التقارير

تفاصيل "مثيرة" تخص وثائق البنتاغون المسربة


اعتبرت واشنطن أن كشف وثائق سرية في الولايات المتحدة "تسريب داخلي"، ولا يستبعد المحققون أن يكون مجتمع المخابرات المدعوم من دولة أخرى وراء ذلك أو أن البيانات تسربت بسبب الإهمال.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "تتعامل السلطات الأمريكية مع الكشف الظاهر عن مواد سرية تتعلق بالنزاع في أوكرانيا على أنه تسريب داخلي.. يبدو أن معظم الوثائق التي تزيد عن 60 وثيقة، إذا كانت أصلية، تأتي من مركز عمليات وكالة الاستخبارات المركزية ورؤساء البنتاغون المشتركين".

وأوضحت الصحيفة، أن المستندات المسربة قد طبعت وطويت مرتين، في بعض الصور، تظهر بعض العناصر بوضوح في الخلفية، بما في ذلك مجلة صيد وسكين وأنبوب من الغراء ماركة Gorilla، وأضافت الصحيفة، يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي خيوطا في الصور المنشورة يمكن أن تساعد في التحقيق الجنائي. وفي الوقت نفسه، لا يُستبعد أن تكون الصور قد التقطت بطريقة تؤدي إلى إرباك التحقيق.

وقالت الصحيفة: "لم يستبعد المحققون تماما احتمال أن يكون كشف الوثائق عملية استخباراتية مدعومة من الخارج مصممة لتبدو وكأنها تسريب، أو أن المعلومات السرية قد ضاعت بطريقة ما من خلال التعامل غير المبالي والإهمال، ثم تم كشفها لاحقا من قبل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الوصول إليها".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس"، ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا بنشاط على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، ولم ينجحوا في ذلك.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في بيان: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بدراسة الأمر".

ونوهت الصحيفة بأن إحدى هذه الوثائق المنشورة، والتي تحمل ختم "سري للغاية"، تصف "حالة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس".

وأضافت الصحيفة أنه تم نشر وثيقة أخرى، تحتوي على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو" الآخرين.

وزعمت أن المواد السرية تقول إنه من المتوقع أن تكون 6 من هذه الألوية جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل، كما تشير الوثيقة إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تفاصيل "مثيرة" تخص وثائق البنتاغون المسربة
قراءة في مسار حرب الانسحاب الإستراتيجي الأميركي ومسارحها
نجاح السوداني بتعزيز الاقتصاد الوطني
"الثعلب الكردي" يُبعثر أوراق تركيا والسويد.. هل ستسلمه أنقرة حلاً للنزاع؟
إنهيار البترو دولار وشيك جدًا
الأنظمة العربية أباء ضالِّلين وحركات المُقاوِمة أبناء مخلصين
لا مضمون كالحسنة..
ميسون الأسدي؛ وردةٌ حلّقت بلا أجنحة..رحيلٌ بالكرسي الكهربائي
أوروبا تستيقظ وتلتحق بقاطرة الاستقلال الاستراتيجي .
صيام وعادات الأطفال في رمضان..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك