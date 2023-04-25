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انظروا إلى هذا الرقم العجيب سبحان الله .!


متابعة ـ صابرين البغدادي ||

 

الرقم 《2520》 يبدو رقماً عادياً كغيره من الأرقام ولكنه ليس كذلك فهو رقم غريب ويندر وجوده بين الأرقام وقد حيّر عباقرة الرياضيات حتى يومنا هذا ..!!

الغريب فيه أنه يقبل القسمة على الأرقام من 1 إلى 10 سواء كانت هذه الأرقام فردية أو زوجية !!

ومن المعلوم صعوبة بل استحالة إيجاد رقم يفعل ذلك !!

وعندما نقول يقبل القسمة نقصد بدون أي كسور متبقية بعد إجراء عملية القسمة ..!!

*تابع التطبيق العملي :

2520 ÷  1  = 2520

2520 ÷  2  = 1260

2520 ÷  3  =   840

2520 ÷  4  =   630

2520 ÷  5  =   504

2520 ÷  6  =   420

2520 ÷  7  =   360

2520 ÷  8  =   315

2520 ÷  9  =   280

2520 ÷ 10 =   252

وبعد أن احتار علماء الرياضيات فى إيجاد علاقة رياضية مقنعة تجعل رقم واحد يقبل القسمة بهذا الشكل الغريب، اكتشفوا أن هذا الرقم هو حاصل ضرب الأرقام :  《7×30×12 》التي قد تبدوا من الوهلة الأولى أنها أرقام عشوائية ولكنها ليست كذلك !!

فكانت المفاجأة التى زادتهم حيرةً أكثر من حيرتهم الأولى أن هذا الرقم 2520 هو حاصل ضرب :

أيام الإسبوع 7 × أيام الشهر 30 × شهور السنة 12.

{ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ. شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا } صدق الله العلي العظيم

 

 

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انظروا إلى هذا الرقم العجيب سبحان الله .!
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