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بعد 55 عاما.. روسيا تكشف النقاب عن اسباب مصرع رائد الفضاء غاغارين


كشف الأرشيف الروسي للمعلومات العلمية التقنية لأول مرة صورا فوتوغرافية لمكان لقي أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين فيه حتفه بعد سقوط طائرته "ميغ - 15" التدريبية على الأرض.

ومنذ 55 عاما، في 27 اذار 1968، انتهى المسار الأرضي لأول رائد فضاء في كوكبنا، وفارق يوري غاغارين الحياة على ما يبدو، أثناء قيامه وصديقه الطيار المدرب سيريوغين برحلة تدريب جوية روتينية بمقاتلة "ميغ – 15 أوتي".

ووفقا للرواية الرسمية، فإن مناورة حادة للمقاتلة كانت سبب المأساة. وقررت اللجنة أن يوري غاغارين والطيار المدرب سيريوغين كانا بحاجة إلى ثانيتين فقط لإخراج الطائرة من حالة الانقضاض. فما الذي جعلهما يقومان بمناورة انتحارية؟ - لا يزال هذا الأمر لغزا. وهناك عدة فرضيات..

فرضية أولى تفيد بأن طائرة يوري غاغارين تأثرت بدوامة ناتجة عن تحليق مقاتلة أخرى فوق الصوتية.

ويرى رائد الفضاء السوفيتي، أليكسي ليونوف، أن سبب المأساة هي انتهاك نظام الطيران حين ظهرت طائرة أخرى غير مصرح بها في منطقة قام فيها غاغارين وسيريوغين برحلة جوية تدريبية، وهي طائرة "سو-15" فوق الصوتية.

فرضية ثانية طرحها الطيار السوفيتي، إليا كوتشاروفسكي، وهي رفض يوري غاغارين القفز من الطائرة.

وقال كوتشاروفسكي إن تصميم طائرة "ميغ – 15" يقضي بأن الطيار المدرب هو الذي يغادر المقاتلة أولا. أما يوري غاغارين فكان يجب عليه، بحسب التعليمات، أن يغادر الطائرة بعده. لكن الطيار المدرّب سيريوغين حاول إقناع يوري غاغارين بأن يغادر الطائرة قبله. وكان غاغارين على علم بأن ذلك سيؤدي حتما إلى مصرع المدرّب. لذلك رفض مغادرة الطائرة.

فرضية ثالثة تفيد بأن سلسلة كاملة من الانتهاكات على الأرض أدت إلى المأساة.

اعتقد أحد أعضاء لجنة التحقيق في ملابسات الحادث الجوي، أرسيني ميرونوف، أنه كانت هناك 11 انتهاكا للقواعد، بسبب المستوى المنخفض جدا من الانضباط في موقع تدريب رواد الفضاء.

وعلى سبيل المثل فإن الطياريْن لم يتلقيا نشرة جوية لأن المطار لم يكن مجهزا برادارات الأرصاد الجوية التي كان يجب أن تبلغ الطياريْن عن وجود سحب كثيفة في أجواء المنطقة. ومن المعلوم أنه يمنع القيام بمناورات سريعة في مثل هذه الأوضاع.

 

 

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بعد 55 عاما.. روسيا تكشف النقاب عن اسباب مصرع رائد الفضاء غاغارين
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