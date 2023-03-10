بسبب ارتفاع الأسعار..واحد من كل سبعة بريطانيين يتخلى عن وجبات الطعام

حذرت شركة تحقيق بريطانية رائدة في شؤون المستهلكين في دراسة لها من ان واحد من كل سبعة بريطانيين يتخلون عن وجبات الطعام ويعيشون في منازل باردة بسبب تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الامريكية في تقرير ان " آخر النتائج التي توصلت اليها شركة ووتش انسايت البريطانية في دراستها بينت أن عددًا مثيرًا للقلق من الأسر البريطانية يعيشون بدون طعام ولا يمكنهم تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم حيث يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة المرتفعة إلى الضغط على الدخل".

واضاف ان " النتائج اشارت ايضا الى ان واحدا من كل عشرة اشخاص في بريطانيا قد أعطى الأولوية لوجبات أفراد الأسرة الآخرين على نفسه، حيث أخبر مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا أن "الأسبوع الأخير من كل شهر ، تم تفويت وجبات الطعام - إذا لم يكن لديك نقود لشراء رغيف ، فلا يوجد غداء ، وإذا لم يكن هناك حليب ، فلن يكون هناك إفطار".

وبينت الدراسة أن " التضخم في سوق البقالة ارتفع الى ارقام قياسية في المملكة المتحدة بلغ 17.1 بالمائة ، مما أدى إلى وصول أسعار الحليب والبيض إلى أقصى درجاته هذا الشهر، حيث ان ذلك يمكن ان يؤدي إلى زيادة تكلفة سلة الشراء النموذجية للعائلة بمقدار 811 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا".

واشار التقرير الى أنه " بينما يتصارع الناس مع تكاليف الارتفاع الصاروخي ، فإن سبعة من كل عشرة بريطانيين يستخدمون تدفئة أقل ، وأربعة من كل عشرة يستخدمون مياه ساخنة أقل ، وواحد من كل خمسة يطبخ وجبات أقل ، بحسب الدراسة".