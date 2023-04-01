ابرز احداث شهر اذار لعام ٢٠٢٣

مفيد السعيدي ||

١- الامين العام للامم المتحدة غوتيروش يزور العراق ويلتقي رئيس مجلس الوزارء هي الاولى بعد ستة سنوات وتطرق الى ان العراق اليوم ليس جزء من المشكلة بقدر مايكون مفتاح للحل وتطرق الى وضع مخيم الهول والعوائل وارجاعهم وتطرق الى ازمة المياه وسبل معالجتها

٢- رئيس مجلس الوزراء يطلق حزمة من الاصلاحات والمشاريع في قطاع خدمات النقل والطرق والتنمية وللمتقاعدين نصيب في ذلك

٣- السوداني في جولة عربية شملت مصر لمناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك

٤- وزير الدفاع الامريكي يزور العراق ويلتقي رئيس الوزراء ويتفق على ابقاء القوات الامريكية للمشورة والتدريب

٥- لقاء وزير الخارجية الالمانية مع وزير الخارجية العراقي و رئيس مجلس الوزراء ويوقعا عقود في ما يخص مجال الطاقة

٦- العراق يحتضن مؤتمر المناخ في البصرة والسوداني يطلق حزمة اصلاحية اقتصادية بيئية وزراعة ٥مليون شجرة ونخلة

٧- القاء القبض على شخصية عراقية رفيعة المستوى في مطار بيروت بجواز سفر مزور وهناك وساطات خليجية للافراج عنها

٨- العراق يوقع محضر امني مشترك بينه وبين ايران بعد زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني والسيد قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

٩- مجلس النواب العراقي يصوت على قانون الانتخابات سانت ليغو ١،٧ ويحدد الثالث من تشرين الثاني موعد اجراء انتخاب مجالس المحافظات

١٠- رغد صدام تصرح بانها ستاتي بجسد والدها وتشيع تشييع مهيب في العراق وهي تسكن الاردن وسبق هذا التصريح شمول بعض فدائي صدام من هم من الموظفيين حصرابراتب تقاعدي و بعد تصريحها جاء الى بغداد مسؤول تنظيمات حزب البعث في سوريا محمد رشاد الشيخ راضي والتقا خلالها بالسيد المالكي ورئيس الجمهورية وشخصيات اخرى وما خفي كان اعظم

١١- خلال زيارته لتركيا رئيس مجلس الوزراء السوداني يعلن عن قناة التنمية ومد طرق سكك حديد من البصرة الى تركيا واتمام القناة الجافة كما بادر الرئيس التركي الى مضاعفة الحصة المائية لضعفين لمدة شهر واحد

١٢- سقوط مروحية وبعضهم يقول اثنين مجهولتي الهوية تحملان عدد من الاشخاص واسلحة في شمال العراق دهوك تحديدا وتتضارب الاتهمات بين الحزبين الكرديين واكتفى التحالف الدولي بالصمت

١٣- رئيس الجمهورية في مؤتمر للامم المتحدة للمياه يلقي كلمته باللغة الانكليزية ويعتبر هذا مخالف للعادات الدوبلوماسية للرؤساء العرب والعراق هو ان يتحدثو باللغة الام للبلد مما لاقا انتقاد واسع بين الاوساط السياسية والاعلامية

١٤- توقف الضخ للنفط في الإقليم بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في النزاع النفطي بين العراق وتركيا لصالح العراق

١٥- ضياء الموسوي الذي يوصف بالصندوق الاسود لسرقة القرن حيث اعطى اعترافات خطيرة متورط بها الكاظمي وفريقه وكتل سياسية متواطئة فيما يخص بالتظاهرات وقتل وخطف وابتزاز وعملية حادثة المطار واستشهاد قادة النصر والكمارك والصرائب

١٦- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعطي نفسه اجازة 15 يوم وهناك قوانين مهمة تنتظر التصويت الموازنة وقانون الرواتب ابرزها في ضل حديث عن نهاية تكليفه والخلاف السني السني السياسي

ختم هذا الشهر برحيل السيد صادق محمد باقر الحكيم نجل شهيد المحراب

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