التقارير

"صدقة" أردوغان تغضب العراقيين.. إطلاقات الشهر مرفوضة ودعوات تتعالى للجم أنقرة


زيارة شدت انظار البعيد والقريب، وراقبها العالم عموماً ومنطقة الشرق الاوسط خصوصا؛ نظراً لاهميتها البالغة لاسيما انها تمثل الاولى من نوعها خلال العهد الحكومي العراقي الجديد.

رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حزم امتعته الى تركيا محملاً بجملة من الملفات، على راسها قد يكون ملف المياه؛ نتيجة الاثار السلبية التي يعاني منها الشعب العراقي لاسيما في الاونة الاخيرة نتيجة سياسات تركيا والاستمرار ببناء السدود.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وصل الى انقرة بزيارة رسمية على راس وفد حكومي ونيابي لمناقشة عدة ملفات، حيث التقى مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

اردوغان خلال المؤتمر المشترك مع السوداني، توعد باطلاق الحصص المائية للعراق ولكن لشرط (دائما ما يخيب الامال )، أن الاطلاقات المائية لنهر دجلة ستكون لشهر واحد فقط، وهو ما تسبب بردود افعال شعبية وبرلمانية "غاضبة"، فمطلب العراقيين يتمثل بعقد اتفاقيات دولية وليس "مكرمات" و "صدقات".

وكان الرئيس التركي اردوغان اعلن امس خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، زيادة الاطلاقات المائية من نهر دجلة لمدة شهر بـ "القدر الممكن"، نحو العراق.

العراق دائما ما كانت مواقفه تذكر مع دول الجوار، ومساعدات بغداد خلال "الزلزال المدمر" الذي ضرب تركيا مؤخرا خير دليل، الا أن انقرة لم تستذكر هذه الموقف وتقدمت بمنح بلاد النهرين المياه لمدة شهر فقط.

رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فالح الخزعلي، وصف القرار التركي بشأن زيادة الاطلاقات المائية الى العراق بـ "الصدقات"، داعيا الى ابرام اتفاقيات ملزمة مع أنقرة.

ويقول الخزعلي في بيان له إن "موازنة 2023 لا يوجد فيها دعم للزراعة والموارد المائية بحجم التحديات وخاصة للتجهيزات الزراعية من المحوريات والاسمدة".

ويضيف، أن "زيارة رئيس الوزراء لتركيا جيدة ولكن العراق لا يقبل الصدقات وشهر من زيادة الاطلاقات المائية لا تكفي بل يجب إبرام اتفاقية ملزمة".

ويتابع "بعد اخفاق الحكومة في دعم الفلاحين بوسائل الري الحديثة أدعوا مجلس النواب لتصحيح الأخطاء ودعم الزراعة والموارد المائية بمشاريعهم. 

الى ذلك، عد عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، الإعلان التركي باطلاق المياه بشكل مؤقت "دون مستوى الطموح"، مبيناً ان اطلاق المياه من قبل الجانب التركي كان مشروطا بعدم السماح لمقاتلي حزب العمال التركي القيام بعمليات مسلحة من داخل الأراضي العراقية.

ويذكر الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , اننا "منذ البداية كنا متفائلين بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا خاصة وان برنامج الزيارة حدد ملف المياه الملف الرئيسي لها وفعلا حققت الزيارة مبتغاها". 

ويلفت الى، ان "اعلان الرئيس التركي باطلاق المياه للعراق لمدة شهر امر جيد الا انه لا يرتقي الى مستوى الطموح ", مبينا  ان "قرار اطلاق المياه من قبل الجانب التركي كان مشروطا بعدم السماح لمقاتلي حزب العمال التركي القيام بعمليات مسلحة من داخل الأراضي العراقية".

ويشير الصالحي الى، ان "العراق يرغب من الجانب التركي الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بين الدول ولالتزام الاتراك وتزويد العراق بالحصة المائية " . 

مطالبات العراق بحصصه المائية، لمحاولة انقاذ شعبه الذي عاني لاسيما في السنوات الاخيرة يعدو دول المنبع نقطة ضعف وهو ما يسمح لهم باستغلاله في مجالات اخرى ابرزها الاقتصادية، وهو ما يدفع الحكومة العراقية برئاسة السوداني الى استخدام سياسية خاصة مع اردوغان للوصول الى الهدف المنشود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انعاش الرافدين .. السوداني ورشيد يتحركان خارجيا لارواء عطش دجلة والفرات
"صدقة" أردوغان تغضب العراقيين.. إطلاقات الشهر مرفوضة ودعوات تتعالى للجم أنقرة
العلاقات الصينية الروسية..
حرب الانسحاب الأميركي الإستراتيجي ومسارحها
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
"حلب الاوكرانية" بين تحصينات الناتو وتكتيك الروس الاغريقي
عويل العرب على جرذهم صدام.!  
زيارة شمخاني لبغداد..خطوات أخرى لتعزيز علاقات بغداد وطهران وأمن المنطقة
مُررت منه 7 فقرات.. خلافات سياسية تعرقل "سانت ليغو" وقلق يداهم الموازنة
عن الحجاب والصراع الفني في شهر رمضان المبارك..التفكير فريضة إسلامية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
محمد مهدي جاسم : احسنت تقرير مفصل ...
الموضوع :
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
ابو حسنين : ياشيخ انت تعيش بخيالك ولاتتكلم الواقع 1- لايمكن غلق الحدود لانها تحت سيطرة الاكراد وهؤلاء لا يعترفون ...
الموضوع :
خطوات مهمة لمواجهة قطع تركيا للمياه عن العراق
محمد علي : اشكر الله سبحانه وتعالى على منّهِ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه المرجعية العليا المتمثلة في ...
الموضوع :
رسالة السيد السيستاني الى الشيعة .. لم يقرأها أحد 
ر. ح. ن : هناك تناقض بتصريح الوزير فمن ناحية يقول ان الانتاج الحالي هو 15600 ميغا واط وهذا يجهز 18 ...
الموضوع :
وزير الكهرباء يكشف حجم الانتاج وما يحتاجه العراق
فيسبوك