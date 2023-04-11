التقارير

لا مضمون كالحسنة..


مازن الولائي ||

 

٢٠ رمضان ١٤٤٤هجري

٢٢ فروردين ١٤٠٢

٢٠٢٣/٤/١١م

 

    عجيب تركيبة هذا الإنسان المعجز، لما ملك من غرائز، وأحاسيس، ومشاعر، ومدركات مادية، ومعنوية، خولته بنمط من العيش المتشابك والمزدحم بألوان وأشكال كثيرة! وقد تشتبه عليه المفاهيم والقناعات في تفسير كثير من القضايا حد التباين! لترى على قضية واحدة هناك أكثر من رأي وأكثر من تفسير وقناعة! ومن وسط هذا الركام تبزغ خرائط الآلهة ونهجه الموصل إلى بر من الأمان لو حرصنا على السير فيه لما عانينا الضياع وتشتت الرأي! فلو ارتكب الإنسان معصية صغيرة أو كبيرة وأراد التراجع عنها والتنازل بقناعة جوانحية ومن الأعماق أو لا مجرد التراجع عنها بقوة ضبط النفس! سيبقى يعيش هاجس عدم القبول لتلك التوبة أو التراجع! ويساوره القلق كلما تذكّر خطيئته وجريرته ومن هنا يصور لما المعصومين عليهم السلام بنمظومة الدعاء التي تحمل معنى ما أشير إليه! 《 من دعاء أبي حمزة الثماليّ:"وأعنّي بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف (التأخير) والآمال عمري، وقد نَزَلَت نفسي منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوء حالاً منّي إن أنا نُقلت على مثل حالي إلى قبرٍ لم أمهّده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. وما لي لا أبكي! 》!

    هذا القلق والحيرة لمن ارتكب الذنب وتجاوز على الشريعة! يعيش عميق الأسى هل غفر الله العظيم ذنبي أم لا!؟ ماذا لو فسخت التوبة مرة أخرى؟! وهكذا يترك الوساوس المنطقي لأن لا ضمانه وأن دلت الكثير من الآيات والروايات! بعكس الحسنة التي دفعتنا إليها الشريعة حيث لا تبعة مؤلمة كما تبعات الذنوب والجرائر! 《 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 》 حيث مناخ الحسنة هو الطمأنينة وراحة البال والرغبة في الاستزادة والهمة كلما شعر الإنسان بأنه قدم ما يرضي ضميره وأدى تكليفه على أكمل ما يرام..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

الواح طينية، مازن الولائي،تجاوز على الشريعة

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