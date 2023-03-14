الذكاء مفتوح المصدر واثره على الحروب المستقبلية

متابعة وتحليل / رعد صباح زنكنة ||

من المعتاد في عالم التجسس والاستخبارات أن يكون لديك عملاء ميدانيون متخفون على الأرض أو قراصنة ذوو خبرة يراقبون كل ما هو وارد وصادر ، متتبعين مسارات مركبات العدو لجمع المعلومات السرية.

ولعل هذه هي الصورة التي أصدرتها لنا أجهزة المخابرات في العالم حول طبيعة عملها ومع ذلك ، فقد أصبح هذا الوضع مختلفًا مع ظهور مجال معلومات استخبارات المصدر. تشير التقديرات إلى أن ثمانين بالمائة من البيانات التي جمعتها الوكالات تأتي من مصادر المعلومات المتاحة للجمهور. كيف نشأ هذا المجال وما هو مستقبله؟ ما هو ذكاء مفتوح المصدر؟ مصطلح يعبر عن المعلومات التي يتم جمعها من المصادر المتاحة للجمهور مثل مواقع الشبكات الاجتماعية. بحسب المجلة البريطانية تتحدى استخبارات المصادر المفتوحة احتكار الدول للمعلومات المصنفة سابقًا على أنها مصنفة. لا يمكن إتاحته للجمهور، مع العلم أن هناك مواقع الكترونية توفر هذه البيانات.

لذا أصبح من الممكن الآن للجمهور مراقبة الطرق التي تسلكها الطائرات والسفن ومناجم اليورانيوم في المنطقة بالإضافة إلى منشآت الأسلحة الكيماوية. كانت هذه المعلومات خاصة لأجهزة المخابرات.

وعزت مجلة فورين أفيرز نمو هذا النوع من الذكاء إلى التكنولوجيا بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. الأمر الذي غير طرق خوض الحروب ، لذلك كان الاختبار الحقيقي الأول لهذه التقنيات في الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت تعريف مفهوم التجسس. لم تفهم المخابرات العسكرية نقطة التحول في الغزو الروسي لأوكرانيا. من خلال التركيز على وسائل جديدة لتوفير المعلومات الاستخبارية. بحسب المجلة الأمريكية Forna Vers. كان الصراع بين روسيا وأوكرانيا إيذانًا ببدء حقبة جديدة من تبادل المعلومات الاستخباراتية كما حصلت الوكالات الحليفة لأوكرانيا ، وخاصة وكالة المخابرات المركزية ، على معلومات تتعلق بتحرك الجيش الروسي نحو كييف قبل وصوله إلى الأراضي الأوكرانية ، وبالتالي الحصول على معلومات استخبارية مفتوحة المصدر. ليس هذا فقط ، ولكن على مدار أشهر الصراع ، تم تشكيل مجموعات خاصة من المواطنين والمتطوعين في أوكرانيا لجمع المعلومات حول مواقع الجيش الروسي وتحركات خطوطه وبعد ذلك يتصل الجيش بالصور والإحداثيات عبر تطبيق Telegram الذي لم يكن متاحًا في الحروب والصراعات السابقة المستقبل.

تشير التقديرات إلى أن عالم ذكاء المصدر المفتوح لن يقف مكتوف الأيدي في تطوير وتحديث أدواته ، خاصة مع ظهور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. وفقًا لمجلة The Economist ، فإن تطوير هذا المجال يمثل تحديًا للحكومات يلغي فكرة سرية المعلومات. وفقًا لتقرير صادر عن مسؤول القيادة الإستراتيجية بالجيش البريطاني ، الجنرال جيم هوكان هول ، فإن المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر تُحدث ثورة في عالم الاستخبارات.

وبوجود خبراء متخصصين في استخبارات المصادر المفتوحة ، من المتوقع أن يجدوا طريقة لتقديم المساعدة لبلدانهم في محاولات لتحويل هذا المجال إلى بيئة مؤسسية أكثر تدريجيًا.

ابرز مصادر الاستخبارات مفتوحة المصدر

يمكن تلخيص مصادر المعلومات لهذا النوع من الذكاء على النحو التالي:

وسائل الإعلام: وسائل الإعلام المطبوعة (الصحف والمجلات والدوريات) والتلفزيون والإذاعة.

شبكة الويب العالمية: مواقع الويب المتاحة للجميع والمدونات والمنتديات والشبكات الاجتماعية (YouTube و Twitter و Facebook) بالإضافة إلى البرامج المفتوحة للجمهور مثل خرائط Google و Wikimapia. يمكن أن يكون أي شيء على شبكة الويب العالمية مصدرًا للذكاء ، حتى صورة شخصية.

البيانات الحكومية العامة: هي البيانات والمعلومات التي تنشرها الحكومات للجمهور ، سواء كانت سرية في السابق أم لا (مثل بيانات الميزانية أو المؤتمرات أو الخطب ، على سبيل المثال).

المواد الترويجية: مثل الصور الإعلانية والبيانات والمنشورات التجارية من الشركات والمؤسسات التجارية.

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