التقارير

منظمة (أوبك +) توجه ضربة مزدوجة للغرب

103 2023-04-02

حازم أحمد فضالة ||

 

    أعلنت اليوم، الدول: السعودية، العراق، روسيا، الإمارات، الجزائر، عُمان، الكويت؛ التخفيض الطوعي في إنتاج النفط، بداية من أيار المقبل، وحتى نهاية 2023، في إطار الحفاظ على استقرار السوق.

    هذه الخطوة تُحصن سوق الطاقة من الانهيار، وترد الضربة لوجه، الغرب بعد أن حاول وضع سقف لسعر النفط الروسي؛ لأنَّ الغرب إذا نجح بتسعير النفط الروسي، وسكتت الدول المنتجة، وعلى رأسها (أوبك +) فإنَّ هذه الدول كلها ستخضع لمعادلة التسعير نفسها أو أسوأ منها، لذلك كان تخفيض سقف الإنتاج موفقًا، وموقف العراق مشرف، وسوف تنتعش أسعار الطاقة، وهذه الضربة الأولى.

    الضربة الأخرى، كانت بوجه الدولار، ذلك أنَّ الدولار غير مرتبط بالذهب، ولا نموّه مرتبط بنموّ الاقتصاد، بل مرتبط بسوق النفط، وأنَّ الدول المُصدِّرة: (أوبك، أوبك +)، وكذلك المستهلة الكبرى: (الصين، الهند)، بدأت ترفض أن تتعامل بالدولار في تبادلاتها التجارية، بل حتى دول (بريكس) مثل البرازيل التي اتفقت مع الصين أن تتخلى عن الدولار، وبذلك ستنتعش عملات: منظمة شنغهاي، دول بريكس، وعلى رأسها عملة (اليوان الصيني)، خصوصًا نحن ننتظر موعد إعلان إنشاء عملة الاحتياط العالمية الجديدة، في (مؤتمر بريكس) المقبل في آب (2023)، الذي سيُعقَد في جنوب أفريقيا؛ إذ يتسارع الدولار بالتدهور، ونؤكد هنا توصياتنا للدولة العراقية أن تتخلص من سندات الخزانة الأميركية، وتُنَوِّع سلة العملات في التداول والاحتياط.

v    جدول الدول في تخفيض سقف إنتاج النفط اليوم

1- السعودية: خفض الإنتاج النفطي (500) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

2- روسيا: خفض الإنتاج النفطي (500) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

3- العراق: خفض الإنتاج النفطي (211) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

4- الإمارات: خفض الإنتاج النفطي (144) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

5- الكويت: خفض الإنتاج النفطي (128) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

6- الجزائر: خفض الإنتاج النفطي (48) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

7- سلطنة عُمان: خفض الإنتاج النفطي (40) ألف برميل في اليوم، بدءًا من أيار المقبل، حتى نهاية 2023.

 

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