التقارير

قراءة وتحليل في مسار تداعيات دخول السيد (كروز - 358) إلى الخدمة في العراق

53 2023-04-22

حازم أحمد فضالة ||

المتغير الذي حدث اليوم: 22-نيسان-2023، فأيقظ هذا المسار في الرصد والتحليل هو الحدث الآتي:
(صاروخ كروز 358، استهدف مُسَيَّرة للجيش الأميركي، نوعها (MQ1 gray)، في جنوب محافظة كركوك؛ فأسقطها، وهي في مَهَمَّة استطلاع تجسسي.)
 القراءة والتحليل
1- سبق أن نشرنا مقالًا مختصرًا على قناتنا (كتابة وتحليل)، عنوانه:
قراءة مختصرة في مُسيَّرات التَّنَف وكروز 358
في: 21-تشرين الأول-2021 نشرناه في اليوم الذي عُثِرَ فيه على الصاروخ (كروز - 358)، في قضاء طوزخورماتو، موجَّهًا نحو قاعدة الاحتلال حرير الأميركية في أربيل، وقلنا إنه (أُريد العثور عليه)، أي: كان (رسالة)، وذكرنا في النقطة (3) من مقالنا هذا: (3- سوف يُرخي الأميركي قبضته على أزمة الانتخابات العراقية، ويُلجم بلاسخارت.)، وهذا ما حدث فعلًا.
2- كانت رسالة السيد كروز - 358، في: 21-تشرين الأول-2021؛ رسالة ردع لأميركا، سبقت قصف الإمارات (أبوظبي، دبي) بالصواريخ والمُسَيَّرات، في: 17-كانون الثاني-2022، لأنَّ أي رد أميركي، سوف يستفز السيد كروز 358، ويُخرِجه إلى الميدان، فلُجِمَت أميركا التي ورطتها بريطانيا، وبلاسخارت الطائشة.
نوصي بمراجعة دراستنا، تحت عنوان:عملية إعصار اليمن في: 17-كانون الثاني-2022
3- دراستنا تحت عنوان: قراءة في البيان الصحفي لمجلس الأمن الدولي حول الانتخابات العراقية المبْكِرَة (2021) في: 23-تشرين الأول-2021أي: بعد يومين من (العثور) على السيد كروز 358، ذكرنا به في فقرة: (المطلوب من الإطار التنسيقي… ) في النقطة (3): (تفعيل عناصر القوة والضغط:الأميركي بدأ يرخي قبضته على أزمة الانتخابات العراقية، والاعتصامات كانت أول الغيث، وتبعها (عُرس التَّنَف بالمُسيَّرات)، أما ورقة (كروز - 358) في طوزخورماتو الموجَّه نحو قاعدة حرير… )
4- للاطلاع على هوية السيد كروز - 358، وتفاصيل قدراته، نوصي بمراجعة مقالنافي أدناه:
من هو وماذا يريد السيد (كروز - 358) وما هي الثنائية التي يمكن رسمها على زعانفه؟ في: 23-تشرين الأول-2021
5- ذكرنا في دراستة لنا التي نشرناها تحت عنوان: المراحل التدريجية لانكسار بلاسخارت في الانتخابات العراقية في: 30-آذار-2022في فقرة (المراحل)، النقطة (3)، ذكرنا أنَّ من مراحل انكسار بلاسخارت هي: (3- كروز - 358).
معادلة كروز - 358 اليوم
إنَّ حركة صاروخ كروز - 358، اليوم باستهدافه مُسَيَّرة للجيش الأميركي وإسقاطها؛ تعني الآتي:
1- بدء تطبيق قاعدة اشتباك وردع جديدة، بتفعيل إدخال كروز - 358 إلى ميدان المواجهة، التي كانت مقدمتها في: 21-تشرين الأول-2021، سوف تتدحرج المعادلة هذه على المُسَيَّرات التركية المعتدية على أرض العراق وحدوده.
2- فقد الجيش الأميركي اليوم، رفاهية الأمن الجوي التي كان يتمتع بها لمُسَيَّراته في العراق؛ وهذا يعني خسارة الجيش الأميركي اليوم، أسبابًا كثيرة لبقائه في غرب آسيا؛ لأنَّ كروز - 358، عامل تشجيع لرحيل أميركا.
3- قدرة صاروخ كروز - 358 على إصابة الهدف الجوي، أثبتت أنها قدرة دقيقة، وهي في مسار التصعيد التدريجي؛ لاستهداف الطيران الحربي، لكن! في التوقيت الذي يرسمه محور المقاومة، والمعطيات تشير إلى استهداف سلاح الجو الإسرائيلي أولًا.
4- لم يتبنَّ أي فصيل مقاوم معروف على الأرض في العراق، عملية كروز - 358 اليوم، وهذا يعني توسيع نطاق استخدامه على قواعد جيش الاحتلال الأميركي الإرهابي في العراق، وتفعيله بيد (لواء القدس) في سورية؛ لردع مُسَيَّرات إسرائيل وأميركا الإرهابية.
5- ذكرنا في دراستنا تحت عنوان:
لماذا إلا كتائب حزب الله؟ في: 1-تموز-2022
في النقطة (2) من فقرة التوصيات:
(تثبيت قواعد الاشتباك بعد تحديدها ورسمها محليًا، وعدم السماح بكسرها أبدًا، ويكون الرد على كسرها حاضرًا ردًّا فوريًا مضاعفًا.)
وهذا نوصي به اليوم، بعد تفعيل معادلة السيد كروز - 358 المحترم.

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قراءة وتحليل في مسار تداعيات دخول السيد (كروز - 358) إلى الخدمة في العراق
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