم كما حصل للتبان "