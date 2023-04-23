تنشيط الذاكرة..تقرير صادم..صدام ليس طائفيا ولا عنصري..!

عدنان فرج الساعدي ||

بعيداً عن الطائفية.. البعثية ...أخو هدلة مو طائفي ولا عنصري

جنت گاعد ويه مجموعة عشائرية ..واحد من الگاعدين گال ..

گال انه بزمن صدام جانت المناصب العليا تعتمد على الكفاءة مو على الطائفة والمحسوبية مثل هسه...

وأني گاعد الجهاز بيه نت .. طبيت لكيت اسماء وطائفة اصحاب المناصب بذاك الوقت

وهي كالآتي وبعد انتوا احكموا

جمال مصطفى سلطان زوج ابنة صدام حلا: سني تكريتي

حسين كامل وزير التصنيع العسكري وزوج رغد: سني تكريتي

صدام كامل زوج رنا رئيس قيادة طقم الحماية الخاصة بصدام: سني تكريتي

علي حسن المجيد قائد المنطقة الجنوبية. سني تكريتي

هاني عبد اللطيف طلفاح

رئيس جهاز الامن الخاص: سني تكريتي

أحمد حسن البكر ... سني تكريتي

عزت ابراهيم الدوري ابو الثلج: سني دوري

ابراهيم احمد عبد الستار رئيس اركان القوات المسلحة: سني تكريتي

ابراهيم الدليمي مرافق البكر: وجدت جثته متعفنة في مزرعته في التاجي: سني!

اياد فتيح خليفة رئيس اركان قوات القدس: سني من مدينة راوة

برزان عبد الغفور سلطان من قادة قوات الحرس الجمهوري الخاص: سني تكريتي

حامد حميد رجا سلطان قائد في قوات الدفاع الجوي: سني تكريتي

حردان التكريتي نائب رئيس الجمهورية ووزير للدفاع: سني!

حسام محمد امين رئيس دائرة الرقابة: سني!

حكمت العزاوي وزير المالية: سني!

حماد شهاب وزير الدفاع: سني تكريتي

حميد رجا سلطان قائد في قوات الدفاع الجوي: سني تكريتي

داوود الجنابي آمر لواء الحرس الجمهوري: سني!

رافع عبد اللطيف طلفاح مدير الامن العام: سني تكريتي

راكان رزوقي عبد الغفور مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر: سني تكريتي

رشيد عبد الرحمن طعان محافظ الانبار. سني!

زهير طالب عبد الستار النقيب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية: سني!

سبعاوي ابراهيم الحسن التكريتي. سني!

سعد عبد المجيد الفيصل محافظ صلاح الدين: سني!

سلطان هاشم احمد (مصلاوي) وزير الدفاع: سني!

سمير عبد العزيز النجم المسؤول الحزبي لمنطقة شرقي بغداد: سني!

سيف الدين فليح الراوي قائد قوات الحرس الجمهوري: سني!

صالح مهدي عماش التكريتي عضوالقومية والقطريةنائب رئيس الجمهورية: سني!

صدام حسين المجيد التكريتي: سني!

عدي صدام حسين قائد قوة فدائيي صدام رئيس اللجنة الاولمبية: سني!

قصي صدام حسين قائد القوات الخاصة في الحرس الجمهوري: سني!

برزان ابراهيم الحسن رئيس المخابرات العراقية: سني!

وطبان ابراهيم الحسن مدير الاستخبارات وزير الداخلية: سني!

سبعاوي ابراهيم الحسن شغل منصل مدير الامن العامة، ومدير الاستخبارات: سني!

صلاح السمرمد سفير العراق في إيران: سني!

صلاح عمر العلي التكريتي- سني!

ضياء توفيق قائد الفيلق الثاني خلال الحرب مع إيران: سني!

طارق حمد العبد الله رئيس ديوان الرئاسة: سني!

طاهر توفيق العاني سكرتير البكر ومسؤول تنظيم بغداد: سني!

تايه عبد الكريم الراوي: سني!

طاهر جليل حبوش سلطان التكريتي رئيس جهاز المخابرات: سني!

طه ياسين رمضان نائب رئيس الوزراء قائدا للجيش الشعبي كردي: سني!

عادل عبد الله الدوري رئيس تنظيمات البعث في ذي قار: سني!

عامر حمودي السعدي المستشار العلمي في رئاسة الجمهورية: سني!

عامر رشيد محمد العبيدي وزير النفط: سني!

عبد الباقي عبد الكريم السعدون قائد في الجيش الشعبي: سني!

عبد الحميد (عبد حمود) التكريتي سكرتير صدام: سني!

عبد محمد صالح مدير الفلوجي قائد شرطة بغداد: سني!

عدنان شريف شهاب آمر الحرس الجمهوري ورئيس أركان الفيلق الثاني: سني!

عمر الهزاع التكريتي آمر موقع بغداد: سني!

فاضل البراك التكريتي مدير الامن العامة: سني!

كمال مصطفى سلطان التكريتي من قادة قوات الحرس الجمهوري: سني!

لطيف نصيف جاسم الدليمي وزير الاعلام (سني دليمي وليس شيعي حلاوي)!

مجيد الفدعم آمر الانضباط العسكري: سني!

محمد جسام الجبوري قائد القوة الجوية: سني!

حازم عبد الرزاق الايوبي قائد سلاح الصواريخ في الحرس الجمهوري: سني.

حسين رشيد التكريتي مؤسس وقائد قوات الحرس الجمهوري: سني.

محمد زمام عبدالرزاق السعدون وزير داخلية، محافظ كركوك الموصل تكريت: سني!

محمود ذياب الاحمد وزير داخلية: سني!

مزاحم صعب حسن التكريتي قائد في قوات الدفاع الجوي: سني!

مهدي الرفاعي مدير أمن بغداد: سني!

نايف شنداخ ثامر التكريتي محافظ تكريت... اكيد شيعي!!

هزاع الفيزي آمر اللواء العاشر: سني!

همام عبد الخالق عبد الغفور التكريتي وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سني!

يحيى ياسين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية: سني!

بل الحقد الطائفي يصل الى درجة لا يمكن ان اسميها سوى: غصبا عنك ورغما عن انفك. فقد اقدم صدام السني على تعيين محافظين سنة في المدن التي ليست فيها قلة قليلة من السنة، وانما في المدن العراقية التي لا يوجد فيها ولا سني واحد!

عايد مخلف العجيلي، محافظ النجف: سني!

خميس سرحان المحمد، محافظ كربلاء: سني!

صابر عبد العزيز الدوري، محافظ كربلاء: سني!

لطيف محل حمود السبعاوي لواء ركن محافظ كربلاء: سني!

فاضل محمود غريب، محافظ كربلاء ثم بابل: سني!

والمحافظات العراقية التي يوجد في اطرافها قلة قليلة من السنة، تكاد لا تذكر:

هاشم حسن المجيد، اخو علي كيمياوي محافظ بابل. سني!

الحكم حسن علي التكريتي، محافظ بابل: سني!

احمد عبيد الجبوري، محافظ واسط: سني!

غازي حمود العبيدي، محافظ واسط: سني!

محمود شكر شاهين، محافظ واسط: سني!

يحيى الجاف، محافظ واسط. كردي: سني!

طارق العبيدي، محافظ القادسية: سني!

طارق فيزي الهزاع، محافظ القادسية: سني!

عگلة عبيد الكبيسي، محافظ ميسان: سني!

محمود فيزي الهزاع، محافظ ميسان: سني!

عادل عبد الله مهدي الدوري، محافظ ذي قار: سني!

يونس محمد الذرب، فريق ركن محافظ ذي قار: سني!

سيف الدين عبدالغفور المشهداني، محافظ المثنى: سني!

اياد خليل زكي، محافظ المثنى: سني!

احمد ابراهيم حماش، التكريتي

محافظ البصرة: سني!

يحيى عبد الله العبيدي، محافظ البصرة: سني!

وليد حميد توفيق التكريتي، محافظ البصرة: سني!

صابر عبد العزيز الدوري فريق ركن محافظ بغداد مدير الاستخبارات العسكرية: سنيي

حتى مدراء مراكز الشرطة ومدراء الدوائر في اصغر نواحي المدن الشيعية يتم تعيينهم من السنة. ناهيك عن مدراء الامن والمخابرات في المحافظات الشيعية.

مدير الطابو، مدير الضريبة، مدير الكهرباء، مدير توزيع الغاز، مدير البيطرة، مدير الماء، مدير الهاتف، مدير ناحية، مدير قضاء... كلهم سنة!

انه تحدٍ سافر يقول لك رغم عن انفك: في عقر النجف وكربلاء، قلب وكبد الشيعة: المحافظ سني...

ــــــــــــــــــــــ