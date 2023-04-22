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بوثائق مزورة .. زوجته تلد على الورق ثم يتحولون إلى شهداء! محافظ الانبار تحت طائلة القانون.. أبناء فضائيون و امتيازات هلامية


بقصة خيالية لم تخطر على عقول الهنود حتى الان، لجأ محافظ الانبار علي فرحان (ابو زيدون)، الغارق في مستنقع الفساد، الى تزوير شهادة وفاة لابنته الوهمية (سارة)، وادعى انها "شهيدة"، للحصول على بعض الامتيازات.

ابو زيدون، الذي يشكل الذراع الايمن لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يواجه اليوم "ادانة صارخة"، بحسب وثائق رسمية تثبت تزويره بطريقة سيناريو بوليودية. 

ووفقا لتلك الوثائق، فإن المحافظ يدعي أن لديه ابنة اسمها (سارة)، لم نعثر لها على بيان ولادة حقيقي في نفوس المحافظة، لكن ابو زيدون الذي يسيطر على كل شيء في الانبار، أصدر لها شهادة وفاة مزورة، وادعى انها "شهيدة". 

وكان للمحافظ ولد اسمه (أحمد علي فرحان). ولله الحمد، لا يزال أحمد على قيد الحياة، لكن الغريب ان الفرق بين سارة الشهيدة وأحمد هو 5 شهور فقط، بمعنى ان زوجة المحافظ تلد كل خمسة أشهر.

وبحسب وثيقة رسمية اخرى فأن اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية في محافظة الانبار، قامت بتاريخ الثلاثين من الشهر الماضي بتعويض ابو زيدون وعائلته بثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين الف دينار راتبا شهريا. 

وتقول مصادر مطلعة من داخل المحافظة ان "الانبار تعيش اليوم ـ تحت قبضة ابو زيدون والحلبوسي ـ الجزء الثاني من صفقة القرن، عبر عمليات تزوير وفساد واضحة للعلن". 

وتنتظر محافظة الانبار من ينتشلها من تداعيات الإرهاب والدمار، وليس إغراقها في مستنقع الفساد.

هناك ملفات فساد وتزوير ستكشف في قادم الايام، أمام أهالي الأنبار والرأي العام، لمدراء عامين لا يمكن لهم القيام بهكذا عمليات فساد كبيرة من دون وجود غطاء سياسي وحزبي يوفره لهم حزب (تقدم) الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 

بينما يمثل المحافظ علي فرحان اليد الطولى للحزب في المحافظة.

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