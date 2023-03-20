مُررت منه 7 فقرات.. خلافات سياسية تعرقل "سانت ليغو" وقلق يداهم الموازنة

في جلسة تأخرت 17 ساعة، صوت مجلس النواب بطريقة لم تعجب بعض الكتل السياسية الناشئة والمستقلين على بعض مواد قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات أو ما يسمى بـ"سانت ليغو" وسط جملة اعتراضات.

جلسة البرلمان الخاصة بالقانون كان المزمع عقدها الساعة بـ 11 صباحاً يوم امس، الا انها لم تعقد الا الساعة 3 فجراً من اليوم، ورفعت الساعة السادسة صباحاً لتدرك جيداً حجم الخلافات بين الكتل السياسية الموجودة داخل قبة البرلمان على صيغة القانون.

سانت ليغو هذه الطريقة ابتكرت عام 1910، وهي تقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، هذا العيب الذي تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.

وصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على الفقرة الخاصة والمادتين 15 و16 من قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات، فيما تم تأجيل موعد التصويت على القانون ليوم السبت المقبل.

النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري، كشفت أسباب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات في جلسة البرلمان التي عقدت يوم أمس، فيما اكدت ان الأحزاب الكردية عادت الى نقطة الخلاف داخل مجلس النواب بشأن تبيعة محافظة كركوك.

وتقول الجزائري في حديث ل / المعلومة /، إن "الاعتراض تم من الأحزاب الكردية على الفقرة 35 من قانون الانتخابات الخاصة في محافظة كركوك"، مشيرة الى انه "ما زالت الأحزاب الكردية تكرر سيناريو الاعتراض ما أدى الى تأجيلها الى الجلسة المقبلة".

وتضيف، ان "الأحزاب الكردية عادت الى نقطة الخلاف داخل مجلس النواب بشأن انتخابات مجالس المحافظات بالنسبة الى كركوك"، لافتة الى ان "هذا الامر لم يحل مع أحزاب الإقليم منذ عام 2014 ولغاية الان".

وبشأن تأجيل قانون الانتخابات، تبين الجزائري، ان "البرلمان قرر تأجيل التصويت على قانون الانتخابات سانت ليغو الى الجلسة القادمة بسبب الاعتراض الذي جرى من الأحزاب الكردية حول محافظة كركوك وتبعيتها بعد الانتخابات المقبلة".

الى ذلك، أعرب النائب المستقل حسين حبيب الازيرجاوي، الاثنين، عن صدمته بتمرير قانون الانتخابات، مبينا ان الأحزاب الكبيرة هي المستفيد الأكبر من هذا القانون دون الالتفات الى مطالب الجماهير.

ويذكر الازيرجاوي في حديث ل / المعلومة/، ان " اتباع قانون يتضمن تطبيق نظام سانت ليغو لا يحقق التغيير المنشود للجماهير وهو استهداف واضح للقوى الناشئة والمستقلين".

ويبين ان "القوى السياسية الكبيرة أصرت على تمرير قانون غير عادل ويرسخ مبدأ المحاصصة السياسية، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات ملئ بالعقد التي ستجهض مطالب الجماهير المطالبة بالإصلاح ".

ويؤكد أننا، "رفضنا بأن نكون جزء من العملية الاقصائية واما الأغلبية هم من يتحملون المسؤولية أمام الشعب والمرجعية "، لافتا الى أن "سانت ليغو يكرس هيمنة الأحزاب الكبيرة على السلطة".

بدوره، عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، وصف توقيتات تقديم قانون تعديل مجالس الانتخابات بـ"المهمة"، وفيما أكد ضرورة اتمام القانون في الوقت الحالي، بين أن البرلمان سيمضي بالتصويت على سانت ليغو السبت المقبل.

ويؤكد الجبوري في حديث لـ / المعلومة /، إن " توقيتات تقديم قانون تعديل مجالس الانتخابات تعد ملحة ومهمة؛ لأننا على أبواب انتخابات مجالس المحافظات، بالإضافة الى أنه سيكون اساساً لانتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة".

ويلفت الى، أن "القانون وعلى الرغم من وجود معارضة من قبل النواب المستقلين، الا انه مضى بالأغلبية وتمت القراءة الا ان الوقت ادركنا"، مبيناً انه "تم تأجيل الجلسة الى السبت لإتمام القراءة الأخيرة نتيجة ما تعرضه أعضاء البرلمان من ارق وتعب".

ويوضح عضو مجلس النواب: "من الضروري أن يقرر هذا القانون في هذه المرحلة داخل قبة البرلمان"، لافتاً الى أن "سانت ليغو سيتم التصويت عليه خلال جلسة السبت المقبل".

على الرغم من تمرير جزء كبير من القانون الذي ينتظر التصويت عليه السبت المقبل، الا انه لا يعني رضا كل الأحزاب السياسية وهو ما سيتسبب بفجوة كبيرة بين القوى السياسية ستؤثر على عمل مجلس النواب في الأيام المقبلة لاسيما أن مسودة الموازنة موجودة داخل قبة البرلمان.