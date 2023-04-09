رواية سرقة أراضي الانبار من الالف الى الياء.. الحلبوسي اوهم الفقراء وسرق المليارات

شقيق رئيس مجلس النواب مثنى الحلبوسي

تستمر كرة الفساد الخاصة بعائلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتدحرج لتزيل الكثير من التفاصيل وتمنح بغداد المزيد من الأدلة الدامغة لادانة تلك العائلة حتى وصلت لاعتقال المقربين من مثنى الحلبوسي شقيق رئيس مجلس النواب أبرز المتورطين في قضية بيع أراضي المطارات ضمن عملية وصفت بالكبرى بحسب هيئة النزاهة.

ويروي عضو سابق في هيئة استثمار الانبار تفاصيل تورط رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقضية سرقة الأراضي وتوزيعها وايهام المواطنين.

ويقول المتحدث باسم الحراك الشعبي وعضو الهيئة السابق ضاري الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان "ملف الفساد في الأراضي والعقارات بمحافظة الانبار ملف كبير وشائك ولابد من فتحة من قبل النزاهة "، مبينا ان " الجهة المهيمنة على ملف الأراضي والعقارات شخصيات تابعة لحزب الحلبوسي تقدم وهؤلاء معروفون بشكل واضح لدى الانباريين " .

وأضاف لقد "تم إيهام المواطنين حول صعود العقارات بالمنطقة المحيطة بمطار الأنبار، وأدى لصعود أسعارها بشكل كبير، مقابل مبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها، كما تم الاستثمار مع شركات في أراضي غير صالحة أو مملوكة لوزارات ومؤسسات أخرى".

مشيرا الى ان "حزب تقدم كلف احد اعضائه بمنصب مدير مكتب محافظ الأنبار وهو من يتلاعب بملف الأراضي والملفات الأخرى في المحافظة"، موضحا ان " "ملف الفساد بقطع الأراضي والعقارات يعد ملفا جزئيا لكم العشرات من ملفات الفساد ونهب الأموال".

وبحسب مكاتب العقار فان الأراضي التي تمت شرائها لا تساوي أي قيمة عقارية سوى ورق التزوير الوهمي والتي الغته وزارة العدل الاتحادية في وقت سابق.

وقد اكدت الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفيذ أمر القبض بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع الأنبار؛ جراء تورطه في ملف المخالفات المرتكبة في توزيع قطع الأراضي التابعة لبلدية الوفاء في الانبار.

وأوضحت أن فريق المديرية كان قد ضبط مليوناً و400 ألف دولار أمريكي، و400 هوية تقاعدية مزورة تابعة للنقابة مع صورة ضوئية لمستمسكات عائدة لأشخاص في دار المتهم، فضلاً عن طلبات تخصيص أراض وكتب ومخاطبات صادرة عن بلدية الرمادي ودائرة التسجيل العقاري وأوراق موقعة على بياض.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ عملية كبرى واستثنائية بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار، فيما أشارت الى القبض على مدير عقاري الأنبار و(5) من المسؤولين فيها.

وقال الشيخ احمد الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " رئيس هيئة استثمار الانبار القيادي البارز في حزب تقدم مؤيد الدليمي يدير هيئة استثمار الانبار بطريقة مخالفة للقانون مستخدما نفوذ حزبه في عملية توزيع الفرص الاستثمارية على مقاولي الحزب دون غيرهم ناهيك من ان الدليمي سهل عملية استحواذ شخصيات متنفذة على مساحات واسعة من اراضي المواطنين والدولة مقابل مبالغ مالية ضخمة".

وشهدت بورصة بيع وشراء الاراضي في محافظة الانبار عزوفا شديدا في عمليات بيع وشراء العقارات من قبل اصحاب رؤوس الاموال والمواطنين بعد كشف ملف بيع وسرقة اراضي الدولة من قبل متنفذين في حكومة الانبار المحلية وبعلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي