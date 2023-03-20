عن الحجاب والصراع الفني في شهر رمضان المبارك..التفكير فريضة إسلامية

يوسف الكاتب ||

يقول الحديث المأثور : (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) لأنه من تفكر أبصر .. بل من طالت فكرته حسن نظره ، وخاصة إذا كان التفكير في ملكوت السموات والأرض فإنها في الشرع الشريف بمثابة عبادة .

ولهذا قالوا : فكّر ثم فكّر ثم فكّر حتى يؤلمك التفكير .

ولهذا فقد فرض الله سبحانه الصوم من أجل الوصول الى التقوى حين قال سبحانه : (كُتب عليكم الصيام ... لعلكم تتقون) .. وربما من أفضل مفاعيل التقوى هو غض البصر ، كما ندبنا الرسول الأكرم (ص) حين قال في خطبة شهر رمضان : غضوا فيه أبصاركم وأسماعكم عن الحرام .

من هنا كان من أفضل خطوط دائرة القرب من الله سبحانه وتعالى هي التي حددها النبي محمد (ص) وأهل بيته (ع) لأنها هي التي تُحدد الالتزام بالخط الإلهي الذي يدفعك بدوره الى خدمة الناس والذين هم عيال الله .

الحجاب فريضة شرعية

نزلت فريضة الحجاب في القرآن الكريم في آيتين واضحتين مبينتين الالتزام فيها وفق الاجتماع الإسلامي :

في الآية 31 من سورة النور : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ .

وقوله تعالي في الأحزاب الآية 59 : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا) .

والنتيجة : ان الحجاب في الإسلام هو من ضروريات الدين .. وعبادة وليس عادة .. وهوية تفضي الى إنتماء .

وفي المقابل فإن السافرة أو المتبرجة تنكر ضرورة من ضرورات الدين ، لأنها ترفض هذا الواجب الشرعي على المرأة في العبادة .. وبالتالي فإن السافرة أو المتبرجة فاقدة لهويتها التي تجعلها تنتمي الى الدين الإسلامي ، مما أدى بها الى الضياع في متاهات هذه الدنيا .. فينطبق عليها قول النبي محمد (ص) حيث قال (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها ما بينها وبين الله) .

مسلسل : تحت الوصاية

تأليف : خالد دياب وشيرين دياب

إخراج : محمد شاكر خضير

بطولة : منى زكي

عدد حلقات المسلسل 15 حلفة

يعرض في شهر رمضان الكريم على قناة dmc المصرية لسنة ٢٠٢٣ م .

ثيمة الفلم تقوم على امرأة شابة توفي زوجها ولديها طفلان احدهما رضيع والثاني صبي ، تقوم هي بإعالتهما من خلال امتلاكها زورق صيد السمك ، وتواجه مشكلات وخلافات عائلية .

دعاية مسلسل : تحت الوصايا

يظهر على شريط الدعاية إمرأة محجبة هي منى زكي ، ويظهر شكل حواجبها مخيف ، وعلى وجهها حبوب تشوه الوجه .. ودلالات الوجه قلقة مخيفة متعبة مرهقة ، مما توحي الصورة أنها تحمل كل معاني البؤس والحرمان والكبت والخوف .. وتلك بعض دلالات الدعاية .

وعندما يُعرض المسلسل الى حين أن يصل الى مرحلة خلع الحجاب تبدو وكأنها عروساً جميلة تُزف اليوم ، حيث لا حجاب ولا حواجب سميكة ، وحتى الحبوب قد رُفعت من على الوجه ، وكأن الحياة قد بدأت عندها الان - أي ساعة رفع الحجاب - .

يريد هذا المسلسل ان يوصل رسالة وهي أن كل امرأة لابد أن ترفض الحجاب لأنه سبب المشكلات والآهات .. والحجاب يجلب لنا القبح والتخلف ، وان المرأة التي ترتدي الحجاب هي امراة جاهلة غير متحضرة .

مسلسل تحت الوصاية دعوة لخلع الحجاب وتبني ظاهرة السفور .. ولنا ان نتساءل : لِمَ يُعرض مسلسل تحت الوصاية المحرض ضد الحجاب في شهر رمضان المبارك ؟

والجواب كالآتي :

١.. قال النبي الأعظم (ص) في خطبة استقبال شهر رمضان الكريم (أفضل الأعمال في شهر رمضان الكريم الورع عن محارم الله) ، بينما خلع الحجاب فيه يوقعنا في الحرام .

٢ .. كسر قاعدة الضروريات (باعتبار الحجاب من الضروريات) فإننا نشارك معهم بكسر هذه القاعدة ، ونكون قد ارتكبنا من الذنوب أكبرها .

٣ ..نحن المسلمون في شهر رمضان في ضيافة الله سبحانه لنتساءل مع أنفسنا : هل يحق للضيف الإخلال بمن أضافه ؟ .

٤ .. الحجاب ليس قطعة قماش زائدة لنقول أننا نعيش في عصر التمدن وليس في عصر القديم .. لكنهم نسوا بان حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة .

٥ .. في مسلسل تحت الوصاية يعبر عن إفساد الذوق وتعطيل الذائقة من خلال ظاهرة خلع الحجاب وإحلال السفور بدلا عن الحجاب .

٦.. إن الأهداف العاملة على هدم الحجاب كثيرة ومتعددة ومنها هذا المسلسل ، علينا الالتفات إليها .

مسلسل يوسف الصديق

١ .. ثلاثة سنوات من العمل المتواصل من سنة ٢٠٠٥ الى ٢٠٠٨ .

٢.. من إخراج فرج الله سلحشور .

٣ .. بطولة مصطفى زماني وكتايون رياحي .

٤.. عدد حلقات المسلسل ٤٥ حلقة .

٥ .. زمن كل حلقة ٤٥ دقيقة .

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