التقارير

عندما يصبح الإعلام السعودي أكثر تطرفا .. قناة إيران إينترنشنال مثالا.؟!


اسامة القاضي ||

 

 كاتب سياسي يمني

 

نظرة عابرة على أداء وسيلتين اعلاميتين سعوديتين في التركيز العدائي على قضايا إيران واعمال الشغب الاخيرة وجهودها بشكل خاص لحرف الرأي العام الدولي عن همجية وسفك دماء ولي العهد ورئيس وزراء هذا النظام، للمعارضين السعوديون وحصارة وقتله الوحشي للشعب اليمني الشقيق على مدى ثمان سنوات دون ان يرف لهم جفن حتى وإن لم يكن غريبا على نظام ال سعود، إلا أنه مثير للدهشة.

في ظل التوجه المنسق بين وسائل الإعلام الغربية والعبرية مع الإعلام السعودي، يمكن القول بثقة أن الإعلام السعودي، وخاصة قناتي العربية و الحدث، وبالطبع قناة إيران اينترنشنال، هو راس حربة القسم العربي للمحور الغربي العبري العربي، بل انه في عدائه لايران ليس لا يقل عن المحور الآخر، بل يتفوق ويتقدم عليها في هذه الضغينة.

بينما تتحدث قناة إيران إنترنشنال السعودية بزعهما عن الانتفاضة العالمية للإيرانيين فإن أخويها الأكبر، أي العربية والحدث، ومن دون أن يرف لهما أي رمش في ملفات حقوق الإنسان التي ينتهكها النظام السعودي، تحاول هذه الأيام متابعة مشروع تقسيم الإيرانيين إلى أقطاب، لذلك تتحدث تارة عن تعارض أتراك إيران مع النظام الإسلامي، وتارة عن تعارض أكراد إيران مع هذا النظام، و تارة عن تعارض الجيش مع نظام الجمهورية الإسلامية... إلخ.

هذا في حين أعلن وزير الداخلية الإيراني اليوم، أن عدد المتظاهرين في الشوارع وفي ذروة المظاهرات قارب 45 ألف شخصاً، وعلى ذلك من غير الواضح كيف استنتجت وسائل الإعلام هذه ومن هذا الرقم الرسمي وجود تعارض وتعدد للأقطاب لدى سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة بالطبع.

 من الواضح أن الإعلام السعودي يصر على تضخيم ما جرى من أعمال شغب في إيران وكذلك على التضخيم في عدد القتلى بأعمال الشغب هذه، ليستغلها كذريعة لحرف الأنظار عن سجل ولي العهد السعودي -رئيس الوزراء تواً- وتبييض هذا السجل. وذلك من أجل استغلال ذلك حين تسمنه العرش السعودي لحرف الرأي العام الداخلي عن مقتل خاشقجي، وعن إعدام 81 معارضاً في يوم واحد، وعن الملفات الصغيرة والكبيرة لمعارضة النظام السعودي للمفكرين والمعارضين والنشطاء في البلاد... إلخ.

فلو حاول ولي العهد المترأس تواً على مجلس الوزراء في السعودية اليوم فك لغز هروب ناصر الغامدي ولجوءه إلى مكان آمن من منشار محمد بن سلمان.. أو إن حاول الحديث عن المصير المجهول لوالد ناصر وبقايا سجناء الفكر من السعوديين، و.. عندها يمكنه الادعاء بأن ماكنته الإعلامية الهائلة بنسختيها الفارسية والعربية تحظى بآذان صاغية في المنطقة والعالم.. رغم أن من المستحيل أصلاً توقع سلوك ديمقراطي من نظام قبلي.

وأخيرا ، ينبغي القول ان اللجوء إلى أكاذيب كهذه لا تدع مجالا للشك في أن الإصرار على المبالغة في اتهام القوى التي تحافظ على النظام في الجمهورية الإسلامية ومحاولة زعزعة الأمن في إيران له هدف أساسي واحد فقط وهو : تطهير ايدي ابن سلمان الملطخة بالدماء في جريمة الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي تزامنا مع  مرور الذكرى السنوية لهذه الجريمة الوحشية.

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدراما المشوهة تعيد تدوير "نفايات" التاريخ بصورة مزوقة
عندما يصبح الإعلام السعودي أكثر تطرفا .. قناة إيران إينترنشنال مثالا.؟!
كواليس فضيحة الـ 90 دقيقة لفساد حكومة الكاظمي تكشف سرقة القرن
كيف تنام "السعودية" هانئة على قنابل إسرائيل النووية .؟!
لماذا وضعت يدها في جيوب حلفائها؟!
تحذيرات من قانون الازدواج الضريبي مع تركيا.."اتفاقيات الكاظمي تقسم ظهر العراق"
من بغداد..مبادرات عربية فاعلة لكسر الحصار عن دمشق
لماذا استحالة "التعايش السلمي" بين الصهاينة والفلسطينيين ؟
من هو مسيلمة الكذآب للقرن الوآحد والعشرين ؟!
ملوك وحكام الخليج بددوا البترول لخدمة  الاستعمار  
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك