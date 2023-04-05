ماذا يعني الاحتفاء، لمواليد وشهادات ائمة اهل البيت ع .

يوسف الكاتب ||

١..تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى...اي ان الله امرنا باقامة هذه الشعائر وامرنا بها لما لها من اثار على المومن والمومنه ايجابيه

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب .

٢..معنى التعظيم في اللغة العربية ..هو التفخيم والقوة والتكبير والشده ..اي يجب ان نقيم هذه الولادات والشهادات باتم صوره ..

٣..تعلمنا الشعائر بمعنى الارتباط باهل البيت ع ..باعتبارهم ..اسوة حسنه ...

ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ..

٤..تعلمنا الشعائر كيف نختار طريق الحق ..

اهدنا الصراط المستقيم ......

وان اهل البيت ع هم الصراط المستقيم ..

فمن خلالهم نعرف ديننا ..لان معرفتنا هي البوصلة

والكرمنا الله بمعرفتهم .

٥..ائمة اهل البيت ع هم مصابيح الهدى وهم سفن النجاة ....فمن اهتدى بهديهم هدى ...واستنار ..ومن ركب سفينتهم نجى من الغرق

٦..ائمة اهل البيت ع هم عدل القران الكريم .ونبينا محمد صلى الله عليه واله يقول ..

اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ..

٧..ائمة اهل البيت ع هم الخط المستقيم باعتبارهم قران الله الناطق . .فان ..

سلمهم...حربهم ..معرفتهم ..عباداتهم...عقيدتهم .

سياساتهم .بمثابة حجة علينا وعلينا الاقتداء والتمسك والعمل بها

٨..قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى ...

اي ان الارتباط والمعرفة بهم ...يعني اجر الرسالةوالثبات والاطمئنانوالسلامه .

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٩..العزة لله ورسوله والمومنون ولكن المنافقين لايعلمون ....

فالاحتفال بمواليدهم وشهاداتهم ...هي العزة وهي القوة وهي الثبات وهي الايمان وهي الدين ...فمن لايتخذ مهم العزة فلا عزت له..

١٠..تعظيم الشعائر معناها بعث روح الايمان وبعث حقيقة الدين فمن خلال هذه الشعائر الالهية نفتح جسور التواصل معهم ونبني الحواجز بين اعدائهم

١١..تعظيم الشعائر هي رسالة نوصلها لكافة الناس من كان مع محمد وال محمد فهو ممستنسك بالعروق الوثقى التي لاانفصام لهما ومن تخلى عن محمد وال محمد فهو متمسك بخيوط الشيطان الرجيم

١٢..تعظيم الشعائر معناه ان نستخدم كل الوسائل الجميله وكل التقنيات الحديثةوبجهد استثنائي وبلغة العصر حتى يفهما العالم باسره .احيوا امرنا

رحم الله من احياامرنا اهل البيت ع

١٣..تعظيم الشعائر ..معناه .

التبرىء

واللعن

والمولاة

اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم وايام حياتي بالبراءة منهم .اي منمن عادا محمد وال محمد والعن من عاداهم ...واتولى من يتولاهم

فان اقامة شعائر اهل البيت ع ولاداتهم شهاداتهم هي صراط الله ..فلابد من السير بهذا الصراط.

١٤..تعظيم شعائر اهل البيت ع عباده .

١٥..تعظيم شعائر اهل البيت ع بركة وسر الهي وسخاء،وزيادة في الرزق المعنوي والمادي

رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد .

v الامام الحسن المجتبى ع باب الله

v الوجيه عند الله

من اراد الله بداء بكم

ومن وحده قبل عنكم

ومن قصده توجه بكم

ايها الوجيه يابامحمد المجتبى يابن رسول الله ص

لو بقت الارض بغير امام لساخت .....

لساخت اي لغاصت وانخسفت وتعطلت الحياة وحينها ينتهي كل شيء....هذا ماقاله ...الامام الصادق ع ...

ولو ان الامام رفع من الارض ساعة لماجت باهلها كما يموج البحر باهله .......

اي ان الارض ومن عليها تضطرب وتفور وتغلي وتنعدم بعدم وجود الامام المعصوم الذي هو وجه الوجيه عند الله ....فالبداية ...والوحده ...والقصد يكون مع الامام المعصوم ....لذا نحن نردد في دعاء التوسل ....ياوجيها عند الله اشفع لنا عند الله ...فامامنا الحسن ع هو الوجيه عند الله

اقوال النبي محمد ص بحق الامام الحسن ع

١...اما الحسن فان له هدييء وسوددي

٢....اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما

٣....من احب الحسن والحسين فقد احبني

٤....الحسن والحسين ابنائي

٥....الحسن والحسين امامان قاما او قعدا

٦....الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة

v بيوت الله

مابين محمد ص وعلي خط مستقيم قاتئم بنفس واحده حيث قال الرسول محمد ص ..بحق الامام علي ع انت مني كنفسي .. في بيت الله بيت علي وفاطمة عليهما السلام ولد الامام الحسن ع ..الامام علي ع هو نفس محمد ص ..والزهراء ع هي البرزخ مابين النوة والامامة ...وهي ام الائمة

وهي القيمة على الدين يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها...والامام الحسين خامس اصحاب الكساء هو اخ الامام الحسن المجتبىء ع ...وزينب ع هي زينة عرش الله هي اخت الامام ...اما النبي ص فهو جد الامام ...وخديجة الكبرى هي جدة الامام ..نور على نور . وطهر على طهر وكمال على كمال . .اللهم صلي وسسلم على محمد وال محمد الاطيبين الاطهرين اي بيت هذا الوحي خادمهم .انه بيت القران والدعاء والزياره انه بيت الله ...

v اية المباهلة

تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم .....

المباهلة ..تعني نزول اللعنة على الكاذب وتعني الطرد من رحمة الله

المباهلة ..هي اظهار الحق وازهاق الباطل .واقامة الحجة على من استكبر على الحق .

تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم......

من هم ابناءنا ... في تفسير اية المباهلة ........

هما الامامين ...الامام الحسن ع ...

والامام الحسين ع ............

ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ...

اخذ النبي محمد ص معه اهل بيته وخاصته وهم الامام علي وكان في الموخره ...والزهراء وكانت مابن الامام علي ع وبين النبي محمد ص اي في

الوسط لانها البرزخ مابين النبوة والامامه...اما الامام الحسين ع فقد حمله النبي من الارض ووضعه على قلبه....لكن اين الامام الحسن ع ...

ان النبي محمد فقد مسكه بيده اليمنى ....يريد ان يقول لنا الرسول محمد ص ان ولدي الحسن ع

هو . .....يمني بكل شيء في السلم وفي الحرب ..

وقتها قال اسقف النصارى . اني ارى وجوها لو سالوا الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله......فلاتباهلوا فتهلكوا ولايبقى على وجه الارض نصراني الى يوم القيامة ....

من خلال اية المباهلة عرفنا من هم اهل البيت ومن هو الامام الحسن ع الذي هو ايه من ايات الله

وهو باب الاوسع

v ارحموا ثلاث

قال النبي محمد ص ارحموا ثلاث

١..غني افتقر بعد غناءه

٢...وعزيز قوما ذل بعد عزه

٣...وعالم ضاع بين الجهال

v وجه الشبه

قال الامام الحسن ع انا شبيه جدي محمد ص

تعرض الامام الحسن ع مرات ومرات

وسلموت كما مات جدي رسول محمد ص مسموما

زوجته جعده سمته ..

عاش غريبا وقتل غريبا ودفن غريبا

مات الامام الحسن ع يوم ٢٨ صفر وعلى رواية ٧ صفر

v ثلاثة يشتكون يوم القيامة

...١قران مهجور

٢...ومسجد مهجور

٣...وعلم مهجور

v اشباه الرجال

١...دينهم دنانيرهم

٢..قبلتهم نساءهم

٣..لايامرون بالمعروف ولاينهون عن المنكر

٤...يقدمون الدنيا على الدين

٥...الخيانه تسري بروحهم

٦...قلوبهم معه وسيوفهم عليه

٧...انفتحوا على الحرام والشهوات

v جيش الامام الحسن ع

جيش باع الدين لاجل الدنيا

كثر فيهم المنافقين والخوارج واصحاب الشهوات

عبيد الله ابن العباس قائد الجيوس سلم نفسه لمعاويه ..لع...مقابل رشوه من المال

اما بقية الجيش طبيعتهم الغدر والخوف والجبن والرذيله

قالوا لمعاوية اذا ارت الامام الحسن ع موثوقا لفعلنا

معنوياتهم منهاره...رضوا بالباطل وكروه الحة ولجوء الى الدنيا وملذاتها ...

الهدنه...الصلح.......

خطب الامام الحسن ع في الجيش...

ان معاوية دعا الى امر ليس فيه عز ولانصفة ...

فان ارتم الحياة قبلنا منه واغضضناعلى القذا..

وان ارتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه الى الله .....